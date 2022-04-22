April 22, 2022

The Japan Herald

About Japan, Global Green Energy and Space Market

Global Modular Microgrids Market Trends and Forecast Report 2022 | By Players, Types, Applications and Regions

8 min read
4 hours ago maggie

QY Research released a latest market research report on the Global Modular Microgrids market, which is segmented by region (country), company and by Application. Players, stakeholders, and other participants in the global Modular Microgrids market will be able to gain the upper hand as they use the report as a powerful resource. The segmental analysis focuses on sales, revenue and forecast by region (country) and by Application of Global Modular Microgrids  market.

Summary

Market Analysis and Insights: Global Modular Microgrids Market

The global Modular Microgrids market size is projected to reach US$ 3,056 million by 2028, from US$ 1,667 million in 2021, at a CAGR of 9.2% during 2022-2028.

 

Global Modular Microgrids Scope and Market Size

Modular Microgrids market is segmented by players, region (country), by Type, and by Application. Players, stakeholders, and other participants in the global Modular Microgrids market will be able to gain the upper hand as they use the report as a powerful resource. The segmental analysis focuses on revenue and forecast by Type and by Application in terms of revenue and forecast for the period 2017-2028.

 

For More Information About This Report, Please Enter:

https://us.qyresearch.com/reports/348941/modular-microgrids

 

By Company

ABB-Hitachi

BoxPower

Eaton

GE Grid Solutions

Gham Power

Gridscape

SMA Solar Technology

Bloom Energy

Scale Microgrid Solutions

SimpliPhi Power

Schweitzer Engineering Laboratories

Schneider Electric

Siemens

PowerSecure

 

Segment by Type

Hardware System

Software System

 

Segment by Application

Remote

Commercial and Industrial

Utility Distribution

Institutional and Military

Community

Others

 

The report on the Modular Microgrids  market covers the following region (country) analysis:

 

By Region

North America

United States

Canada

 

Asia-Pacific

China

Japan

South Korea

Southeast Asia

India

Australia

Rest of Asia

 

Europe

Germany

France

U.K.

Italy

Russia

Nordic Countries

Rest of Europe

 

Latin America

Mexico

Brazil

Rest of Latin America

 

Middle East & Africa

Turkey

Saudi Arabia

UAE

Rest of MEA

 

The Goal of the Report

To study and analyze the global Modular Microgrids consumption (value & volume) by key regions/countries, type and application, history data from 2017 to 2022, and forecast to 2028.

To understand the structure of Modular Microgrids market by identifying its various subsegments.

Focuses on the key global Modular Microgrids  manufacturers, to define, describe and analyze the sales volume, value, market share, market competition landscape, SWOT analysis and development plans in next few years.

To analyze the Modular Microgrids with respect to individual growth trends, prospects, and their contribution to the total market.

To share detailed information about the key factors influencing the growth of the market (growth potential, opportunities, drivers, industry-specific challenges, and risks).

To project the consumption of Modular Microgrids submarkets, with respect to key regions (along with their respective key countries).

To analyze competitive developments such as expansions, agreements, new product launches, and acquisitions in the market.

To strategically profile the key players and comprehensively analyze their growth strategies.

 

Target Audience

> Modular Microgrids  companies

> Research organizations

> Government Organizations

> Research/Consultancy firms

 

Table of Contents

1 REPORT OVERVIEW 1
1.1 STUDY SCOPE 1
1.2 MARKET ANALYSIS BY TYPE 1
1.2.1 GLOBAL MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE GROWTH RATE BY TYPE: 2017 VS 2021 VS 2028 1
1.2.2 HARDWARE SYSTEM 2
1.2.3 SOFTWARE SYSTEM 3
1.3 MARKET BY APPLICATION 3
1.3.1 GLOBAL MODULAR MICROGRIDS MARKET SHARE BY APPLICATION: 2017 VS 2021 VS 2028 4
1.3.2 REMOTE 5
1.3.3 COMMERCIAL AND INDUSTRIAL 5
1.3.4 UTILITY DISTRIBUTION 6
1.3.5 INSTITUTIONAL AND MILITARY 6
1.3.6 COMMUNITY AND OTHER 7
1.4 STUDY OBJECTIVES 7
1.5 YEARS CONSIDERED 8

2 GLOBAL GROWTH TRENDS 9
2.1 GLOBAL MODULAR MICROGRIDS MARKET PERSPECTIVE (2017-2028) 9
2.2 MODULAR MICROGRIDS GROWTH TRENDS BY REGION 10
2.2.1 MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY REGION: 2017 VS 2021 VS 2028 10
2.2.2 MODULAR MICROGRIDS HISTORIC MARKET SIZE BY REGION (2017-2022) 11
2.2.3 MODULAR MICROGRIDS FORECASTED MARKET SIZE BY REGION (2023-2028) 12
2.3 MODULAR MICROGRIDS MARKET DYNAMICS 12
2.3.1 MODULAR MICROGRIDS INDUSTRY TRENDS 12
2.3.2 MODULAR MICROGRIDS MARKET DRIVERS 13
2.3.3 MODULAR MICROGRIDS MARKET CHALLENGES 13
2.3.4 MODULAR MICROGRIDS MARKET RESTRAINTS 14

3 COMPETITION LANDSCAPE BY KEY PLAYERS 15
3.1 GLOBAL TOP MODULAR MICROGRIDS PLAYERS BY REVENUE 15
3.1.1 GLOBAL TOP MODULAR MICROGRIDS PLAYERS BY REVENUE (2017-2022) 15
3.1.2 GLOBAL MODULAR MICROGRIDS REVENUE MARKET SHARE BY PLAYERS (2017-2022) 16
3.2 GLOBAL MODULAR MICROGRIDS MARKET SHARE BY COMPANY TYPE (TIER 1, TIER 2, AND TIER 3) 17
3.3 PLAYERS COVERED: RANKING BY MODULAR MICROGRIDS REVENUE 18
3.4 GLOBAL MODULAR MICROGRIDS MARKET CONCENTRATION RATIO 19
3.4.1 GLOBAL MODULAR MICROGRIDS MARKET CONCENTRATION RATIO (CR5) 19
3.4.2 GLOBAL TOP 5 COMPANIES BY MODULAR MICROGRIDS REVENUE IN 2021 20
3.5 MODULAR MICROGRIDS KEY PLAYERS HEAD OFFICE AND AREA SERVED 20
3.6 KEY PLAYERS MODULAR MICROGRIDS PRODUCT SOLUTION AND SERVICE 21
3.7 DATE OF ENTER INTO MODULAR MICROGRIDS MARKET 21
3.8 MERGERS & ACQUISITIONS, EXPANSION PLANS 22

4 MODULAR MICROGRIDS BREAKDOWN DATA BY TYPE 23
4.1 GLOBAL MODULAR MICROGRIDS HISTORIC MARKET SIZE BY TYPE (2017-2022) 23
4.2 GLOBAL MODULAR MICROGRIDS FORECASTED MARKET SIZE BY TYPE (2023-2028) 23

5 MODULAR MICROGRIDS BREAKDOWN DATA BY APPLICATION 25
5.1 GLOBAL MODULAR MICROGRIDS HISTORIC MARKET SIZE BY APPLICATION (2017-2022) 25
5.2 GLOBAL MODULAR MICROGRIDS FORECASTED MARKET SIZE BY APPLICATION (2023-2028) 26

6 NORTH AMERICA 27
6.1 NORTH AMERICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE (2017-2028) 27
6.2 NORTH AMERICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY TYPE 27
6.2.1 NORTH AMERICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY TYPE (2017-2022) 27
6.2.2 NORTH AMERICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY TYPE (2023-2028) 28
6.2.3 NORTH AMERICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SHARE BY TYPE (2017-2028) 28
6.3 NORTH AMERICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY APPLICATION 28
6.3.1 NORTH AMERICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY APPLICATION (2017-2022) 28
6.3.2 NORTH AMERICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY APPLICATION (2023-2028) 29
6.3.3 NORTH AMERICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SHARE BY APPLICATION (2017-2028) 29
6.4 NORTH AMERICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY COUNTRY 30
6.4.1 NORTH AMERICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY COUNTRY (2017-2022) 30
6.4.2 NORTH AMERICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SHARE BY COUNTRY (2023-2028) 30
6.4.3 UNITED STATES 31
6.4.4 CANADA 31

7 EUROPE 32
7.1 EUROPE MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE (2017-2028) 32
7.2 EUROPE MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY TYPE 32
7.2.1 EUROPE MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY TYPE (2017-2022) 32
7.2.2 EUROPE MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY TYPE (2023-2028) 33
7.2.3 EUROPE MODULAR MICROGRIDS MARKET SHARE BY TYPE (2017-2028) 33
7.3 EUROPE MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY APPLICATION 33
7.3.1 EUROPE MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY APPLICATION (2017-2022) 33
7.3.2 EUROPE MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY APPLICATION (2023-2028) 34
7.3.3 EUROPE MODULAR MICROGRIDS MARKET SHARE BY APPLICATION (2017-2028) 34
7.4 EUROPE MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY COUNTRY 35
7.4.1 EUROPE MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY COUNTRY (2017-2022) 35
7.4.2 EUROPE MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY COUNTRY (2023-2028) 35
7.4.3 GERMANY 36
7.4.4 FRANCE 37
7.4.5 U.K. 37
7.4.6 ITALY 38
7.4.7 RUSSIA 38
7.4.8 NORDIC COUNTRIES 39

8 ASIA-PACIFIC 40
8.1 ASIA-PACIFIC MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE (2017-2028) 40
8.2 ASIA-PACIFIC MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY TYPE 40
8.2.1 ASIA-PACIFIC MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY TYPE (2017-2022) 40
8.2.2 ASIA-PACIFIC MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY TYPE (2023-2028) 41
8.2.3 ASIA-PACIFIC MODULAR MICROGRIDS MARKET SHARE BY TYPE (2017-2028) 41
8.3 ASIA-PACIFIC MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY APPLICATION 41
8.3.1 ASIA-PACIFIC MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY APPLICATION (2017-2022) 41
8.3.2 ASIA-PACIFIC MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY APPLICATION (2023-2028) 42
8.3.3 ASIA-PACIFIC MODULAR MICROGRIDS MARKET SHARE BY APPLICATION (2017-2028) 42
8.4 ASIA-PACIFIC MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY REGION 43
8.4.1 ASIA-PACIFIC MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY REGION (2017-2022) 43
8.4.2 ASIA-PACIFIC MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY REGION (2023-2028) 43
8.4.3 CHINA 44
8.4.4 JAPAN 45
8.4.5 SOUTH KOREA 45
8.4.6 SOUTHEAST ASIA 46
8.4.7 INDIA 46
8.4.8 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND 47

9 LATIN AMERICA 48
9.1 LATIN AMERICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE (2017-2028) 48
9.2 LATIN AMERICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY TYPE 48
9.2.1 LATIN AMERICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY TYPE (2017-2022) 48
9.2.2 LATIN AMERICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY TYPE (2023-2028) 49
9.2.3 LATIN AMERICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SHARE BY TYPE (2017-2028) 49
9.3 LATIN AMERICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY APPLICATION 49
9.3.1 LATIN AMERICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY APPLICATION (2017-2022) 49
9.3.2 LATIN AMERICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY APPLICATION (2023-2028) 50
9.3.3 LATIN AMERICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SHARE BY APPLICATION (2017-2028) 50
9.4 LATIN AMERICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY COUNTRY 51
9.4.1 LATIN AMERICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY COUNTRY (2017-2022) 51
9.4.2 LATIN AMERICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY COUNTRY (2023-2028) 51
9.4.3 MEXICO 52
9.4.4 BRAZIL 52

10 MIDDLE EAST & AFRICA 53
10.1 MIDDLE EAST & AFRICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE (2017-2028) 53
10.2 MIDDLE EAST & AFRICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY TYPE 53
10.2.1 MIDDLE EAST & AFRICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY TYPE (2017-2022) 53
10.2.2 MIDDLE EAST & AFRICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY TYPE (2023-2028) 54
10.2.3 MIDDLE EAST & AFRICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SHARE BY TYPE (2017-2028) 54
10.3 MIDDLE EAST & AFRICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY APPLICATION 55
10.3.1 MIDDLE EAST & AFRICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY APPLICATION (2017-2022) 55
10.3.2 MIDDLE EAST & AFRICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY APPLICATION (2023-2028) 55
10.3.3 MIDDLE EAST & AFRICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SHARE BY APPLICATION (2017-2028) 56
10.4 MIDDLE EAST & AFRICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY COUNTRY 56
10.4.1 MIDDLE EAST & AFRICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY COUNTRY (2017-2022) 56
10.4.2 MIDDLE EAST & AFRICA MODULAR MICROGRIDS MARKET SIZE BY COUNTRY (2023-2028) 57
10.4.3 TURKEY 58
10.4.4 SAUDI ARABIA 58
10.4.5 UAE 59

11 KEY PLAYERS PROFILES 60
11.1 ABB-HITACHI 60
11.1.1 ABB COMPANY DETAILS 60
11.1.2 ABB BUSINESS OVERVIEW 60
11.1.3 ABB MODULAR MICROGRIDS INTRODUCTION 61
11.1.4 ABB REVENUE IN MODULAR MICROGRIDS BUSINESS (2017-2022) 62
11.1.5 ABB RECENT DEVELOPMENT 63
11.2 BOXPOWER 64
11.2.1 BOXPOWER COMPANY DETAILS 64
11.2.2 BOXPOWER BUSINESS OVERVIEW 64
11.2.3 BOXPOWER MODULAR MICROGRIDS INTRODUCTION 65
11.2.4 BOXPOWER REVENUE IN MODULAR MICROGRIDS BUSINESS (2017-2022) 66
11.3 EATON 67
11.3.1 EATON COMPANY DETAILS 67
11.3.2 EATON BUSINESS OVERVIEW 67
11.3.3 EATON MODULAR MICROGRIDS INTRODUCTION 67
11.3.4 EATON REVENUE IN MODULAR MICROGRIDS BUSINESS (2017-2022) 68
11.3.5 EATON RECENT DEVELOPMENT 69
11.4 GE GRID SOLUTIONS 70
11.4.1 GE GRID SOLUTIONS COMPANY DETAILS 70
11.4.2 GE GRID SOLUTIONS BUSINESS OVERVIEW 70
11.4.3 GE GRID SOLUTIONS MODULAR MICROGRIDS INTRODUCTION 71
11.4.4 GE GRID SOLUTIONS REVENUE IN MODULAR MICROGRIDS BUSINESS (2017-2022) 73
11.5 GHAM POWER 74
11.5.1 GHAM POWER COMPANY DETAILS 74
11.5.2 GHAM POWER BUSINESS OVERVIEW 74
11.5.3 GHAM POWER MODULAR MICROGRIDS INTRODUCTION 75
11.5.4 GHAM POWER REVENUE IN MODULAR MICROGRIDS BUSINESS (2017-2022) 75
11.6 GRIDSCAPE 76
11.6.1 GRIDSCAPE COMPANY DETAILS 76
11.6.2 GRIDSCAPE BUSINESS OVERVIEW 77
11.6.3 GRIDSCAPE MODULAR MICROGRIDS INTRODUCTION 77
11.6.4 GRIDSCAPE REVENUE IN MODULAR MICROGRIDS BUSINESS (2017-2022) 78
11.6.5 GRIDSCAPE RECENT DEVELOPMENT 79
11.7 SMA SOLAR TECHNOLOGY 80
11.7.1 SMA SOLAR TECHNOLOGY COMPANY DETAILS 80
11.7.2 SMA SOLAR TECHNOLOGY BUSINESS OVERVIEW 80
11.7.3 SMA SOLAR TECHNOLOGY MODULAR MICROGRIDS INTRODUCTION 81
11.7.4 SMA SOLAR TECHNOLOGY REVENUE IN MODULAR MICROGRIDS BUSINESS (2017-2022) 81
11.7.5 SMA SOLAR TECHNOLOGY RECENT DEVELOPMENT 82
11.8 BLOOM ENERGY 83
11.8.1 BLOOM ENERGY COMPANY DETAILS 83
11.8.2 BLOOM ENERGY BUSINESS OVERVIEW 83
11.8.3 BLOOM ENERGY MODULAR MICROGRIDS INTRODUCTION 84
11.8.4 BLOOM ENERGY REVENUE IN MODULAR MICROGRIDS BUSINESS (2017-2022) 85
11.8.5 BLOOM ENERGY RECENT DEVELOPMENT 86
11.9 SCALE MICROGRID SOLUTIONS 86
11.9.1 SCALE MICROGRID SOLUTIONS COMPANY DETAILS 86
11.9.2 SCALE MICROGRID SOLUTIONS BUSINESS OVERVIEW 87
11.9.3 SCALE MICROGRID SOLUTIONS MODULAR MICROGRIDS INTRODUCTION 87
11.9.4 SCALE MICROGRID SOLUTIONS REVENUE IN MODULAR MICROGRIDS BUSINESS (2017-2022) 88
11.9.5 SCALE MICROGRID SOLUTIONS RECENT DEVELOPMENT 89
11.10 SIMPLIPHI POWER 90
11.10.1 SIMPLIPHI POWER COMPANY DETAILS 90
11.10.2 SIMPLIPHI POWER BUSINESS OVERVIEW 90
11.10.3 SIMPLIPHI POWER MODULAR MICROGRIDS INTRODUCTION 91
11.10.4 SIMPLIPHI POWER REVENUE IN MODULAR MICROGRIDS BUSINESS (2017-2022) 91
11.11 SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES 92
11.11.1 SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES COMPANY DETAILS 92
11.11.2 SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES BUSINESS OVERVIEW 93
11.11.3 SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES MODULAR MICROGRIDS INTRODUCTION 93
11.11.4 SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES REVENUE IN MODULAR MICROGRIDS BUSINESS (2017-2022) 94
11.12 SCHNEIDER ELECTRIC 94
11.12.1 SCHNEIDER ELECTRIC COMPANY DETAILS 95
11.12.2 SCHNEIDER ELECTRIC BUSINESS OVERVIEW 95
11.12.3 SCHNEIDER ELECTRIC MODULAR MICROGRIDS INTRODUCTION 95
11.12.4 SCHNEIDER ELECTRIC REVENUE IN MODULAR MICROGRIDS BUSINESS (2017-2022) 96
11.12.5 SCHNEIDER ELECTRIC RECENT DEVELOPMENT 97
11.13 SIEMENS 97
11.13.1 SIEMENS COMPANY DETAILS 98
11.13.2 SIEMENS BUSINESS OVERVIEW 98
11.13.3 SIEMENS MODULAR MICROGRIDS INTRODUCTION 98
11.13.4 SIEMENS REVENUE IN MODULAR MICROGRIDS BUSINESS (2017-2022) 101
11.13.5 SIEMENS RECENT DEVELOPMENT 101
11.14 POWERSECURE 102
11.14.1 POWERSECURE COMPANY DETAILS 102
11.14.2 POWERSECURE BUSINESS OVERVIEW 102
11.14.3 POWERSECURE MODULAR MICROGRIDS INTRODUCTION 103
11.14.4 POWERSECURE REVENUE IN MODULAR MICROGRIDS BUSINESS (2017-2022) 103
11.14.5 POWERSECURE RECENT DEVELOPMENT 104

12 ANALYST’S VIEWPOINTS/CONCLUSIONS 105

13 APPENDIX 106
13.1 RESEARCH METHODOLOGY 106
13.1.1 METHODOLOGY/RESEARCH APPROACH 106
13.1.2 DATA SOURCE 109
13.2 DISCLAIMER 112
13.3 AUTHOR DETAILS 112

Access full Report Description, Table of Figure, Chart, FREE sample, etc. please click

https://us.qyresearch.com/reports/348941/modular-microgrids

Any doubts and questions will be welcome.

Customization of the Report:

This report can be customized to meet the client’s requirements. Please contact with us ([email protected]), who will ensure that you get a report that suits your needs.

About Us:

QYResearch founded in California, USA in 2007.It is a leading global market research and consulting company. With over 15 years’ experience and professional research team in various cities over the world，QY Research focuses on management consulting, database and seminar services, IPO consulting, industry chain research and customized research to help our clients in providing non-linear revenue model and make them successful. We are globally recognized for our expansive portfolio of services, good corporate citizenship, and our strong commitment to sustainability. Up to now, we have cooperated with more than 59,000 clients across five continents. Let’s work closely with you and build a bold and better future.

 

Contact Us

QY Research

E-mail: [email protected]

Tel: +1-626-842-1666(US)   +852-5808-0956 (HK)

Add: 17890 Castleton Street Suite 369 City of Industry CA 91748 United States

Website: https://us.qyresearch.com

More Stories

8 min read

Global Folding Anesthesia Mask Market Trends and Forecast Report 2022 | By Players, Types, Applications and Regions

3 hours ago maggie
9 min read

Global Disposable Anesthesia and Respiratory Device Market Trends and Forecast Report 2022 | By Players, Types, Applications and Regions

3 hours ago maggie
8 min read

Global Military Image Intensifier Market Trends and Forecast Report 2022 | By Players, Types, Applications and Regions

4 hours ago maggie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed

8 min read

Global Folding Anesthesia Mask Market Trends and Forecast Report 2022 | By Players, Types, Applications and Regions

3 hours ago maggie
9 min read

Global Disposable Anesthesia and Respiratory Device Market Trends and Forecast Report 2022 | By Players, Types, Applications and Regions

3 hours ago maggie
8 min read

Global Modular Microgrids Market Trends and Forecast Report 2022 | By Players, Types, Applications and Regions

4 hours ago maggie
8 min read

Global Military Image Intensifier Market Trends and Forecast Report 2022 | By Players, Types, Applications and Regions

4 hours ago maggie