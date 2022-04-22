Global Military Image Intensifier Market Trends and Forecast Report 2022 | By Players, Types, Applications and Regions

Global Military Image Intensifier Market Trends and Forecast Report 2022 | By Players, Types, Applications and Regions8 min read
QY Research released a latest market research report on the Global Military Image Intensifier market, which is segmented by region (country), company and by Application. Players, stakeholders, and other participants in the global Military Image Intensifier market will be able to gain the upper hand as they use the report as a powerful resource. The segmental analysis focuses on sales, revenue and forecast by region (country) and by Application of Global Military Image Intensifier market.
Summary
Market Analysis and Insights: Global Military Image Intensifier Market
Due to the COVID-19 pandemic, the global Military Image Intensifier market size is estimated to be worth US$ 669.32 million in 2022 and is forecast to a readjusted size of US$ 1027.19 million by 2028 with a CAGR of 7.40% during the forecast period 2022-2028.
Global Military Image Intensifier Market: Segment Analysis
The research report includes specific segments by region (country), by manufacturers, by Type and by Application. Each type provides information about the production during the forecast period of 2017 to 2028. by Application segment also provides consumption during the forecast period of 2017 to 2028. Understanding the segments helps in identifying the importance of different factors that aid the market growth.
For More Information About This Report, Please Enter:
https://us.qyresearch.com/reports/348940/military-image-intensifier
By Company
L3Harris Technologies
Elbit Systems
Photonis
JSC Katod
North Night Vision Technology
Teledyne FLIR (Armasight)
Newcon Optik
Alpha Optics Systems
HARDER.digital GmbH
Segment by Type
Generation 2/2+
Generation 3
Segment by Application
Night Vision Device
Weapon Sight
Others
The report on the Military Image Intensifier market covers the following region (country) analysis:
Production by Region
North America
Europe
China
Russia
Consumption by Region
North America
U.S.
Canada
Asia-Pacific
China
India
Europe
Germany
France
U.K.
Italy
Russia
Rest of Europe
South America
Mexico
Brazil
Rest of South America
The Goal of the Report
To study and analyze the global Military Image Intensifier consumption (value & volume) by key regions/countries, type and application, history data from 2017 to 2022, and forecast to 2028.
To understand the structure of Military Image Intensifier market by identifying its various subsegments.
Focuses on the key global Military Image Intensifier manufacturers, to define, describe and analyze the sales volume, value, market share, market competition landscape, SWOT analysis and development plans in next few years.
To analyze the Military Image Intensifier with respect to individual growth trends, prospects, and their contribution to the total market.
To share detailed information about the key factors influencing the growth of the market (growth potential, opportunities, drivers, industry-specific challenges, and risks).
To project the consumption of Military Image Intensifier submarkets, with respect to key regions (along with their respective key countries).
To analyze competitive developments such as expansions, agreements, new product launches, and acquisitions in the market.
To strategically profile the key players and comprehensively analyze their growth strategies.
Target Audience
> Military Image Intensifier companies
> Research organizations
> Government Organizations
> Research/Consultancy firms
Table of Contents
1 MILITARY IMAGE INTENSIFIER MARKET OVERVIEW 1
1.1 PRODUCT OVERVIEW AND SCOPE OF MILITARY IMAGE INTENSIFIER 1
1.2 MILITARY IMAGE INTENSIFIER SEGMENT BY TYPE 1
1.2.1 GLOBAL MILITARY IMAGE INTENSIFIER MARKET SIZE GROWTH RATE ANALYSIS BY TYPE: 2022 VS 2028 2
1.2.2 ZERO GENERATION 2
1.2.3 FIRST GENERATION 3
1.2.4 SECOND GENERATION 3
1.2.5 THIRD GENERATION 4
1.2.6 FOURTH GENERATION 5
1.3 MILITARY IMAGE INTENSIFIER SEGMENT BY APPLICATION 5
1.3.1 GLOBAL MILITARY IMAGE INTENSIFIER MARKET SIZE GROWTH RATE ANALYSIS BY APPLICATION: 2022 VS 2028 5
1.3.2 NIGHT VISION DEVICE 6
1.3.3 WEAPON SIGHT 7
1.4 GLOBAL MARKET GROWTH PROSPECTS 8
1.4.1 GLOBAL MILITARY IMAGE INTENSIFIER REVENUE ESTIMATES AND FORECASTS (2017-2028) 8
1.4.2 GLOBAL MILITARY IMAGE INTENSIFIER PRODUCTION ESTIMATES AND FORECASTS (2017-2028) 9
1.5 GLOBAL MARKET SIZE BY REGION 10
1.5.1 GLOBAL MILITARY IMAGE INTENSIFIER MARKET SIZE ESTIMATES AND FORECASTS BY REGION: 2017 VS 2022 VS 2028 11
1.5.2 NORTH AMERICA MILITARY IMAGE INTENSIFIER ESTIMATES AND FORECASTS (2017-2028) 12
1.5.3 EUROPE MILITARY IMAGE INTENSIFIER ESTIMATES AND FORECASTS (2017-2028) 13
1.5.4 CHINA MILITARY IMAGE INTENSIFIER ESTIMATES AND FORECASTS (2017-2028) 14
1.5.5 RUSSIA MILITARY IMAGE INTENSIFIER ESTIMATES AND FORECASTS (2017-2028) 15
2 MARKET COMPETITION BY MANUFACTURERS 16
2.1 GLOBAL MILITARY IMAGE INTENSIFIER PRODUCTION BY MANUFACTURERS (2017-2022) 16
2.2 GLOBAL MILITARY IMAGE INTENSIFIER REVENUE MARKET SHARE BY MANUFACTURERS (2017-2022) 18
2.3 MILITARY IMAGE INTENSIFIER MARKET SHARE BY COMPANY TYPE (TIER 1, TIER 2, AND TIER 3) 19
2.4 GLOBAL MILITARY IMAGE INTENSIFIER AVERAGE PRICE BY MANUFACTURERS (2017-2022) 20
2.5 MANUFACTURERS MILITARY IMAGE INTENSIFIER PRODUCTION SITES, AREA SERVED, PRODUCT TYPE 21
2.6 MILITARY IMAGE INTENSIFIER MARKET COMPETITIVE SITUATION AND TRENDS 22
2.6.1 MILITARY IMAGE INTENSIFIER MARKET CONCENTRATION RATE 22
2.6.2 GLOBAL 5 AND 3 LARGEST MILITARY IMAGE INTENSIFIER PLAYERS MARKET SHARE BY REVENUE 23
2.6.3 MERGERS & ACQUISITIONS, EXPANSION 24
3 PRODUCTION BY REGION 26
3.1 GLOBAL PRODUCTION OF MILITARY IMAGE INTENSIFIER BY REGION (2017-2022) 26
3.2 GLOBAL MILITARY IMAGE INTENSIFIER REVENUE MARKET SHARE BY REGION (2017-2022) 26
3.3 GLOBAL MILITARY IMAGE INTENSIFIER PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 27
3.4 NORTH AMERICA MILITARY IMAGE INTENSIFIER PRODUCTION 28
3.4.1 NORTH AMERICA MILITARY IMAGE INTENSIFIER PRODUCTION GROWTH RATE (2017-2022) 28
3.4.2 NORTH AMERICA MILITARY IMAGE INTENSIFIER PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 28
3.5 EUROPE MILITARY IMAGE INTENSIFIER PRODUCTION 29
3.5.1 EUROPE MILITARY IMAGE INTENSIFIER PRODUCTION GROWTH RATE (2017-2022) 29
3.5.2 EUROPE MILITARY IMAGE INTENSIFIER PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 29
3.6 CHINA MILITARY IMAGE INTENSIFIER PRODUCTION (2017-2022) 30
3.6.1 CHINA MILITARY IMAGE INTENSIFIER PRODUCTION GROWTH RATE (2017-2022) 30
3.6.2 CHINA MILITARY IMAGE INTENSIFIER PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 30
3.7 RUSSIA MILITARY IMAGE INTENSIFIER PRODUCTION (2017-2022) 31
3.7.1 RUSSIA MILITARY IMAGE INTENSIFIER PRODUCTION GROWTH RATE (2017-2022) 31
3.7.2 RUSSIA MILITARY IMAGE INTENSIFIER PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 31
4 MILITARY IMAGE INTENSIFIER CONSUMPTION BY REGION 32
4.1 GLOBAL MILITARY IMAGE INTENSIFIER CONSUMPTION BY REGION 32
4.1.1 GLOBAL MILITARY IMAGE INTENSIFIER CONSUMPTION BY REGION 32
4.1.2 GLOBAL MILITARY IMAGE INTENSIFIER CONSUMPTION MARKET SHARE BY REGION 32
4.2 NORTH AMERICA 34
4.2.1 NORTH AMERICA MILITARY IMAGE INTENSIFIER CONSUMPTION BY COUNTRY 34
4.2.2 U.S. 35
4.2.3 CANADA 36
4.3 EUROPE 37
4.3.1 EUROPE MILITARY IMAGE INTENSIFIER CONSUMPTION BY COUNTRY 37
4.3.2 GERMANY 38
4.3.3 FRANCE 39
4.3.4 U.K. 40
4.3.5 ITALY 41
4.3.6 RUSSIA 42
4.4 ASIA PACIFIC 43
4.4.1 ASIA PACIFIC MILITARY IMAGE INTENSIFIER CONSUMPTION BY REGION 43
4.4.2 CHINA 45
4.4.3 INDIA 46
4.5 LATIN AMERICA 47
4.5.1 LATIN AMERICA MILITARY IMAGE INTENSIFIER CONSUMPTION BY COUNTRY 47
4.5.2 MEXICO 48
4.5.3 BRAZIL 49
5 SEGMENT BY TYPE 50
5.1 GLOBAL MILITARY IMAGE INTENSIFIER PRODUCTION MARKET SHARE BY TYPE (2017-2022) 50
5.2 GLOBAL MILITARY IMAGE INTENSIFIER REVENUE MARKET SHARE BY TYPE (2017-2022) 52
5.3 GLOBAL MILITARY IMAGE INTENSIFIER PRICE BY TYPE (2017-2022) 53
6 SEGMENT BY APPLICATION 54
6.1 GLOBAL MILITARY IMAGE INTENSIFIER PRODUCTION MARKET SHARE BY APPLICATION (2017-2022) 54
6.2 GLOBAL MILITARY IMAGE INTENSIFIER REVENUE MARKET SHARE BY APPLICATION (2017-2022) 56
6.3 GLOBAL MILITARY IMAGE INTENSIFIER PRICE BY APPLICATION (2017-2022) 58
7 KEY COMPANIES PROFILED 59
7.1 L3HARRIS TECHNOLOGIES 59
7.1.1 L3HARRIS TECHNOLOGIES MILITARY IMAGE INTENSIFIER CORPORATION INFORMATION 59
7.1.2 L3HARRIS TECHNOLOGIES MILITARY IMAGE INTENSIFIER PRODUCT PORTFOLIO 59
7.1.3 L3HARRIS TECHNOLOGIES MILITARY IMAGE INTENSIFIER PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 60
7.1.4 L3HARRIS TECHNOLOGIES MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 60
7.2 ELBIT SYSTEMS 61
7.2.1 ELBIT SYSTEMS MILITARY IMAGE INTENSIFIER CORPORATION INFORMATION 61
7.2.2 ELBIT SYSTEMS MILITARY IMAGE INTENSIFIER PRODUCT PORTFOLIO 61
7.2.3 ELBIT SYSTEMS MILITARY IMAGE INTENSIFIER PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 63
7.2.4 ELBIT SYSTEMS MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 64
7.3 PHOTONIS 64
7.3.1 PHOTONIS MILITARY IMAGE INTENSIFIER CORPORATION INFORMATION 64
7.3.2 PHOTONIS MILITARY IMAGE INTENSIFIER PRODUCT PORTFOLIO 65
7.3.3 PHOTONIS MILITARY IMAGE INTENSIFIER PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 66
7.3.4 PHOTONIS MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 67
7.4 JSC KATOD 67
7.4.1 JSC KATOD MILITARY IMAGE INTENSIFIER CORPORATION INFORMATION 67
7.4.2 JSC KATOD MILITARY IMAGE INTENSIFIER PRODUCT PORTFOLIO 68
7.4.3 JSC KATOD MILITARY IMAGE INTENSIFIER PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 69
7.4.4 JSC KATOD MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 69
7.5 NORTH NIGHT VISION TECHNOLOGY 69
7.5.1 NORTH NIGHT VISION TECHNOLOGY MILITARY IMAGE INTENSIFIER CORPORATION INFORMATION 69
7.5.2 NORTH NIGHT VISION TECHNOLOGY MILITARY IMAGE INTENSIFIER PRODUCT PORTFOLIO 70
7.5.3 NORTH NIGHT VISION TECHNOLOGY MILITARY IMAGE INTENSIFIER PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 81
7.5.4 NORTH NIGHT VISION TECHNOLOGY MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 82
7.6 TELEDYNE FLIR (ARMASIGHT) 82
7.6.1 TELEDYNE FLIR (ARMASIGHT) MILITARY IMAGE INTENSIFIER CORPORATION INFORMATION 82
7.6.2 TELEDYNE FLIR (ARMASIGHT) MILITARY IMAGE INTENSIFIER PRODUCT PORTFOLIO 82
7.6.3 TELEDYNE FLIR (ARMASIGHT) MILITARY IMAGE INTENSIFIER PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 83
7.6.4 TELEDYNE FLIR (ARMASIGHT) MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 83
7.7 NEWCON OPTIK 84
7.7.1 NEWCON OPTIK MILITARY IMAGE INTENSIFIER CORPORATION INFORMATION 84
7.7.2 NEWCON OPTIK MILITARY IMAGE INTENSIFIER PRODUCT PORTFOLIO 84
7.7.3 NEWCON OPTIK MILITARY IMAGE INTENSIFIER PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 85
7.7.4 NEWCON OPTIK MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 85
7.8 ALPHA OPTICS SYSTEMS 86
7.8.1 ALPHA OPTICS SYSTEMS MILITARY IMAGE INTENSIFIER CORPORATION INFORMATION 86
7.8.2 ALPHA OPTICS SYSTEMS MILITARY IMAGE INTENSIFIER PRODUCT PORTFOLIO 86
7.8.3 ALPHA OPTICS SYSTEMS MILITARY IMAGE INTENSIFIER PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 90
7.8.4 ALPHA OPTICS SYSTEMS MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 90
7.9 HARDER.DIGITAL GMBH 91
7.9.1 HARDER.DIGITAL GMBH MILITARY IMAGE INTENSIFIER CORPORATION INFORMATION 91
7.9.2 HARDER.DIGITAL GMBH MILITARY IMAGE INTENSIFIER PRODUCT PORTFOLIO 92
7.9.3 HARDER.DIGITAL GMBH MILITARY IMAGE INTENSIFIER PRODUCTION, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 94
7.9.4 HARDER.DIGITAL GMBH MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 94
8 MILITARY IMAGE INTENSIFIER MANUFACTURING COST ANALYSIS 96
8.1 MILITARY IMAGE INTENSIFIER KEY RAW MATERIALS ANALYSIS 96
8.1.1 KEY RAW MATERIALS 96
8.1.2 KEY SUPPLIERS OF RAW MATERIALS 96
8.2 PROPORTION OF MANUFACTURING COST STRUCTURE 97
8.3 MANUFACTURING PROCESS ANALYSIS OF MILITARY IMAGE INTENSIFIER 98
8.4 MILITARY IMAGE INTENSIFIER INDUSTRIAL CHAIN ANALYSIS 99
9 MARKETING CHANNEL, DISTRIBUTORS AND CUSTOMERS 100
9.1 MARKETING CHANNEL 100
9.2 MILITARY IMAGE INTENSIFIER DISTRIBUTORS LIST 101
9.3 MILITARY IMAGE INTENSIFIER CUSTOMERS 102
10 MILITARY IMAGE INTENSIFIER MARKET DYNAMICS 103
10.1 MILITARY IMAGE INTENSIFIER INDUSTRY TRENDS 103
10.2 MILITARY IMAGE INTENSIFIER MARKET DRIVERS 103
10.3 MILITARY IMAGE INTENSIFIER MARKET CHALLENGES AND RESTRAINTS 104
11 PRODUCTION AND SUPPLY FORECAST 105
11.1 GLOBAL FORECASTED PRODUCTION OF MILITARY IMAGE INTENSIFIER BY REGION (2023-2028) 105
11.2 NORTH AMERICA MILITARY IMAGE INTENSIFIER PRODUCTION, REVENUE FORECAST (2023-2028) 106
11.3 EUROPE MILITARY IMAGE INTENSIFIER PRODUCTION, REVENUE FORECAST (2023-2028) 107
11.4 CHINA MILITARY IMAGE INTENSIFIER PRODUCTION, REVENUE FORECAST (2023-2028) 108
11.5 RUSSIA MILITARY IMAGE INTENSIFIER PRODUCTION, REVENUE FORECAST (2023-2028) 109
12 CONSUMPTION AND DEMAND FORECAST 110
12.1 GLOBAL FORECASTED DEMAND ANALYSIS OF MILITARY IMAGE INTENSIFIER 110
12.2 NORTH AMERICA FORECASTED CONSUMPTION OF MILITARY IMAGE INTENSIFIER BY COUNTRY 110
12.3 EUROPE MARKET FORECASTED CONSUMPTION OF MILITARY IMAGE INTENSIFIER BY COUNTRY 110
12.4 ASIA PACIFIC MARKET FORECASTED CONSUMPTION OF MILITARY IMAGE INTENSIFIER BY REGION 111
12.5 LATIN AMERICA FORECASTED CONSUMPTION OF MILITARY IMAGE INTENSIFIER BY COUNTRY 111
13 FORECAST BY TYPE AND BY APPLICATION 112
13.1 GLOBAL PRODUCTION, REVENUE AND PRICE FORECAST BY TYPE (2023-2028) 112
13.1.1 GLOBAL FORECASTED PRODUCTION OF MILITARY IMAGE INTENSIFIER BY TYPE (2023-2028) 112
13.1.2 GLOBAL FORECASTED REVENUE OF MILITARY IMAGE INTENSIFIER BY TYPE (2023-2028) 113
13.1.3 GLOBAL FORECASTED PRICE OF MILITARY IMAGE INTENSIFIER BY TYPE (2023-2028) 113
13.2 GLOBAL PRODUCTION, REVENUE AND PRICE FORECAST BY APPLICATION (2023-2028) 114
13.2.1 GLOBAL FORECASTED PRODUCTION OF MILITARY IMAGE INTENSIFIER BY APPLICATION (2023-2028) 114
13.2.2 GLOBAL FORECASTED REVENUE OF MILITARY IMAGE INTENSIFIER BY APPLICATION (2023-2028) 115
13.2.3 GLOBAL FORECASTED PRICE OF MILITARY IMAGE INTENSIFIER BY APPLICATION (2023-2028) 115
14 RESEARCH FINDINGS AND CONCLUSION 117
15 METHODOLOGY AND DATA SOURCE 118
15.1 METHODOLOGY/RESEARCH APPROACH 118
15.1.1 RESEARCH PROGRAMS/DESIGN 118
15.1.2 MARKET SIZE ESTIMATION 119
15.1.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 120
15.2 DATA SOURCE 121
15.2.1 SECONDARY SOURCES 121
15.2.2 PRIMARY SOURCES 122
15.3 AUTHOR LIST 123
15.4 DISCLAIMER 124
Access full Report Description, Table of Figure, Chart, FREE sample, etc. please click
https://us.qyresearch.com/reports/348940/military-image-intensifier
Any doubts and questions will be welcome.
Customization of the Report:
This report can be customized to meet the client’s requirements. Please contact with us ([email protected]), who will ensure that you get a report that suits your needs.
About Us:
QYResearch founded in California, USA in 2007.It is a leading global market research and consulting company. With over 15 years’ experience and professional research team in various cities over the world，QY Research focuses on management consulting, database and seminar services, IPO consulting, industry chain research and customized research to help our clients in providing non-linear revenue model and make them successful. We are globally recognized for our expansive portfolio of services, good corporate citizenship, and our strong commitment to sustainability. Up to now, we have cooperated with more than 59,000 clients across five continents. Let’s work closely with you and build a bold and better future.
Contact Us
QY Research
E-mail: [email protected]
Tel: +1-626-842-1666(US) +852-5808-0956 (HK)
Add: 17890 Castleton Street Suite 369 City of Industry CA 91748 United States
Website: https://us.qyresearch.com