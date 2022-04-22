Global Microalgae Market Trends and Forecast Report 2022 | By Players, Types, Applications and Regions

Global Microalgae Market Trends and Forecast Report 2022 | By Players, Types, Applications and Regions9 min read
QY Research released a latest market research report on the Global Microalgae market, which is segmented by region (country), company and by Application. Players, stakeholders, and other participants in the global Microalgae market will be able to gain the upper hand as they use the report as a powerful resource. The segmental analysis focuses on sales, revenue and forecast by region (country) and by Application of Global Microalgae market.
Summary
Market Analysis and Insights: Global Microalgae Market
In 2021, the Global Microalgae market size was valued at 283.02 Million US$, increased from 229.21 Million US$ in 2017, and the market is forecasted to reach 412.42 Million US$ by 2028, growing at CAGR of 5.78% between 2022 and 2028.
Global Microalgae Scope and Market Size
The global Microalgae market is segmented by company, region (country), by Type, and by Application. Players, stakeholders, and other participants in the global Microalgae market will be able to gain the upper hand as they use the report as a powerful resource. The segmental analysis focuses on sales, revenue and forecast by region (country), by Type and by Application for the period 2017-2028.
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https://us.qyresearch.com/reports/348939/microalgae
By Company
DIC Corporation
Cyanotech Corporation
Algaetech Group
TAAU Australia
Fuqing King Dnarmsa Spirulina
Shengbada Biology
Green A
Dongtai City Spirulina Bio-engineering
Alltech
Parry Nutraceuticals
BlueBioTech
Roquette Kl枚tze
ALLMA
Cyane
Archimede Ricerche
AlgaEnergy
Phycom
Necton
Chenghai Bao ER
Dongying Haifu Biological
Segment by Type
Spirulina
Chlorella
Dunaliella
Amphora
Others
Segment by Application
Health
Food
Feed
Energy
Others
The report on the Microalgae market covers the following region (country) analysis:
By Region
North America
Europe
China
Japan
Southeast Asia
India
Other Regions
The Goal of the Report
To study and analyze the global Microalgae consumption (value & volume) by key regions/countries, type and application, history data from 2017 to 2022, and forecast to 2028.
To understand the structure of Microalgae market by identifying its various subsegments.
Focuses on the key global Microalgae manufacturers, to define, describe and analyze the sales volume, value, market share, market competition landscape, SWOT analysis and development plans in next few years.
To analyze the Microalgae with respect to individual growth trends, prospects, and their contribution to the total market.
To share detailed information about the key factors influencing the growth of the market (growth potential, opportunities, drivers, industry-specific challenges, and risks).
To project the consumption of Microalgae submarkets, with respect to key regions (along with their respective key countries).
To analyze competitive developments such as expansions, agreements, new product launches, and acquisitions in the market.
To strategically profile the key players and comprehensively analyze their growth strategies.
Target Audience
> Microalgae companies
> Research organizations
> Government Organizations
> Research/Consultancy firms
Table of Contents
1 MICROALGAE MARKET OVERVIEW 1
1.1 MICROALGAE PRODUCT SCOPE 1
1.2 MICROALGAE SEGMENT BY TYPE 1
1.2.1 GLOBAL MICROALGAE SALES BY TYPE (2017 & 2021 & 2028) 2
1.2.2 SPIRULINA 3
1.2.3 CHLORELLA 3
1.2.4 DUNALIELLA 4
1.2.5 AMPHORA 5
1.2.6 OTHERS 5
1.3 MICROALGAE SEGMENT BY APPLICATION 7
1.3.1 GLOBAL MICROALGAE SALES COMPARISON BY APPLICATION (2017 & 2021 & 2028) 7
1.3.2 HEALTH 9
1.3.3 FOOD 9
1.3.4 FEED 10
1.3.5 ENERGY 11
1.3.6 OTHERS 11
1.4 GLOBAL MICROALGAE MARKET ESTIMATES AND FORECASTS (2017-2028) 12
1.4.1 GLOBAL MICROALGAE MARKET SIZE IN VALUE GROWTH RATE (2017-2028) 12
1.4.2 GLOBAL MICROALGAE MARKET SIZE IN VOLUME GROWTH RATE (2017-2028) 12
1.4.3 GLOBAL MICROALGAE PRICE TRENDS (2017-2028) 13
2 MICROALGAE ESTIMATES AND FORECASTS BY REGION 14
2.1 GLOBAL MICROALGAE MARKET SIZE BY REGION: 2017 VS 2021 VS 2028 14
2.2 GLOBAL MICROALGAE RETROSPECTIVE MARKET SCENARIO BY REGION (2017-2022) 15
2.2.1 GLOBAL MICROALGAE SALES MARKET SHARE BY REGION (2017-2022) 15
2.2.2 GLOBAL MICROALGAE REVENUE MARKET SHARE BY REGION (2017-2022) 15
2.3 GLOBAL MICROALGAE MARKET ESTIMATES AND FORECASTS BY REGION (2023-2028) 17
2.3.1 GLOBAL MICROALGAE SALES ESTIMATES AND FORECASTS BY REGION (2023-2028) 17
2.3.2 GLOBAL MICROALGAE REVENUE FORECAST BY REGION (2023-2028) 17
2.4 GEOGRAPHIC MARKET ANALYSIS: MARKET FACTS & FIGURES 19
2.4.1 NORTH AMERICA MICROALGAE ESTIMATES AND PROJECTIONS (2017-2028) 19
2.4.2 EUROPE MICROALGAE ESTIMATES AND PROJECTIONS (2017-2028) 20
2.4.3 CHINA MICROALGAE ESTIMATES AND PROJECTIONS (2017-2028) 21
2.4.4 JAPAN MICROALGAE ESTIMATES AND PROJECTIONS (2017-2028) 22
2.4.5 SOUTHEAST ASIA MICROALGAE ESTIMATES AND PROJECTIONS (2017-2028) 23
2.4.6 INDIA MICROALGAE ESTIMATES AND PROJECTIONS (2017-2028) 24
3 MICROALGAE COMPETITION LANDSCAPE BY PLAYERS 25
3.1 GLOBAL TOP MICROALGAE PLAYERS BY SALES (2017-2022) 25
3.2 GLOBAL TOP MICROALGAE PLAYERS BY REVENUE (2017-2022) 27
3.3 GLOBAL MICROALGAE MARKET SHARE BY COMPANY TYPE (TIER 1, TIER 2, AND TIER 3) & (BASED ON THE REVENUE IN MICROALGAE AS OF 2021) 28
3.4 GLOBAL MICROALGAE AVERAGE PRICE BY COMPANY (2017-2022) 29
3.5 MANUFACTURERS MICROALGAE HEADQUARTERS, AREA SERVED, PRODUCT TYPE 30
3.6 MANUFACTURERS MERGERS & ACQUISITIONS, EXPANSION PLANS 32
4 MICROALGAE MARKET SIZE BY TYPE 34
4.1 GLOBAL MICROALGAE HISTORIC MARKET REVIEW BY TYPE (2017-2022) 34
4.1.1 GLOBAL MICROALGAE SALES BY TYPE (2017-2022) 34
4.1.2 GLOBAL MICROALGAE REVENUE BY TYPE (2017-2022) 34
4.1.3 GLOBAL MICROALGAE PRICE BY TYPE (2017-2022) 35
4.2 GLOBAL MICROALGAE MARKET ESTIMATES AND FORECASTS BY TYPE (2023-2028) 36
4.2.1 GLOBAL MICROALGAE SALES FORECAST BY TYPE (2023-2028) 36
4.2.2 GLOBAL MICROALGAE REVENUE FORECAST BY TYPE (2023-2028) 37
4.2.3 GLOBAL MICROALGAE PRICE FORECAST BY TYPE (2023-2028) 37
5 GLOBAL MICROALGAE MARKET SIZE BY APPLICATION 39
5.1 GLOBAL MICROALGAE HISTORIC MARKET REVIEW BY APPLICATION (2017-2022) 39
5.1.1 GLOBAL MICROALGAE SALES BY APPLICATION (2017-2022) 39
5.1.2 GLOBAL MICROALGAE REVENUE BY APPLICATION (2017-2022) 39
5.1.3 GLOBAL MICROALGAE PRICE BY APPLICATION (2017-2022) 40
5.2 GLOBAL MICROALGAE MARKET ESTIMATES AND FORECASTS BY APPLICATION (2023-2028) 41
5.2.1 GLOBAL MICROALGAE SALES FORECAST BY APPLICATION (2023-2028) 41
5.2.2 GLOBAL MICROALGAE REVENUE FORECAST BY APPLICATION (2023-2028) 42
5.2.3 GLOBAL MICROALGAE PRICE FORECAST BY APPLICATION (2023-2028) 43
6 NORTH AMERICA MICROALGAE MARKET FACTS & FIGURES 44
6.1 NORTH AMERICA MICROALGAE SALES BY COMPANY 44
6.1.1 NORTH AMERICA MICROALGAE SALES BY COMPANY (2017-2022) 44
6.1.2 NORTH AMERICA MICROALGAE REVENUE BY COMPANY (2017-2022) 45
6.2 NORTH AMERICA MICROALGAE SALES BREAKDOWN BY TYPE 46
6.2.1 NORTH AMERICA MICROALGAE SALES BREAKDOWN BY TYPE (2017-2022) 46
6.2.2 NORTH AMERICA MICROALGAE SALES BREAKDOWN BY TYPE (2023-2028) 47
6.3 NORTH AMERICA MICROALGAE SALES BREAKDOWN BY APPLICATION 47
6.3.1 NORTH AMERICA MICROALGAE SALES BREAKDOWN BY APPLICATION (2017-2022) 47
6.3.2 NORTH AMERICA MICROALGAE SALES BREAKDOWN BY APPLICATION (2023-2028) 48
7 EUROPE MICROALGAE MARKET FACTS & FIGURES 49
7.1 EUROPE MICROALGAE SALES BY COMPANY 49
7.1.1 EUROPE MICROALGAE SALES BY COMPANY (2017-2022) 49
7.1.2 EUROPE MICROALGAE REVENUE BY COMPANY (2017-2022) 50
7.2 EUROPE MICROALGAE SALES BREAKDOWN BY TYPE 51
7.2.1 EUROPE MICROALGAE SALES BREAKDOWN BY TYPE (2017-2022) 51
7.2.2 EUROPE MICROALGAE SALES BREAKDOWN BY TYPE (2023-2028) 52
7.3 EUROPE MICROALGAE SALES BREAKDOWN BY APPLICATION 53
7.3.1 EUROPE MICROALGAE SALES BREAKDOWN BY APPLICATION (2017-2022) 53
7.3.2 EUROPE MICROALGAE SALES BREAKDOWN BY APPLICATION (2023-2028) 53
8 CHINA MICROALGAE MARKET FACTS & FIGURES 55
8.1 CHINA MICROALGAE SALES BY COMPANY 55
8.1.1 CHINA MICROALGAE SALES BY COMPANY (2017-2022) 55
8.1.2 CHINA MICROALGAE REVENUE BY COMPANY (2017-2022) 56
8.2 CHINA MICROALGAE SALES BREAKDOWN BY TYPE 57
8.2.1 CHINA MICROALGAE SALES BREAKDOWN BY TYPE (2017-2022) 57
8.2.2 CHINA MICROALGAE SALES BREAKDOWN BY TYPE (2023-2028) 58
8.3 CHINA MICROALGAE SALES BREAKDOWN BY APPLICATION 58
8.3.1 CHINA MICROALGAE SALES BREAKDOWN BY APPLICATION (2017-2022) 58
8.3.2 CHINA MICROALGAE SALES BREAKDOWN BY APPLICATION (2023-2028) 59
9 JAPAN MICROALGAE MARKET FACTS & FIGURES 60
9.1 JAPAN MICROALGAE SALES BY COMPANY 60
9.1.1 JAPAN MICROALGAE SALES BY COMPANY (2017-2022) 60
9.1.2 JAPAN MICROALGAE REVENUE BY COMPANY (2017-2022) 61
9.2 JAPAN MICROALGAE SALES BREAKDOWN BY TYPE 62
9.2.1 JAPAN MICROALGAE SALES BREAKDOWN BY TYPE (2017-2022) 62
9.2.2 JAPAN MICROALGAE SALES BREAKDOWN BY TYPE (2023-2028) 62
9.3 JAPAN MICROALGAE SALES BREAKDOWN BY APPLICATION 63
9.3.1 JAPAN MICROALGAE SALES BREAKDOWN BY APPLICATION (2017-2022) 63
9.3.2 JAPAN MICROALGAE SALES BREAKDOWN BY APPLICATION (2023-2028) 64
10 SOUTHEAST ASIA MICROALGAE MARKET FACTS & FIGURES 65
10.1 SOUTHEAST ASIA MICROALGAE SALES BY COMPANY 65
10.1.1 SOUTHEAST ASIA MICROALGAE SALES BY COMPANY (2017-2022) 65
10.1.2 SOUTHEAST ASIA MICROALGAE REVENUE BY COMPANY (2017-2022) 66
10.2 SOUTHEAST ASIA MICROALGAE SALES BREAKDOWN BY TYPE 67
10.2.1 SOUTHEAST ASIA MICROALGAE SALES BREAKDOWN BY TYPE (2017-2022) 67
10.2.2 SOUTHEAST ASIA MICROALGAE SALES BREAKDOWN BY TYPE (2023-2028) 67
10.3 SOUTHEAST ASIA MICROALGAE SALES BREAKDOWN BY APPLICATION 68
10.3.1 SOUTHEAST ASIA MICROALGAE SALES BREAKDOWN BY APPLICATION (2017-2022) 68
10.3.2 SOUTHEAST ASIA MICROALGAE SALES BREAKDOWN BY APPLICATION (2023-2028) 69
11 INDIA MICROALGAE MARKET FACTS & FIGURES 70
11.1 INDIA MICROALGAE SALES BY COMPANY 70
11.1.1 INDIA MICROALGAE SALES BY COMPANY (2017-2022) 70
11.1.2 INDIA MICROALGAE REVENUE BY COMPANY (2017-2022) 71
11.2 INDIA MICROALGAE SALES BREAKDOWN BY TYPE 72
11.2.1 INDIA MICROALGAE SALES BREAKDOWN BY TYPE (2017-2022) 72
11.2.2 INDIA MICROALGAE SALES BREAKDOWN BY TYPE (2023-2028) 72
11.3 INDIA MICROALGAE SALES BREAKDOWN BY APPLICATION 73
11.3.1 INDIA MICROALGAE SALES BREAKDOWN BY APPLICATION (2017-2022) 73
11.3.2 INDIA MICROALGAE SALES BREAKDOWN BY APPLICATION (2023-2028) 74
12 CORPORATE PROFILE 75
12.1 DIC CORPORATION 75
12.1.1 DIC CORPORATION INFORMATION 75
12.1.2 DIC CORPORATION OVERVIEW 75
12.1.3 DIC CORPORATION MICROALGAE SALES, PRICE, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 76
12.1.4 DIC CORPORATION MICROALGAE PRODUCT MODEL NUMBERS, PICTURES, DESCRIPTIONS AND SPECIFICATIONS 77
12.1.5 DIC CORPORATION RECENT DEVELOPMENTS 79
12.2 CYANOTECH CORPORATION 79
12.2.1 CYANOTECH CORPORATION INFORMATION 79
12.2.2 CYANOTECH CORPORATION OVERVIEW 80
12.2.3 CYANOTECH CORPORATION MICROALGAE SALES, PRICE, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 80
12.2.4 CYANOTECH CORPORATION MICROALGAE PRODUCT MODEL NUMBERS, PICTURES, DESCRIPTIONS AND SPECIFICATIONS 81
12.2.5 CYANOTECH CORPORATION RECENT DEVELOPMENTS 82
12.3 ALGAETECH GROUP 83
12.3.1 ALGAETECH GROUP CORPORATION INFORMATION 83
12.3.2 ALGAETECH GROUP OVERVIEW 83
12.3.3 ALGAETECH GROUP MICROALGAE SALES, PRICE, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 84
12.3.4 ALGAETECH GROUP MICROALGAE PRODUCT MODEL NUMBERS, PICTURES, DESCRIPTIONS AND SPECIFICATIONS 84
12.3.5 ALGAETECH GROUP RECENT DEVELOPMENTS 86
12.4 TAAU AUSTRALIA 87
12.4.1 TAAU AUSTRALIA CORPORATION INFORMATION 87
12.4.2 TAAU AUSTRALIA OVERVIEW 88
12.4.3 TAAU AUSTRALIA MICROALGAE SALES, PRICE, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 88
12.4.4 TAAU AUSTRALIA MICROALGAE PRODUCT MODEL NUMBERS, PICTURES, DESCRIPTIONS AND SPECIFICATIONS 88
12.5 FUQING KING DNARMSA SPIRULINA 89
12.5.1 FUQING KING DNARMSA SPIRULINA CORPORATION INFORMATION 90
12.5.2 FUQING KING DNARMSA SPIRULINA OVERVIEW 90
12.5.3 FUQING KING DNARMSA SPIRULINA MICROALGAE SALES, PRICE, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 91
12.5.4 FUQING KING DNARMSA SPIRULINA MICROALGAE PRODUCT MODEL NUMBERS, PICTURES, DESCRIPTIONS AND SPECIFICATIONS 91
12.6 SHENGBADA BIOLOGY 93
12.6.1 SHENGBADA BIOLOGY CORPORATION INFORMATION 93
12.6.2 SHENGBADA BIOLOGY OVERVIEW 93
12.6.3 SHENGBADA BIOLOGY MICROALGAE SALES, PRICE, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 94
12.6.4 SHENGBADA BIOLOGY MICROALGAE PRODUCT MODEL NUMBERS, PICTURES, DESCRIPTIONS AND SPECIFICATIONS 95
12.7 GREEN A BIOLOGICAL 95
12.7.1 GREEN A BIOLOGICAL CORPORATION INFORMATION 96
12.7.2 GREEN A BIOLOGICAL OVERVIEW 96
12.7.3 GREEN A BIOLOGICAL MICROALGAE SALES, PRICE, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 97
12.7.4 GREEN A BIOLOGICAL MICROALGAE PRODUCT MODEL NUMBERS, PICTURES, DESCRIPTIONS AND SPECIFICATIONS 97
12.8 DONGTAI CITY SPIRULINA BIO-ENGINEERING 99
12.8.1 DONGTAI CITY SPIRULINA BIO-ENGINEERING CORPORATION INFORMATION 99
12.8.2 DONGTAI CITY SPIRULINA BIO-ENGINEERING OVERVIEW 99
12.8.3 DONGTAI CITY SPIRULINA BIO-ENGINEERING MICROALGAE SALES, PRICE, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 100
12.8.4 DONGTAI CITY SPIRULINA BIO-ENGINEERING MICROALGAE PRODUCT MODEL NUMBERS, PICTURES, DESCRIPTIONS AND SPECIFICATIONS 100
12.9 ALLTECH 102
12.9.1 ALLTECH CORPORATION INFORMATION 102
12.9.2 ALLTECH OVERVIEW 103
12.9.3 ALLTECH MICROALGAE SALES, PRICE, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 103
12.9.4 ALLTECH MICROALGAE PRODUCT MODEL NUMBERS, PICTURES, DESCRIPTIONS AND SPECIFICATIONS 103
12.9.5 ALLTECH RECENT DEVELOPMENTS 104
12.10 PARRY NUTRACEUTICALS 104
12.10.1 PARRY NUTRACEUTICALS CORPORATION INFORMATION 104
12.10.2 PARRY NUTRACEUTICALS OVERVIEW 105
12.10.3 PARRY NUTRACEUTICALS MICROALGAE SALES, PRICE, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 105
12.10.4 PARRY NUTRACEUTICALS MICROALGAE PRODUCT MODEL NUMBERS, PICTURES, DESCRIPTIONS AND SPECIFICATIONS 106
12.10.5 PARRY NUTRACEUTICALS RECENT DEVELOPMENTS 108
12.11 BLUEBIOTECH 108
12.11.1 BLUEBIOTECH CORPORATION INFORMATION 108
12.11.2 BLUEBIOTECH OVERVIEW 109
12.11.3 BLUEBIOTECH MICROALGAE SALES, PRICE, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 109
12.11.4 BLUEBIOTECH MICROALGAE PRODUCT MODEL NUMBERS, PICTURES, DESCRIPTIONS AND SPECIFICATIONS 110
12.12 ROQUETTE 110
12.12.1 ROQUETTE CORPORATION INFORMATION 110
12.12.2 ROQUETTE OVERVIEW 111
12.12.3 ROQUETTE MICROALGAE SALES, PRICE, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 111
12.12.4 ROQUETTE MICROALGAE PRODUCT MODEL NUMBERS, PICTURES, DESCRIPTIONS AND SPECIFICATIONS 111
12.13 ALLMA (ALLMICROALGAE) 112
12.13.1 ALLMA (ALLMICROALGAE) CORPORATION INFORMATION 112
12.13.2 ALLMA (ALLMICROALGAE) OVERVIEW 113
12.13.3 ALLMA (ALLMICROALGAE) MICROALGAE SALES, PRICE, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 113
12.13.4 ALLMA (ALLMICROALGAE) MICROALGAE PRODUCT MODEL NUMBERS, PICTURES, DESCRIPTIONS AND SPECIFICATIONS 114
12.13.5 ALLMA (ALLMICROALGAE) RECENT DEVELOPMENTS 117
12.14 GLOBAL ECOPOWER (CYANE) 117
12.14.1 GLOBAL ECOPOWER (CYANE) CORPORATION INFORMATION 117
12.14.2 GLOBAL ECOPOWER (CYANE) OVERVIEW 118
12.14.3 GLOBAL ECOPOWER (CYANE) MICROALGAE SALES, PRICE, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 118
12.14.4 GLOBAL ECOPOWER (CYANE) MICROALGAE PRODUCT MODEL NUMBERS, PICTURES, DESCRIPTIONS AND SPECIFICATIONS 119
12.14.5 GLOBAL ECOPOWER (CYANE) RECENT DEVELOPMENTS 120
12.15 ARCHIMEDE RICERCHE 120
12.15.1 ARCHIMEDE RICERCHE CORPORATION INFORMATION 120
12.15.2 ARCHIMEDE RICERCHE OVERVIEW 121
12.15.3 ARCHIMEDE RICERCHE MICROALGAE SALES, PRICE, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 121
12.15.4 ARCHIMEDE RICERCHE MICROALGAE PRODUCT MODEL NUMBERS, PICTURES, DESCRIPTIONS AND SPECIFICATIONS 122
12.16 ALGAENERGY 122
12.16.1 ALGAENERGY CORPORATION INFORMATION 123
12.16.2 ALGAENERGY OVERVIEW 123
12.16.3 ALGAENERGY MICROALGAE SALES, PRICE, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 124
12.16.4 ALGAENERGY MICROALGAE PRODUCT MODEL NUMBERS, PICTURES, DESCRIPTIONS AND SPECIFICATIONS 124
12.16.5 ALGAENERGY RECENT DEVELOPMENTS 126
12.17 PHYCOM 126
12.17.1 PHYCOM CORPORATION INFORMATION 126
12.17.2 PHYCOM OVERVIEW 127
12.17.3 PHYCOM MICROALGAE SALES, PRICE, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 127
12.17.4 PHYCOM MICROALGAE PRODUCT MODEL NUMBERS, PICTURES, DESCRIPTIONS AND SPECIFICATIONS 128
12.18 NECTON 128
12.18.1 NECTON CORPORATION INFORMATION 128
12.18.2 NECTON OVERVIEW 129
12.18.3 NECTON MICROALGAE SALES, PRICE, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 130
12.18.4 NECTON MICROALGAE PRODUCT MODEL NUMBERS, PICTURES, DESCRIPTIONS AND SPECIFICATIONS 130
12.19 CHENGHAI BAO ER 132
12.19.1 CHENGHAI BAO ER CORPORATION INFORMATION 132
12.19.2 CHENGHAI BAO ER OVERVIEW 133
12.19.3 CHENGHAI BAO ER MICROALGAE SALES, PRICE, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 133
12.19.4 CHENGHAI BAO ER MICROALGAE PRODUCT MODEL NUMBERS, PICTURES, DESCRIPTIONS AND SPECIFICATIONS 134
12.20 DONGYING HAIFU BIOLOGICAL 134
12.20.1 DONGYING HAIFU BIOLOGICAL CORPORATION INFORMATION 135
12.20.2 DONGYING HAIFU BIOLOGICAL OVERVIEW 135
12.20.3 DONGYING HAIFU BIOLOGICAL MICROALGAE SALES, PRICE, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 136
12.20.4 DONGYING HAIFU BIOLOGICAL MICROALGAE PRODUCT MODEL NUMBERS, PICTURES, DESCRIPTIONS AND SPECIFICATIONS 136
13 MICROALGAE MANUFACTURING COST ANALYSIS 137
13.1 MICROALGAE KEY RAW MATERIALS ANALYSIS 137
13.1.1 KEY SUPPLIERS OF RAW MATERIALS 140
13.2 PROPORTION OF MANUFACTURING COST STRUCTURE 141
13.3 MANUFACTURING PROCESS ANALYSIS OF MICROALGAE 142
13.4 MICROALGAE INDUSTRIAL CHAIN ANALYSIS 143
14 MARKETING CHANNEL, DISTRIBUTORS AND CUSTOMERS 144
14.1 MARKETING CHANNEL 144
14.2 MICROALGAE DISTRIBUTORS LIST 145
14.3 MICROALGAE CUSTOMERS 148
15 MICROALGAE MARKET DYNAMICS 149
15.1 MICROALGAE INDUSTRY TRENDS 149
15.2 MICROALGAE MARKET DRIVERS 150
15.3 MICROALGAE MARKET CHALLENGES 150
15.4 MICROALGAE MARKET RESTRAINTS 151
16 RESEARCH FINDINGS AND CONCLUSION 152
17 APPENDIX 153
17.1 RESEARCH METHODOLOGY 153
17.1.1 METHODOLOGY/RESEARCH APPROACH 153
17.1.2 DATA SOURCE 156
17.2 AUTHOR DETAILS 159
17.3 DISCLAIMER 160
Access full Report Description, Table of Figure, Chart, FREE sample, etc. please click
https://us.qyresearch.com/reports/348939/microalgae
Any doubts and questions will be welcome.
Customization of the Report:
This report can be customized to meet the client’s requirements. Please contact with us ([email protected]), who will ensure that you get a report that suits your needs.
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