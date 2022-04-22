Global Modular Microgrids Market Trends and Forecast Report 2022 | By Players, Types, Applications and Regions

Global Modular Microgrids Market Trends and Forecast Report 2022 | By Players, Types, Applications and Regions8 min read
QY Research released a latest market research report on the Global Modular Microgrids market, which is segmented by region (country), company and by Application. Players, stakeholders, and other participants in the global Modular Microgrids market will be able to gain the upper hand as they use the report as a powerful resource. The segmental analysis focuses on sales, revenue and forecast by region (country) and by Application of Global Modular Microgrids market.
Summary
Market Analysis and Insights: Global Modular Microgrids Market
The global Modular Microgrids market size is projected to reach US$ 3,056 million by 2028, from US$ 1,667 million in 2021, at a CAGR of 9.2% during 2022-2028.
Global Modular Microgrids Scope and Market Size
Modular Microgrids market is segmented by players, region (country), by Type, and by Application. Players, stakeholders, and other participants in the global Modular Microgrids market will be able to gain the upper hand as they use the report as a powerful resource. The segmental analysis focuses on revenue and forecast by Type and by Application in terms of revenue and forecast for the period 2017-2028.
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https://us.qyresearch.com/reports/348941/modular-microgrids
By Company
ABB-Hitachi
BoxPower
Eaton
GE Grid Solutions
Gham Power
Gridscape
SMA Solar Technology
Bloom Energy
Scale Microgrid Solutions
SimpliPhi Power
Schweitzer Engineering Laboratories
Schneider Electric
Siemens
PowerSecure
Segment by Type
Hardware System
Software System
Segment by Application
Remote
Commercial and Industrial
Utility Distribution
Institutional and Military
Community
Others
The report on the Modular Microgrids market covers the following region (country) analysis:
By Region
North America
United States
Canada
Asia-Pacific
China
Japan
South Korea
Southeast Asia
India
Australia
Rest of Asia
Europe
Germany
France
U.K.
Italy
Russia
Nordic Countries
Rest of Europe
Latin America
Mexico
Brazil
Rest of Latin America
Middle East & Africa
Turkey
Saudi Arabia
UAE
Rest of MEA
The Goal of the Report
To study and analyze the global Modular Microgrids consumption (value & volume) by key regions/countries, type and application, history data from 2017 to 2022, and forecast to 2028.
To understand the structure of Modular Microgrids market by identifying its various subsegments.
Focuses on the key global Modular Microgrids manufacturers, to define, describe and analyze the sales volume, value, market share, market competition landscape, SWOT analysis and development plans in next few years.
To analyze the Modular Microgrids with respect to individual growth trends, prospects, and their contribution to the total market.
To share detailed information about the key factors influencing the growth of the market (growth potential, opportunities, drivers, industry-specific challenges, and risks).
To project the consumption of Modular Microgrids submarkets, with respect to key regions (along with their respective key countries).
To analyze competitive developments such as expansions, agreements, new product launches, and acquisitions in the market.
To strategically profile the key players and comprehensively analyze their growth strategies.
Target Audience
> Modular Microgrids companies
> Research organizations
> Government Organizations
> Research/Consultancy firms
Table of Contents
1 REPORT OVERVIEW 1
1.1 STUDY SCOPE 1
1.2 MARKET ANALYSIS BY TYPE 1
1.2.1 GLOBAL MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE GROWTH RATE BY TYPE: 2017 VS 2021 VS 2028 1
1.2.2 HARDWARE SYSTEM 2
1.2.3 SOFTWARE SYSTEM 3
1.3 MARKET BY APPLICATION 3
1.3.1 GLOBAL MODULAR MICROGRIDS MARKET SHARE BY APPLICATION: 2017 VS 2021 VS 2028 4
1.3.2 REMOTE 5
1.3.3 COMMERCIAL AND INDUSTRIAL 5
1.3.4 UTILITY DISTRIBUTION 6
1.3.5 INSTITUTIONAL AND MILITARY 6
1.3.6 COMMUNITY AND OTHER 7
1.4 STUDY OBJECTIVES 7
1.5 YEARS CONSIDERED 8
2 GLOBAL GROWTH TRENDS 9
2.1 GLOBAL MODULAR MICROGRIDS MARKET PERSPECTIVE (2017-2028) 9
2.2 MODULAR MICROGRIDS GROWTH TRENDS BY REGION 10
2.2.1 MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY REGION: 2017 VS 2021 VS 2028 10
2.2.2 MODULAR MICROGRIDS HISTORIC MARKET SIZE BY REGION (2017-2022) 11
2.2.3 MODULAR MICROGRIDS FORECASTED MARKET SIZE BY REGION (2023-2028) 12
2.3 MODULAR MICROGRIDS MARKET DYNAMICS 12
2.3.1 MODULAR MICROGRIDS INDUSTRY TRENDS 12
2.3.2 MODULAR MICROGRIDS MARKET DRIVERS 13
2.3.3 MODULAR MICROGRIDS MARKET CHALLENGES 13
2.3.4 MODULAR MICROGRIDS MARKET RESTRAINTS 14
3 COMPETITION LANDSCAPE BY KEY PLAYERS 15
3.1 GLOBAL TOP MODULAR MICROGRIDS PLAYERS BY REVENUE 15
3.1.1 GLOBAL TOP MODULAR MICROGRIDS PLAYERS BY REVENUE (2017-2022) 15
3.1.2 GLOBAL MODULAR MICROGRIDS REVENUE MARKET SHARE BY PLAYERS (2017-2022) 16
3.2 GLOBAL MODULAR MICROGRIDS MARKET SHARE BY COMPANY TYPE (TIER 1, TIER 2, AND TIER 3) 17
3.3 PLAYERS COVERED: RANKING BY MODULAR MICROGRIDS REVENUE 18
3.4 GLOBAL MODULAR MICROGRIDS MARKET CONCENTRATION RATIO 19
3.4.1 GLOBAL MODULAR MICROGRIDS MARKET CONCENTRATION RATIO (CR5) 19
3.4.2 GLOBAL TOP 5 COMPANIES BY MODULAR MICROGRIDS REVENUE IN 2021 20
3.5 MODULAR MICROGRIDS KEY PLAYERS HEAD OFFICE AND AREA SERVED 20
3.6 KEY PLAYERS MODULAR MICROGRIDS PRODUCT SOLUTION AND SERVICE 21
3.7 DATE OF ENTER INTO MODULAR MICROGRIDS MARKET 21
3.8 MERGERS & ACQUISITIONS, EXPANSION PLANS 22
4 MODULAR MICROGRIDS BREAKDOWN DATA BY TYPE 23
4.1 GLOBAL MODULAR MICROGRIDS HISTORIC MARKET SIZE BY TYPE (2017-2022) 23
4.2 GLOBAL MODULAR MICROGRIDS FORECASTED MARKET SIZE BY TYPE (2023-2028) 23
5 MODULAR MICROGRIDS BREAKDOWN DATA BY APPLICATION 25
5.1 GLOBAL MODULAR MICROGRIDS HISTORIC MARKET SIZE BY APPLICATION (2017-2022) 25
5.2 GLOBAL MODULAR MICROGRIDS FORECASTED MARKET SIZE BY APPLICATION (2023-2028) 26
6 NORTH AMERICA 27
6.1 NORTH AMERICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE (2017-2028) 27
6.2 NORTH AMERICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY TYPE 27
6.2.1 NORTH AMERICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY TYPE (2017-2022) 27
6.2.2 NORTH AMERICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY TYPE (2023-2028) 28
6.2.3 NORTH AMERICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SHARE BY TYPE (2017-2028) 28
6.3 NORTH AMERICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY APPLICATION 28
6.3.1 NORTH AMERICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY APPLICATION (2017-2022) 28
6.3.2 NORTH AMERICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY APPLICATION (2023-2028) 29
6.3.3 NORTH AMERICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SHARE BY APPLICATION (2017-2028) 29
6.4 NORTH AMERICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY COUNTRY 30
6.4.1 NORTH AMERICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY COUNTRY (2017-2022) 30
6.4.2 NORTH AMERICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SHARE BY COUNTRY (2023-2028) 30
6.4.3 UNITED STATES 31
6.4.4 CANADA 31
7 EUROPE 32
7.1 EUROPE MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE (2017-2028) 32
7.2 EUROPE MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY TYPE 32
7.2.1 EUROPE MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY TYPE (2017-2022) 32
7.2.2 EUROPE MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY TYPE (2023-2028) 33
7.2.3 EUROPE MODULAR MICROGRIDS MARKET SHARE BY TYPE (2017-2028) 33
7.3 EUROPE MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY APPLICATION 33
7.3.1 EUROPE MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY APPLICATION (2017-2022) 33
7.3.2 EUROPE MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY APPLICATION (2023-2028) 34
7.3.3 EUROPE MODULAR MICROGRIDS MARKET SHARE BY APPLICATION (2017-2028) 34
7.4 EUROPE MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY COUNTRY 35
7.4.1 EUROPE MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY COUNTRY (2017-2022) 35
7.4.2 EUROPE MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY COUNTRY (2023-2028) 35
7.4.3 GERMANY 36
7.4.4 FRANCE 37
7.4.5 U.K. 37
7.4.6 ITALY 38
7.4.7 RUSSIA 38
7.4.8 NORDIC COUNTRIES 39
8 ASIA-PACIFIC 40
8.1 ASIA-PACIFIC MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE (2017-2028) 40
8.2 ASIA-PACIFIC MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY TYPE 40
8.2.1 ASIA-PACIFIC MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY TYPE (2017-2022) 40
8.2.2 ASIA-PACIFIC MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY TYPE (2023-2028) 41
8.2.3 ASIA-PACIFIC MODULAR MICROGRIDS MARKET SHARE BY TYPE (2017-2028) 41
8.3 ASIA-PACIFIC MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY APPLICATION 41
8.3.1 ASIA-PACIFIC MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY APPLICATION (2017-2022) 41
8.3.2 ASIA-PACIFIC MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY APPLICATION (2023-2028) 42
8.3.3 ASIA-PACIFIC MODULAR MICROGRIDS MARKET SHARE BY APPLICATION (2017-2028) 42
8.4 ASIA-PACIFIC MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY REGION 43
8.4.1 ASIA-PACIFIC MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY REGION (2017-2022) 43
8.4.2 ASIA-PACIFIC MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY REGION (2023-2028) 43
8.4.3 CHINA 44
8.4.4 JAPAN 45
8.4.5 SOUTH KOREA 45
8.4.6 SOUTHEAST ASIA 46
8.4.7 INDIA 46
8.4.8 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND 47
9 LATIN AMERICA 48
9.1 LATIN AMERICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE (2017-2028) 48
9.2 LATIN AMERICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY TYPE 48
9.2.1 LATIN AMERICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY TYPE (2017-2022) 48
9.2.2 LATIN AMERICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY TYPE (2023-2028) 49
9.2.3 LATIN AMERICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SHARE BY TYPE (2017-2028) 49
9.3 LATIN AMERICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY APPLICATION 49
9.3.1 LATIN AMERICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY APPLICATION (2017-2022) 49
9.3.2 LATIN AMERICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY APPLICATION (2023-2028) 50
9.3.3 LATIN AMERICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SHARE BY APPLICATION (2017-2028) 50
9.4 LATIN AMERICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY COUNTRY 51
9.4.1 LATIN AMERICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY COUNTRY (2017-2022) 51
9.4.2 LATIN AMERICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY COUNTRY (2023-2028) 51
9.4.3 MEXICO 52
9.4.4 BRAZIL 52
10 MIDDLE EAST & AFRICA 53
10.1 MIDDLE EAST & AFRICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE (2017-2028) 53
10.2 MIDDLE EAST & AFRICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY TYPE 53
10.2.1 MIDDLE EAST & AFRICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY TYPE (2017-2022) 53
10.2.2 MIDDLE EAST & AFRICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY TYPE (2023-2028) 54
10.2.3 MIDDLE EAST & AFRICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SHARE BY TYPE (2017-2028) 54
10.3 MIDDLE EAST & AFRICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY APPLICATION 55
10.3.1 MIDDLE EAST & AFRICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY APPLICATION (2017-2022) 55
10.3.2 MIDDLE EAST & AFRICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY APPLICATION (2023-2028) 55
10.3.3 MIDDLE EAST & AFRICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SHARE BY APPLICATION (2017-2028) 56
10.4 MIDDLE EAST & AFRICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY COUNTRY 56
10.4.1 MIDDLE EAST & AFRICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY COUNTRY (2017-2022) 56
10.4.2 MIDDLE EAST & AFRICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY COUNTRY (2023-2028) 57
10.4.3 TURKEY 58
10.4.4 SAUDI ARABIA 58
10.4.5 UAE 59
11 KEY PLAYERS PROFILES 60
11.1 ABB-HITACHI 60
11.1.1 ABB COMPANY DETAILS 60
11.1.2 ABB BUSINESS OVERVIEW 60
11.1.3 ABB MODULAR MICROGRIDS INTRODUCTION 61
11.1.4 ABB REVENUE IN MODULAR MICROGRIDS BUSINESS (2017-2022) 62
11.1.5 ABB RECENT DEVELOPMENT 63
11.2 BOXPOWER 64
11.2.1 BOXPOWER COMPANY DETAILS 64
11.2.2 BOXPOWER BUSINESS OVERVIEW 64
11.2.3 BOXPOWER MODULAR MICROGRIDS INTRODUCTION 65
11.2.4 BOXPOWER REVENUE IN MODULAR MICROGRIDS BUSINESS (2017-2022) 66
11.3 EATON 67
11.3.1 EATON COMPANY DETAILS 67
11.3.2 EATON BUSINESS OVERVIEW 67
11.3.3 EATON MODULAR MICROGRIDS INTRODUCTION 67
11.3.4 EATON REVENUE IN MODULAR MICROGRIDS BUSINESS (2017-2022) 68
11.3.5 EATON RECENT DEVELOPMENT 69
11.4 GE GRID SOLUTIONS 70
11.4.1 GE GRID SOLUTIONS COMPANY DETAILS 70
11.4.2 GE GRID SOLUTIONS BUSINESS OVERVIEW 70
11.4.3 GE GRID SOLUTIONS MODULAR MICROGRIDS INTRODUCTION 71
11.4.4 GE GRID SOLUTIONS REVENUE IN MODULAR MICROGRIDS BUSINESS (2017-2022) 73
11.5 GHAM POWER 74
11.5.1 GHAM POWER COMPANY DETAILS 74
11.5.2 GHAM POWER BUSINESS OVERVIEW 74
11.5.3 GHAM POWER MODULAR MICROGRIDS INTRODUCTION 75
11.5.4 GHAM POWER REVENUE IN MODULAR MICROGRIDS BUSINESS (2017-2022) 75
11.6 GRIDSCAPE 76
11.6.1 GRIDSCAPE COMPANY DETAILS 76
11.6.2 GRIDSCAPE BUSINESS OVERVIEW 77
11.6.3 GRIDSCAPE MODULAR MICROGRIDS INTRODUCTION 77
11.6.4 GRIDSCAPE REVENUE IN MODULAR MICROGRIDS BUSINESS (2017-2022) 78
11.6.5 GRIDSCAPE RECENT DEVELOPMENT 79
11.7 SMA SOLAR TECHNOLOGY 80
11.7.1 SMA SOLAR TECHNOLOGY COMPANY DETAILS 80
11.7.2 SMA SOLAR TECHNOLOGY BUSINESS OVERVIEW 80
11.7.3 SMA SOLAR TECHNOLOGY MODULAR MICROGRIDS INTRODUCTION 81
11.7.4 SMA SOLAR TECHNOLOGY REVENUE IN MODULAR MICROGRIDS BUSINESS (2017-2022) 81
11.7.5 SMA SOLAR TECHNOLOGY RECENT DEVELOPMENT 82
11.8 BLOOM ENERGY 83
11.8.1 BLOOM ENERGY COMPANY DETAILS 83
11.8.2 BLOOM ENERGY BUSINESS OVERVIEW 83
11.8.3 BLOOM ENERGY MODULAR MICROGRIDS INTRODUCTION 84
11.8.4 BLOOM ENERGY REVENUE IN MODULAR MICROGRIDS BUSINESS (2017-2022) 85
11.8.5 BLOOM ENERGY RECENT DEVELOPMENT 86
11.9 SCALE MICROGRID SOLUTIONS 86
11.9.1 SCALE MICROGRID SOLUTIONS COMPANY DETAILS 86
11.9.2 SCALE MICROGRID SOLUTIONS BUSINESS OVERVIEW 87
11.9.3 SCALE MICROGRID SOLUTIONS MODULAR MICROGRIDS INTRODUCTION 87
11.9.4 SCALE MICROGRID SOLUTIONS REVENUE IN MODULAR MICROGRIDS BUSINESS (2017-2022) 88
11.9.5 SCALE MICROGRID SOLUTIONS RECENT DEVELOPMENT 89
11.10 SIMPLIPHI POWER 90
11.10.1 SIMPLIPHI POWER COMPANY DETAILS 90
11.10.2 SIMPLIPHI POWER BUSINESS OVERVIEW 90
11.10.3 SIMPLIPHI POWER MODULAR MICROGRIDS INTRODUCTION 91
11.10.4 SIMPLIPHI POWER REVENUE IN MODULAR MICROGRIDS BUSINESS (2017-2022) 91
11.11 SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES 92
11.11.1 SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES COMPANY DETAILS 92
11.11.2 SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES BUSINESS OVERVIEW 93
11.11.3 SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES MODULAR MICROGRIDS INTRODUCTION 93
11.11.4 SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES REVENUE IN MODULAR MICROGRIDS BUSINESS (2017-2022) 94
11.12 SCHNEIDER ELECTRIC 94
11.12.1 SCHNEIDER ELECTRIC COMPANY DETAILS 95
11.12.2 SCHNEIDER ELECTRIC BUSINESS OVERVIEW 95
11.12.3 SCHNEIDER ELECTRIC MODULAR MICROGRIDS INTRODUCTION 95
11.12.4 SCHNEIDER ELECTRIC REVENUE IN MODULAR MICROGRIDS BUSINESS (2017-2022) 96
11.12.5 SCHNEIDER ELECTRIC RECENT DEVELOPMENT 97
11.13 SIEMENS 97
11.13.1 SIEMENS COMPANY DETAILS 98
11.13.2 SIEMENS BUSINESS OVERVIEW 98
11.13.3 SIEMENS MODULAR MICROGRIDS INTRODUCTION 98
11.13.4 SIEMENS REVENUE IN MODULAR MICROGRIDS BUSINESS (2017-2022) 101
11.13.5 SIEMENS RECENT DEVELOPMENT 101
11.14 POWERSECURE 102
11.14.1 POWERSECURE COMPANY DETAILS 102
11.14.2 POWERSECURE BUSINESS OVERVIEW 102
11.14.3 POWERSECURE MODULAR MICROGRIDS INTRODUCTION 103
11.14.4 POWERSECURE REVENUE IN MODULAR MICROGRIDS BUSINESS (2017-2022) 103
11.14.5 POWERSECURE RECENT DEVELOPMENT 104
12 ANALYST’S VIEWPOINTS/CONCLUSIONS 105
13 APPENDIX 106
13.1 RESEARCH METHODOLOGY 106
13.1.1 METHODOLOGY/RESEARCH APPROACH 106
13.1.2 DATA SOURCE 109
13.2 DISCLAIMER 112
13.3 AUTHOR DETAILS 112
Access full Report Description, Table of Figure, Chart, FREE sample, etc. please click
https://us.qyresearch.com/reports/348941/modular-microgrids
Any doubts and questions will be welcome.
Customization of the Report:
This report can be customized to meet the client’s requirements. Please contact with us ([email protected]), who will ensure that you get a report that suits your needs.
About Us:
QYResearch founded in California, USA in 2007.It is a leading global market research and consulting company. With over 15 years’ experience and professional research team in various cities over the world，QY Research focuses on management consulting, database and seminar services, IPO consulting, industry chain research and customized research to help our clients in providing non-linear revenue model and make them successful. We are globally recognized for our expansive portfolio of services, good corporate citizenship, and our strong commitment to sustainability. Up to now, we have cooperated with more than 59,000 clients across five continents. Let’s work closely with you and build a bold and better future.
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