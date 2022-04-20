Global Test and Measurement Equipment Market Trends and Forecast Report 2022 | By Players, Types, Applications and Regions

Global Test and Measurement Equipment Market Trends and Forecast Report 2022 | By Players, Types, Applications and Regions8 min read
The QY Research released a latest market research report on the Global Test and Measurement Equipment market, which is segmented by region (country), company and by Application. Players, stakeholders, and other participants in the global Test and Measurement Equipment market will be able to gain the upper hand as they use the report as a powerful resource. The segmental analysis focuses on sales, revenue and forecast by region (country) and by Application of Global Test and Measurement Equipment market.
Summary
The global Test and Measurement Equipment market was valued at US$ 6122.86 million in 2021 and will reach US$ 8736.10 million by the end of 2028, growing at a CAGR of 4.81% during 2022-2028.
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The report mentions the prominent market player consisting of:
Keysight
Rohde & Schwarz
Tektronix
Teledyne
National Instruments
Anritsu
Viavi
Ceyear
Ametek
Advantest
Exfo
Yokogawa Electric
Gw Instek
RIGOL
Transcom Instruments
SIGLENT
UNI-T
Scientech Technologies
B&K Precision
Test and Measurement Equipment Market Segment by Type
Microwave / Millimeter-wave
Photoelectric
Communication
Basic
Test and Measurement Equipment Market Segment by Application
Automotive
Aerospace and Defense
IT and Telecommunications
Medical and Pharmaceuticals
Semiconductor and Electronics
Industrial
Others
The report on the Test and Measurement Equipment market covers the following region (country) analysis:
Production by Region
North America
Europe
China
Japan
Consumption by Region
North America
U.S.
Canada
Asia-Pacific
China
Japan
South Korea
Southeast Asia
India
Europe
Germany
France
U.K.
Italy
Russia
Rest of Europe
South America
Mexico
Brazil
Rest of South America
The Goal of the Report
- To study and analyze the global Test and Measurement Equipmentconsumption (value & volume) by key regions/countries, type and application, history data from 2017 to 2022, and forecast to 2028.
- To understand the structure of Test and Measurement Equipmentmarket by identifying its various subsegments.
- Focuses on the key global Test and Measurement Equipmentmanufacturers, to define, describe and analyze the sales volume, value, market share, market competition landscape, SWOT analysis and development plans in next few years.
- To analyze the Test and Measurement Equipmentwith respect to individual growth trends, prospects, and their contribution to the total market.
- To share detailed information about the key factors influencing the growth of the market (growth potential, opportunities, drivers, industry-specific challenges, and risks).
- To project the consumption of Test and Measurement Equipmentsubmarkets, with respect to key regions (along with their respective key countries).
- To analyze competitive developments such as expansions, agreements, new product launches, and acquisitions in the market.
- To strategically profile the key players and comprehensively analyze their growth strategies.
Target Audience
> Test and Measurement Equipment companies
> Research organizations
> Government Organizations
> Research/Consultancy firms
Table of Contents
1 TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET OVERVIEW 1
1.1 PRODUCT OVERVIEW AND SCOPE OF TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT 1
1.2 TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT SEGMENT BY TYPE 1
1.2.1 GLOBAL TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET SIZE GROWTH RATE ANALYSIS BY TYPE: 2022 VS 2028 2
1.2.2 MICROWAVE/ MILLIMETER-WAVE 3
1.2.3 PHOTOELECTRIC 4
1.2.4 COMMUNICATION 4
1.2.5 BASIC 5
1.3 TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT SEGMENT BY APPLICATION 5
1.3.1 GLOBAL TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET SIZE GROWTH RATE ANALYSIS BY APPLICATION: 2022 VS 2028 5
1.3.2 AUTOMOTIVE 7
1.3.3 AEROSPACE & DEFENSE 7
1.3.4 IT & TELECOMMUNICATIONS 8
1.3.5 HEALTHCARE (MEDICAL & PHARMACEUTICALS) 8
1.3.6 SEMICONDUCTOR & ELECTRONICS 9
1.3.7 INDUSTRIAL 9
1.4 GLOBAL MARKET GROWTH PROSPECTS 10
1.5 GLOBAL MARKET SIZE BY REGION 11
1.5.1 GLOBAL TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET SIZE ESTIMATES AND FORECASTS BY REGION: 2017 VS 2022 VS 2028 12
1.5.2 NORTH AMERICA TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT ESTIMATES AND FORECASTS (2017-2028) 13
1.5.3 EUROPE TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT ESTIMATES AND FORECASTS (2017-2028) 13
1.5.4 CHINA TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT ESTIMATES AND FORECASTS (2017-2028) 14
1.5.5 JAPAN TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT ESTIMATES AND FORECASTS (2017-2028) 15
2 MARKET COMPETITION BY MANUFACTURERS 17
2.1 GLOBAL TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT REVENUE BY MANUFACTURERS (2017-2022) 17
2.2 GLOBAL TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT REVENUE SHARE BY MANUFACTURERS (2017-2022) 18
2.3 TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET SHARE BY COMPANY TYPE (TIER 1, TIER 2, AND TIER 3) 19
2.4 MANUFACTURERS TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT HEADQUARTER AND COMMERCIAL DATE 21
2.5 TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET COMPETITIVE SITUATION AND TRENDS 22
2.5.1 TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET CONCENTRATION RATE 22
2.5.2 GLOBAL 5 AND 10 LARGEST TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT PLAYERS MARKET SHARE BY REVENUE 23
3 PRODUCTION BY REGION 25
3.1 GLOBAL PRODUCTION VALUE OF TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT BY REGION (2017-2022) 25
3.2 NORTH AMERICA TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT PRODUCTION VALUE 27
3.2.1 NORTH AMERICA TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT PRODUCTION VALUE GROWTH RATE (2017-2022) 27
3.2.2 NORTH AMERICA TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT PRODUCTION VALUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 27
3.3 EUROPE TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT PRODUCTION VALUE 28
3.3.1 EUROPE TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT PRODUCTION VALUE GROWTH RATE (2017-2022) 28
3.3.2 EUROPE TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT PRODUCTION VALUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 28
3.4 CHINA TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT PRODUCTION VALUE (2017-2022) 29
3.4.1 CHINA TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT PRODUCTION VALUE GROWTH RATE (2017-2022) 29
3.4.2 CHINA TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT PRODUCTION VALUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 29
3.5 JAPAN TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT PRODUCTION VALUE (2017-2022) 30
3.5.1 JAPAN TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT PRODUCTION VALUE GROWTH RATE (2017-2022) 30
3.5.2 JAPAN TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT PRODUCTION VALUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 30
4 TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT CONSUMPTION BY REGION 31
4.1 GLOBAL TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT CONSUMPTION VALUE BY REGION 31
4.1.1 GLOBAL TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT CONSUMPTION VALUE BY REGION 31
4.1.2 GLOBAL TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT CONSUMPTION VALUE MARKET SHARE BY REGION 31
4.2 NORTH AMERICA 33
4.2.1 NORTH AMERICA TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT CONSUMPTION VALUE BY COUNTRY 33
4.2.2 U.S. 35
4.2.3 CANADA 36
4.3 EUROPE 37
4.3.1 EUROPE TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT CONSUMPTION VALUE BY COUNTRY 37
4.3.2 GERMANY 39
4.3.3 FRANCE 40
4.3.4 U.K. 41
4.3.5 ITALY 42
4.3.6 RUSSIA 43
4.4 ASIA PACIFIC 44
4.4.1 ASIA PACIFIC TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT CONSUMPTION VALUE BY REGION 44
4.4.2 CHINA 46
4.4.3 JAPAN 47
4.4.4 SOUTH KOREA 48
4.4.5 SOUTHEAST ASIA 49
4.4.6 INDIA 50
4.5 LATIN AMERICA 51
4.5.1 LATIN AMERICA TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT CONSUMPTION VALUE BY COUNTRY 51
4.5.2 MEXICO 53
4.5.3 BRAZIL 54
5 SEGMENT BY TYPE 55
5.1 GLOBAL TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT REVENUE BY TYPE (2017-2022) 55
5.2 GLOBAL TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT REVENUE MARKET SHARE BY TYPE (2017-2022) 55
6 SEGMENT BY APPLICATION 58
6.1 GLOBAL TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT REVENUE MARKET BY APPLICATION (2017-2022) 58
6.2 GLOBAL TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT REVENUE MARKET SHARE BY APPLICATION (2017-2022) 58
7 KEY COMPANIES PROFILED 61
7.1 KEYSIGHT 61
7.1.1 KEYSIGHT CORPORATION INFORMATION 61
7.1.2 KEYSIGHT TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT PRODUCT PORTFOLIO 61
7.1.3 KEYSIGHT TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 63
7.1.4 KEYSIGHT MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 63
7.1.5 KEYSIGHT RECENT DEVELOPMENTS/UPDATES 63
7.2 ROHDE & SCHWARZ 64
7.2.1 ROHDE & SCHWARZ CORPORATION INFORMATION 64
7.2.2 ROHDE & SCHWARZ TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT PRODUCT PORTFOLIO 64
7.2.3 ROHDE & SCHWARZ TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 65
7.2.4 ROHDE & SCHWARZ MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 65
7.2.5 ROHDE & SCHWARZ RECENT DEVELOPMENTS/UPDATES 66
7.3 TEKTRONIX 66
7.3.1 TEKTRONIX CORPORATION INFORMATION 66
7.3.2 TEKTRONIX TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT PRODUCT PORTFOLIO 66
7.3.3 TEKTRONIX TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 67
7.3.4 TEKTRONIX MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 68
7.4 TELEDYNE 68
7.4.1 TELEDYNE CORPORATION INFORMATION 68
7.4.2 TELEDYNE TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT PRODUCT PORTFOLIO 68
7.4.3 TELEDYNE TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 69
7.4.4 TELEDYNE MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 69
7.4.5 TELEDYNE RECENT DEVELOPMENTS/UPDATES 70
7.5 NATIONAL INSTRUMENTS 70
7.5.1 NATIONAL INSTRUMENTS CORPORATION INFORMATION 70
7.5.2 NATIONAL INSTRUMENTS TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT PRODUCT PORTFOLIO 70
7.5.3 NATIONAL INSTRUMENTS TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 71
7.5.4 NATIONAL INSTRUMENTS MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 71
7.6 ANRITSU 72
7.6.1 ANRITSU CORPORATION INFORMATION 72
7.6.2 ANRITSU TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT PRODUCT PORTFOLIO 72
7.6.3 ANRITSU TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 73
7.6.4 ANRITSU MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 74
7.6.5 ANRITSU RECENT DEVELOPMENTS/UPDATES 74
7.7 VIAVI 74
7.7.1 VIAVI CORPORATION INFORMATION 74
7.7.2 VIAVI TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT PRODUCT PORTFOLIO 75
7.7.3 VIAVI TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 75
7.7.4 VIAVI MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 76
7.7.5 VIAVI RECENT DEVELOPMENTS/UPDATES 76
7.8 CEYEAR 76
7.8.1 CEYEAR CORPORATION INFORMATION 76
7.8.2 CEYEAR TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT PRODUCT PORTFOLIO 77
7.8.3 CEYEAR TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 77
7.8.4 CEYEAR MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 77
7.9 AMETEK 78
7.9.1 AMETEK CORPORATION INFORMATION 78
7.9.2 AMETEK TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT PRODUCT PORTFOLIO 78
7.9.3 AMETEK TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 79
7.9.4 AMETEK MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 79
7.10 ADVANTEST 79
7.10.1 ADVANTEST CORPORATION INFORMATION 79
7.10.2 ADVANTEST TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT PRODUCT PORTFOLIO 80
7.10.3 ADVANTEST TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 80
7.10.4 ADVANTEST MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 81
7.10.5 ADVANTEST RECENT DEVELOPMENTS/UPDATES 81
7.11 EXFO 81
7.11.1 EXFO CORPORATION INFORMATION 81
7.11.2 EXFO TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT PRODUCT PORTFOLIO 82
7.11.3 EXFO TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 82
7.11.4 EXFO MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 82
7.11.5 EXFO RECENT DEVELOPMENTS/UPDATES 83
7.12 YOKOGAWA ELECTRIC 83
7.12.1 YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION INFORMATION 83
7.12.2 YOKOGAWA ELECTRIC TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT PRODUCT PORTFOLIO 83
7.12.3 YOKOGAWA ELECTRIC TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 84
7.12.4 YOKOGAWA ELECTRIC MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 84
7.12.5 YOKOGAWA ELECTRIC RECENT DEVELOPMENTS/UPDATES 84
7.13 GW INSTEK 85
7.13.1 GW INSTEK CORPORATION INFORMATION 85
7.13.2 GW INSTEK TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT PRODUCT PORTFOLIO 85
7.13.3 GW INSTEK TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 86
7.13.4 GW INSTEK MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 86
7.14 RIGOL 87
7.14.1 RIGOL CORPORATION INFORMATION 87
7.14.2 RIGOL TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT PRODUCT PORTFOLIO 87
7.14.3 RIGOL TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 88
7.14.4 RIGOL MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 88
7.15 TRANSCOM INSTRUMENTS 88
7.15.1 TRANSCOM INSTRUMENTS CORPORATION INFORMATION 88
7.15.2 TRANSCOM INSTRUMENTS TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT PRODUCT PORTFOLIO 89
7.15.3 TRANSCOM INSTRUMENTS TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 89
7.15.4 TRANSCOM INSTRUMENTS MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 89
7.16 SIGLENT 90
7.16.1 SIGLENT CORPORATION INFORMATION 90
7.16.2 SIGLENT TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT PRODUCT PORTFOLIO 90
7.16.3 SIGLENT TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 91
7.16.4 SIGLENT MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 91
7.17 UNI-T 91
7.17.1 UNI-T CORPORATION INFORMATION 91
7.17.2 UNI-T TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT PRODUCT PORTFOLIO 92
7.17.3 UNI-T TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 93
7.17.4 UNI-T MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 93
7.18 SCIENTECH TECHNOLOGIES 93
7.18.1 SCIENTECH TECHNOLOGIES CORPORATION INFORMATION 93
7.18.2 SCIENTECH TECHNOLOGIES TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT PRODUCT PORTFOLIO 94
7.18.3 SCIENTECH TECHNOLOGIES TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 94
7.18.4 SCIENTECH TECHNOLOGIES MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 95
7.19 B&K PRECISION 95
7.19.1 B&K PRECISION CORPORATION INFORMATION 95
7.19.2 B&K PRECISION TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT PRODUCT PORTFOLIO 95
7.19.3 B&K PRECISION TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 96
7.19.4 B&K PRECISION MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 96
8 TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MANUFACTURING COST ANALYSIS 97
8.1 TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT KEY RAW MATERIALS ANALYSIS 97
8.1.1 KEY RAW MATERIALS 97
8.1.2 KEY SUPPLIERS OF RAW MATERIALS 97
8.2 PROPORTION OF MANUFACTURING COST STRUCTURE 99
8.3 TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT INDUSTRIAL CHAIN ANALYSIS 100
9 MARKETING CHANNEL, DISTRIBUTORS AND CUSTOMERS 101
9.1 MARKETING CHANNEL 101
9.2 TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT DISTRIBUTORS LIST 102
9.3 TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT CUSTOMERS 104
10 TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT MARKET DYNAMICS 106
10.1 INDUSTRY TRENDS 106
10.2 MARKET DRIVERS 106
10.3 MARKET CHALLENGES 107
10.4 MARKET RISKS 107
11 PRODUCTION VALUE AND SUPPLY FORECAST 108
11.1 GLOBAL FORECASTED PRODUCTION VALUE OF TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT BY REGION (2023-2028) 108
11.2 NORTH AMERICA TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT PRODUCTION VALUE, REVENUE FORECAST (2023-2028) 111
11.3 EUROPE TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT PRODUCTION VALUE, REVENUE FORECAST (2023-2028) 112
11.4 CHINA TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT PRODUCTION VALUE, REVENUE FORECAST (2023-2028) 113
11.5 JAPAN TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT PRODUCTION VALUE, REVENUE FORECAST (2023-2028) 114
12 CONSUMPTION VALUE AND DEMAND FORECAST 115
12.1 GLOBAL FORECASTED DEMAND ANALYSIS OF TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT 115
12.2 NORTH AMERICA FORECASTED CONSUMPTION VALUE OF TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT BY COUNTRY 115
12.3 EUROPE MARKET FORECASTED CONSUMPTION VALUE OF TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT BY COUNTRY 116
12.4 ASIA PACIFIC MARKET FORECASTED CONSUMPTION VALUE OF TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT BY REGION 116
12.5 LATIN AMERICA FORECASTED CONSUMPTION VALUE OF TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT BY COUNTRY 117
13 FORECAST BY TYPE AND BY APPLICATION 118
13.1 GLOBAL REVENUE FORECAST BY TYPE (2023-2028) 118
13.2 GLOBAL REVENUE FORECAST BY APPLICATION (2023-2028) 119
14 RESEARCH FINDINGS AND CONCLUSION 121
15 METHODOLOGY AND DATA SOURCE 122
15.1 METHODOLOGY/RESEARCH APPROACH 122
15.1.1 RESEARCH PROGRAMS/DESIGN 122
15.1.2 MARKET SIZE ESTIMATION 123
15.1.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 124
15.2 DATA SOURCE 125
15.2.1 SECONDARY SOURCES 125
15.2.2 PRIMARY SOURCES 126
15.3 AUTHOR LIST 127
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