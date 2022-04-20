Global Poultry Processing Equipment Market Trends and Forecast Report 2022 | By Players, Types, Applications and Regions

Global Poultry Processing Equipment Market Trends and Forecast Report 2022 | By Players, Types, Applications and Regions8 min read
The QY Research released a latest market research report on the Global Poultry Processing Equipment market, which is segmented by region (country), company and by Application. Players, stakeholders, and other participants in the global Poultry Processing Equipment market will be able to gain the upper hand as they use the report as a powerful resource. The segmental analysis focuses on sales, revenue and forecast by region (country) and by Application of Global Poultry Processing Equipment market.
Summary
Due to the COVID-19 pandemic, the global Poultry Processing Equipment market size was US$ 3481.60 million in 2021 and is forecast to a readjusted size of US$ 4600.52 million by 2028 with a CAGR of 4.06% during the forecast period 2022-2028. Fully considering the economic change by this health crisis, Killing & Defeathering Equipment accounting for 37.57% of the Poultry Processing Equipment global market in 2021, is projected to value US$ 1671.27 million by 2028, growing at a revised 3.57% CAGR from 2022 to 2028. While Chicken segment is altered to a 4.12 % CAGR throughout this forecast period.
The United States Poultry Processing Equipment market size was US$ 1149.75 million in 2021, while China was US$ 513.78 million. The proportion of the United States was 33.02% in 2021, while Chinese percentage was 14.76%, and it is predicted that China share will reach 17.49% in 2028, trailing a CAGR of 6.86% through the analysis period.
The global key players of Poultry Processing Equipment include Baader, Foodmate, Cantrell•Gainco, Marel, Meyn, JBT, Mayekawa, Cattaruzzi, and Poultry Processing Equipment, etc. In 2021, the global top five players occupied for a share approximately 35.65% in terms of revenue.
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https://us.qyresearch.com/reports/348936/poultry-processing-equipment
The report mentions the prominent market player consisting of:
Marel
Meyn
Baader
Mayekawa
Foodmate
Cantrell•Gainco
JBT
Cattaruzzi
Poultry Processing Equipment
Bayle
Drobtech
Meitech
Qingdao Jianhua
Shandong Baoxing
Poultry Processing Equipment Market Segment by Type
Live Bird Handling Equipment
Killing & Defeathering Equipment
Evisceration Equipment
Chilling Equipment
Cut-up Equipment
Deboning & Skinning Equipment
Others
Poultry Processing Equipment Market Segment by Application
Chicken
Turkey
Duck
Others
The report on the Poultry Processing Equipment market covers the following region (country) analysis:
United States
Europe
China
Brazil
Southeast Asia
India
Other Regions
The Goal of the Report
- To study and analyze the global Poultry Processing Equipmentconsumption (value & volume) by key regions/countries, type and application, history data from 2017 to 2022, and forecast to 2028.
- To understand the structure of Poultry Processing Equipmentmarket by identifying its various subsegments.
- Focuses on the key global Poultry Processing Equipmentmanufacturers, to define, describe and analyze the sales volume, value, market share, market competition landscape, SWOT analysis and development plans in next few years.
- To analyze the Poultry Processing Equipmentwith respect to individual growth trends, prospects, and their contribution to the total market.
- To share detailed information about the key factors influencing the growth of the market (growth potential, opportunities, drivers, industry-specific challenges, and risks).
- To project the consumption of Poultry Processing Equipmentsubmarkets, with respect to key regions (along with their respective key countries).
- To analyze competitive developments such as expansions, agreements, new product launches, and acquisitions in the market.
- To strategically profile the key players and comprehensively analyze their growth strategies.
Target Audience
> Poultry Processing Equipment companies
> Research organizations
> Government Organizations
> Research/Consultancy firms
Table of Contents
1 REPORT OVERVIEW 1
1.1 STUDY SCOPE 1
1.2 MARKET ANALYSIS BY TYPE 1
1.2.1 GLOBAL POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET SIZE GROWTH RATE BY TYPE: 2017 VS 2021 VS 2028 1
1.2.2 LIVE BIRD HANDLING EQUIPMENT 3
1.2.3 KILLING & DEFEATHERING EQUIPMENT 4
1.2.4 EVISCERATION EQUIPMENT 4
1.2.5 CHILLING EQUIPMENT 5
1.2.6 CUT-UP EQUIPMENT 6
1.2.7 DEBONING & SKINNING EQUIPMENT 7
1.2.8 OTHERS 7
1.3 MARKET BY APPLICATION 8
1.3.1 GLOBAL POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET SHARE BY APPLICATION: 2017 VS 2021 VS 2028 8
1.3.2 CHICKEN 9
1.3.3 TURKEY 10
1.3.4 DUCK 10
1.3.5 OTHERS 10
1.4 STUDY OBJECTIVES 11
1.5 YEARS CONSIDERED 12
2 GLOBAL GROWTH TRENDS 13
2.1 GLOBAL POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET PERSPECTIVE (2017-2028) 13
2.2 GLOBAL POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET SIZE BY REGION: 2017 VS 2021 VS 2028 15
2.3 GLOBAL POULTRY PROCESSING EQUIPMENT REVENUE MARKET SHARE BY REGION (2017-2022) 15
2.4 GLOBAL POULTRY PROCESSING EQUIPMENT REVENUE FORECAST BY REGION (2023-2028) 17
2.5 GEOGRAPHIC MARKET ANALYSIS: MARKET FACTS & FIGURES 18
2.5.1 UNITED STATES POULTRY PROCESSING EQUIPMENT ESTIMATES AND PROJECTIONS (2017-2028) 18
2.5.2 EUROPE POULTRY PROCESSING EQUIPMENT ESTIMATES AND PROJECTIONS (2017-2028) 19
2.5.3 CHINA POULTRY PROCESSING EQUIPMENT ESTIMATES AND PROJECTIONS (2017-2028) 19
2.5.4 BRAZIL POULTRY PROCESSING EQUIPMENT ESTIMATES AND PROJECTIONS (2017-2028) 20
2.5.5 SOUTHEAST ASIA POULTRY PROCESSING EQUIPMENT ESTIMATES AND PROJECTIONS (2017-2028) 21
2.5.6 INDIA POULTRY PROCESSING EQUIPMENT ESTIMATES AND PROJECTIONS (2017-2028) 22
3 POULTRY PROCESSING EQUIPMENT COMPETITION LANDSCAPE BY PLAYERS 23
3.1 GLOBAL TOP POULTRY PROCESSING EQUIPMENT PLAYERS BY REVENUE 23
3.1.1 GLOBAL TOP POULTRY PROCESSING EQUIPMENT PLAYERS BY REVENUE (2017-2022) 23
3.1.2 GLOBAL POULTRY PROCESSING EQUIPMENT REVENUE MARKET SHARE BY PLAYERS (2017-2022) 24
3.2 GLOBAL POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET SHARE BY COMPANY TYPE (TIER 1, TIER 2, AND TIER 3) 25
3.3 PLAYERS COVERED: RANKING BY POULTRY PROCESSING EQUIPMENT REVENUE 26
3.4 GLOBAL POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET CONCENTRATION RATIO 27
3.4.1 GLOBAL POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET CONCENTRATION RATIO (CR5 AND HHI) 27
3.4.2 GLOBAL TOP 3 AND TOP 5 COMPANIES BY POULTRY PROCESSING EQUIPMENT REVENUE IN 2021 28
3.5 POULTRY PROCESSING EQUIPMENT KEY PLAYERS HEAD OFFICE AND AREA SERVED 29
3.6 KEY PLAYERS POULTRY PROCESSING EQUIPMENT PRODUCT SOLUTION AND SERVICE 29
3.7 DATE OF ESTABLISHMENT IN POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET 30
3.8 MERGERS & ACQUISITIONS, EXPANSION PLANS 30
4 POULTRY PROCESSING EQUIPMENT BREAKDOWN DATA BY TYPE 32
4.1 GLOBAL POULTRY PROCESSING EQUIPMENT HISTORIC MARKET SIZE BY TYPE (2017-2022) 32
4.2 GLOBAL POULTRY PROCESSING EQUIPMENT FORECASTED MARKET SIZE BY TYPE (2023-2028) 33
5 POULTRY PROCESSING EQUIPMENT BREAKDOWN DATA BY APPLICATION 34
5.1 GLOBAL POULTRY PROCESSING EQUIPMENT HISTORIC MARKET SIZE BY APPLICATION (2017-2022) 34
5.2 GLOBAL POULTRY PROCESSING EQUIPMENT FORECASTED MARKET SIZE BY APPLICATION (2023-2028) 35
6 UNITED STATES POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET FACTS & FIGURES 36
6.1 UNITED STATES POULTRY PROCESSING EQUIPMENT REVENUE BY COMPANY (2017-2022) 36
6.2 UNITED STATES POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET SIZE BY TYPE 37
6.2.1 UNITED STATES POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET SIZE BY TYPE (2017-2022) 37
6.2.2 UNITED STATES POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET SIZE BY TYPE (2023-2028) 37
6.2.3 UNITED STATES POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET SHARE BY TYPE (2017-2028) 38
6.3 UNITED STATES POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET SIZE BY APPLICATION 38
6.3.1 UNITED STATES POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET SIZE BY APPLICATION (2017-2022) 38
6.3.2 UNITED STATES POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET SIZE BY APPLICATION (2023-2028) 39
6.3.3 UNITED STATES POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET SHARE BY APPLICATION (2017-2028) 39
7 EUROPE POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET FACTS & FIGURES 40
7.1 EUROPE POULTRY PROCESSING EQUIPMENT REVENUE BY COMPANY (2017-2022) 40
7.2 EUROPE POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET SIZE BY TYPE 41
7.2.1 EUROPE POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET SIZE BY TYPE (2017-2022) 41
7.2.2 EUROPE POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET SIZE BY TYPE (2023-2028) 41
7.2.3 EUROPE POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET SHARE BY TYPE (2017-2028) 42
7.3 EUROPE POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET SIZE BY APPLICATION 42
7.3.1 EUROPE POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET SIZE BY APPLICATION (2017-2022) 42
7.3.2 EUROPE POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET SIZE BY APPLICATION (2023-2028) 43
7.3.3 EUROPE POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET SHARE BY APPLICATION (2017-2028) 43
8 CHINA POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET FACTS & FIGURES 44
8.1 CHINA POULTRY PROCESSING EQUIPMENT REVENUE BY COMPANY (2017-2022) 44
8.2 CHINA POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET SIZE BY TYPE 45
8.2.1 CHINA POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET SIZE BY TYPE (2017-2022) 45
8.2.2 CHINA POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET SIZE BY TYPE (2023-2028) 45
8.2.3 CHINA POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET SHARE BY TYPE (2017-2028) 46
8.3 CHINA POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET SIZE BY APPLICATION 46
8.3.1 CHINA POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET SIZE BY APPLICATION (2017-2022) 46
8.3.2 CHINA POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET SIZE BY APPLICATION (2023-2028) 47
8.3.3 CHINA POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET SHARE BY APPLICATION (2017-2028) 47
9 BRAZIL POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET FACTS & FIGURES 48
9.1 BRAZIL POULTRY PROCESSING EQUIPMENT REVENUE BY COMPANY (2017-2022) 48
9.2 BRAZIL POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET SIZE BY TYPE 49
9.2.1 BRAZIL POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET SIZE BY TYPE (2017-2022) 49
9.2.2 BRAZIL POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET SIZE BY TYPE (2023-2028) 49
9.2.3 BRAZIL POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET SHARE BY TYPE (2017-2028) 50
9.3 BRAZIL POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET SIZE BY APPLICATION 50
9.3.1 BRAZIL POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET SIZE BY APPLICATION (2017-2022) 50
9.3.2 BRAZIL POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET SIZE BY APPLICATION (2023-2028) 51
9.3.3 BRAZIL POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET SHARE BY APPLICATION (2017-2028) 51
10 SOUTHEAST ASIA POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET FACTS & FIGURES 52
10.1 SOUTHEAST ASIA POULTRY PROCESSING EQUIPMENT REVENUE BY COMPANY (2017-2022) 52
10.2 SOUTHEAST ASIA POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET SIZE BY TYPE 53
10.2.1 SOUTHEAST ASIA POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET SIZE BY TYPE (2017-2022) 53
10.2.2 SOUTHEAST ASIA POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET SIZE BY TYPE (2023-2028) 53
10.2.3 SOUTHEAST ASIA POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET SHARE BY TYPE (2017-2028) 54
10.3 SOUTHEAST ASIA POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET SIZE BY APPLICATION 54
10.3.1 SOUTHEAST ASIA POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET SIZE BY APPLICATION (2017-2022) 54
10.3.2 SOUTHEAST ASIA POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET SIZE BY APPLICATION (2023-2028) 55
10.3.3 SOUTHEAST ASIA POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET SHARE BY APPLICATION (2017-2028) 55
11 INDIA POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET FACTS & FIGURES 56
11.1 INDIA POULTRY PROCESSING EQUIPMENT REVENUE BY COMPANY (2017-2022) 56
11.2 INDIA POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET SIZE BY TYPE 56
11.2.1 INDIA POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET SIZE BY TYPE (2017-2022) 56
11.2.2 INDIA POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET SIZE BY TYPE (2023-2028) 57
11.2.3 INDIA POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET SHARE BY TYPE (2017-2028) 57
11.3 INDIA POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET SIZE BY APPLICATION 58
11.3.1 INDIA POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET SIZE BY APPLICATION (2017-2022) 58
11.3.2 INDIA POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET SIZE BY APPLICATION (2023-2028) 58
11.3.3 INDIA POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET SHARE BY APPLICATION (2017-2028) 59
12 COMPANY PROFILES AND KEY FIGURES IN POULTRY PROCESSING EQUIPMENT BUSINESS 60
12.1 MAREL 60
12.1.1 MAREL CORPORATION INFORMATION 60
12.1.2 MAREL BUSINESS OVERVIEW 60
12.1.3 MAREL REVENUE IN POULTRY PROCESSING EQUIPMENT BUSINESS (2017-2022) 61
12.1.4 MAREL POULTRY PROCESSING EQUIPMENT PRODUCTS OFFERED 61
12.1.5 MAREL RECENT DEVELOPMENT 63
12.2 MEYN 65
12.2.1 MEYN CORPORATION INFORMATION 65
12.2.2 MEYN BUSINESS OVERVIEW 65
12.2.3 MEYN REVENUE IN POULTRY PROCESSING EQUIPMENT BUSINESS (2017-2022) 65
12.2.4 MEYN POULTRY PROCESSING EQUIPMENT PRODUCTS OFFERED 66
12.3 BAADER 68
12.3.1 BAADER CORPORATION INFORMATION 68
12.3.2 BAADER BUSINESS OVERVIEW 69
12.3.3 BAADER REVENUE IN POULTRY PROCESSING EQUIPMENT BUSINESS (2017-2022) 69
12.3.4 BAADER POULTRY PROCESSING EQUIPMENT PRODUCTS OFFERED 69
12.3.5 BAADER RECENT DEVELOPMENT 76
12.4 MAYEKAWA 76
12.4.1 MAYEKAWA CORPORATION INFORMATION 76
12.4.2 MAYEKAWA BUSINESS OVERVIEW 77
12.4.3 MAYEKAWA REVENUE IN POULTRY PROCESSING EQUIPMENT BUSINESS (2017-2022) 77
12.4.4 MAYEKAWA POULTRY PROCESSING EQUIPMENT PRODUCTS OFFERED 77
12.5 FOODMATE 80
12.5.1 FOODMATE CORPORATION INFORMATION 80
12.5.2 FOODMATE BUSINESS OVERVIEW 81
12.5.3 FOODMATE REVENUE IN POULTRY PROCESSING EQUIPMENT BUSINESS (2017-2022) 81
12.5.4 FOODMATE POULTRY PROCESSING EQUIPMENT PRODUCTS OFFERED 82
12.5.5 FOODMATE RECENT DEVELOPMENT 90
12.6 CANTRELL鈥AINCO 90
12.6.1 CANTRELL鈥AINCO CORPORATION INFORMATION 90
12.6.2 CANTRELL鈥AINCO BUSINESS OVERVIEW 91
12.6.3 CANTRELL鈥AINCO REVENUE IN POULTRY PROCESSING EQUIPMENT BUSINESS (2017-2022) 91
12.6.4 CANTRELL鈥AINCO POULTRY PROCESSING EQUIPMENT PRODUCTS OFFERED 92
12.6.5 CANTRELL鈥AINCO RECENT DEVELOPMENT 98
12.7 JBT 99
12.7.1 JBT CORPORATION INFORMATION 99
12.7.2 JBT BUSINESS OVERVIEW 99
12.7.3 JBT REVENUE IN POULTRY PROCESSING EQUIPMENT BUSINESS (2017-2022) 100
12.7.4 JBT POULTRY PROCESSING EQUIPMENT PRODUCTS OFFERED 100
12.7.5 JBT RECENT DEVELOPMENT 104
12.8 CATTARUZZI 104
12.8.1 CATTARUZZI CORPORATION INFORMATION 104
12.8.2 CATTARUZZI BUSINESS OVERVIEW 105
12.8.3 CATTARUZZI REVENUE IN POULTRY PROCESSING EQUIPMENT BUSINESS (2017-2022) 105
12.8.4 CATTARUZZI POULTRY PROCESSING EQUIPMENT PRODUCTS OFFERED 105
12.9 POULTRY PROCESSING EQUIPMENT 107
12.9.1 POULTRY PROCESSING EQUIPMENT CORPORATION INFORMATION 107
12.9.2 POULTRY PROCESSING EQUIPMENT BUSINESS OVERVIEW 108
12.9.3 POULTRY PROCESSING EQUIPMENT REVENUE IN POULTRY PROCESSING EQUIPMENT BUSINESS (2017-2022) 108
12.9.4 POULTRY PROCESSING EQUIPMENT POULTRY PROCESSING EQUIPMENT PRODUCTS OFFERED 109
12.10 BAYLE 111
12.10.1 BAYLE CORPORATION INFORMATION 111
12.10.2 BAYLE BUSINESS OVERVIEW 111
12.10.3 BAYLE REVENUE IN POULTRY PROCESSING EQUIPMENT BUSINESS (2017-2022) 112
12.10.4 BAYLE POULTRY PROCESSING EQUIPMENT PRODUCTS OFFERED 112
12.11 DROBTECH 115
12.11.1 DROBTECH CORPORATION INFORMATION 115
12.11.2 DROBTECH BUSINESS OVERVIEW 115
12.11.3 DROBTECH REVENUE IN POULTRY PROCESSING EQUIPMENT BUSINESS (2017-2022) 116
12.11.4 DROBTECH POULTRY PROCESSING EQUIPMENT PRODUCTS OFFERED 116
12.12 MEITECH 118
12.12.1 MEITECH CORPORATION INFORMATION 119
12.12.2 MEITECH BUSINESS OVERVIEW 119
12.12.3 MEITECH REVENUE IN POULTRY PROCESSING EQUIPMENT BUSINESS (2017-2022) 119
12.12.4 MEITECH POULTRY PROCESSING EQUIPMENT PRODUCTS OFFERED 120
12.13 QINGDAO JIANHUA 120
12.13.1 QINGDAO JIANHUA CORPORATION INFORMATION 121
12.13.2 QINGDAO JIANHUA BUSINESS OVERVIEW 121
12.13.3 QINGDAO JIANHUA REVENUE IN POULTRY PROCESSING EQUIPMENT BUSINESS (2017-2022) 122
12.13.4 QINGDAO JIANHUA POULTRY PROCESSING EQUIPMENT PRODUCTS OFFERED 122
12.14 SHANDONG BAOXING 123
12.14.1 SHANDONG BAOXING CORPORATION INFORMATION 123
12.14.2 SHANDONG BAOXING BUSINESS OVERVIEW 124
12.14.3 SHANDONG BAOXING REVENUE IN POULTRY PROCESSING EQUIPMENT BUSINESS (2017-2022) 124
12.14.4 SHANDONG BAOXING POULTRY PROCESSING EQUIPMENT PRODUCTS OFFERED 124
13 MARKETING CHANNEL, DISTRIBUTORS AND CUSTOMERS 126
13.1 MARKETING CHANNEL 126
13.2 POULTRY PROCESSING EQUIPMENT DISTRIBUTORS LIST 126
13.3 POULTRY PROCESSING EQUIPMENT CUSTOMERS 128
14 POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET DYNAMICS 129
14.1 POULTRY PROCESSING EQUIPMENT INDUSTRY TRENDS 129
14.2 POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET DRIVERS 130
14.3 POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET CHALLENGES 131
14.4 POULTRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET RESTRAINTS 132
15 RESEARCH FINDINGS AND CONCLUSION 133
16 APPENDIX 134
16.1 RESEARCH METHODOLOGY 134
16.1.1 METHODOLOGY/RESEARCH APPROACH 134
16.1.2 DATA SOURCE 137
16.2 AUTHOR DETAILS 140
16.3 DISCLAIMER 140
Access full Report Description, Table of Figure, Chart, FREE sample, etc. please click
https://us.qyresearch.com/reports/348936/poultry-processing-equipment
Any doubts and questions will be welcome.
Customization of the Report:
This report can be customized to meet the client’s requirements. Please contact with us ([email protected]), who will ensure that you get a report that suits your needs.
About Us:
QYResearch founded in California, USA in 2007.It is a leading global market research and consulting company. With over 15 years’ experience and professional research team in various cities over the world，QY Research focuses on management consulting, database and seminar services, IPO consulting, industry chain research and customized research to help our clients in providing non-linear revenue model and make them successful. We are globally recognized for our expansive portfolio of services, good corporate citizenship, and our strong commitment to sustainability. Up to now, we have cooperated with more than 59,000 clients across five continents. Let’s work closely with you and build a bold and better future.
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