Global Terminal Tractor Market Trends and Forecast Report 2022 | By Players, Types, Applications and Regions

Global Terminal Tractor Market Trends and Forecast Report 2022 | By Players, Types, Applications and Regions8 min read
The QY Research released a latest market research report on the Global Terminal Tractor market, which is segmented by region (country), company and by Application. Players, stakeholders, and other participants in the global Terminal Tractor market will be able to gain the upper hand as they use the report as a powerful resource. The segmental analysis focuses on sales, revenue and forecast by region (country) and by Application of Global Terminal Tractor market.
Summary
Due to the COVID-19 pandemic, the global Terminal Tractor market size was value at US$ 1,240 million in 2021 and is forecast to be a readjusted size of US$ 1,749 million by 2028 with a CAGR of 6.7% during the forecast period 2022-2028.
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The report mentions the prominent market player consisting of:
Kalmar
Terberg
Mol CY
Capacity Trucks
AUTOCAR
MAFI
TICO Tractors
Faw
Sinotruk
Dongfeng Trucks
Saic-iveco Hongyan Commercial Vehicle
Shacman
Orange EV
BYD
DINA
Terminal Tractor Market Segment by Type
4*2
6*4
Terminal Tractor Market Segment by Application
Ports
Railroad
Distribution Centers
Others
The report on the Terminal Tractor market covers the following region (country) analysis:
North America
U.S.
Canada
Asia-Pacific
China
Japan
South Korea
India
Australia
Southeast Asia
Europe
Germany
France
U.K.
Italy
Russia
Latin America
Mexico
Brazil
Argentina
Middle East & Africa
Turkey
Saudi Arabia
UAE
The Goal of the Report
- To study and analyze the global Terminal Tractorconsumption (value & volume) by key regions/countries, type and application, history data from 2017 to 2022, and forecast to 2028.
- To understand the structure of Terminal Tractormarket by identifying its various subsegments.
- Focuses on the key global Terminal Tractormanufacturers, to define, describe and analyze the sales volume, value, market share, market competition landscape, SWOT analysis and development plans in next few years.
- To analyze the Terminal Tractorwith respect to individual growth trends, prospects, and their contribution to the total market.
- To share detailed information about the key factors influencing the growth of the market (growth potential, opportunities, drivers, industry-specific challenges, and risks).
- To project the consumption of Terminal Tractorsubmarkets, with respect to key regions (along with their respective key countries).
- To analyze competitive developments such as expansions, agreements, new product launches, and acquisitions in the market.
- To strategically profile the key players and comprehensively analyze their growth strategies.
Target Audience
> Terminal Tractor companies
> Research organizations
> Government Organizations
> Research/Consultancy firms
Table of Contents
1 TERMINAL TRACTOR MARKET OVERVIEW 1
1.1 TERMINAL TRACTOR PRODUCT OVERVIEW 1
1.2 TERMINAL TRACTOR MARKET SEGMENT BY TYPE 3
1.2.1 4*2 3
1.2.2 6*4 4
1.3 GLOBAL TERMINAL TRACTOR MARKET SIZE BY TYPE 4
1.3.1 GLOBAL TERMINAL TRACTOR MARKET SIZE OVERVIEW BY TYPE (2017-2028) 5
1.3.2 GLOBAL TERMINAL TRACTOR HISTORIC MARKET SIZE REVIEW BY TYPE (2017-2022) 5
1.3.3 GLOBAL TERMINAL TRACTOR FORECASTED MARKET SIZE BY TYPE (2023-2028) 6
1.4 KEY REGIONS MARKET SIZE SEGMENT BY TYPE 8
1.4.1 NORTH AMERICA TERMINAL TRACTOR SALES BREAKDOWN BY TYPE (2017-2022) 8
1.4.2 EUROPE TERMINAL TRACTOR SALES BREAKDOWN BY TYPE (2017-2022) 9
1.4.3 ASIA-PACIFIC TERMINAL TRACTOR SALES BREAKDOWN BY TYPE (2017-2022) 10
1.4.4 LATIN AMERICA TERMINAL TRACTOR SALES BREAKDOWN BY TYPE (2017-2022) 12
1.4.5 MIDDLE EAST AND AFRICA TERMINAL TRACTOR SALES BREAKDOWN BY TYPE (2017-2022) 13
2 TERMINAL TRACTOR MARKET COMPETITION BY COMPANY 15
2.1 GLOBAL TOP PLAYERS BY TERMINAL TRACTOR SALES (2017-2022) 15
2.2 GLOBAL TOP PLAYERS BY TERMINAL TRACTOR REVENUE (2017-2022) 16
2.3 GLOBAL TOP PLAYERS BY TERMINAL TRACTOR PRICE (2017-2022) 18
2.4 GLOBAL TOP MANUFACTURERS TERMINAL TRACTOR MANUFACTURING BASE DISTRIBUTION, SALES AREA 18
2.5 TERMINAL TRACTOR MARKET COMPETITIVE SITUATION AND TRENDS 19
2.5.1 TERMINAL TRACTOR MARKET CONCENTRATION RATE (2017-2022) 19
2.5.2 GLOBAL 5 LARGEST MANUFACTURERS BY TERMINAL TRACTOR SALES AND REVENUE IN 2021 20
2.6 GLOBAL TOP MANUFACTURERS BY COMPANY TYPE (TIER 1, TIER 2, AND TIER 3) & (BASED ON THE REVENUE IN TERMINAL TRACTOR AS OF 2021) 21
2.7 DATE OF KEY MANUFACTURERS ENTER INTO TERMINAL TRACTOR MARKET 22
2.8 KEY MANUFACTURERS TERMINAL TRACTOR PRODUCT OFFERED 23
2.9 MERGERS & ACQUISITIONS, EXPANSION 23
3 TERMINAL TRACTOR STATUS AND OUTLOOK BY REGION 25
3.1 GLOBAL TERMINAL TRACTOR MARKET SIZE AND CAGR BY REGION: 2017 VS 2021 VS 2028 25
3.2 GLOBAL TERMINAL TRACTOR HISTORIC MARKET SIZE BY REGION 25
3.2.1 GLOBAL TERMINAL TRACTOR SALES IN VOLUME BY REGION (2017-2022) 25
3.2.2 GLOBAL TERMINAL TRACTOR SALES IN VALUE BY REGION (2017-2022) 26
3.2.3 GLOBAL TERMINAL TRACTOR SALES (VOLUME & VALUE), PRICE (2017-2022) 26
3.3 GLOBAL TERMINAL TRACTOR FORECASTED MARKET SIZE BY REGION 27
3.3.1 GLOBAL TERMINAL TRACTOR SALES IN VOLUME BY REGION (2023-2028) 27
3.3.2 GLOBAL TERMINAL TRACTOR SALES IN VALUE BY REGION (2023-2028) 27
3.3.3 GLOBAL TERMINAL TRACTOR SALES (VOLUME & VALUE), PRICE (2023-2028) 28
4 TERMINAL TRACTOR BY APPLICATION 29
4.1 TERMINAL TRACTOR MARKET SEGMENT BY APPLICATION 29
4.1.1 PORTS 29
4.1.2 RAILROAD 29
4.1.3 DISTRIBUTION CENTERS 30
4.1.4 OTHERS 30
4.2 GLOBAL TERMINAL TRACTOR MARKET SIZE BY APPLICATION 31
4.2.1 GLOBAL TERMINAL TRACTOR MARKET SIZE OVERVIEW BY APPLICATION (2017-2028) 31
4.2.2 GLOBAL TERMINAL TRACTOR HISTORIC MARKET SIZE REVIEW BY APPLICATION (2017-2022) 32
4.2.3 GLOBAL TERMINAL TRACTOR FORECASTED MARKET SIZE BY APPLICATION (2023-2028) 33
4.3 KEY REGIONS MARKET SIZE SEGMENT BY APPLICATION 35
4.3.1 NORTH AMERICA TERMINAL TRACTOR SALES BREAKDOWN BY APPLICATION (2017-2022) 35
4.3.2 EUROPE TERMINAL TRACTOR SALES BREAKDOWN BY APPLICATION (2017-2022) 36
4.3.3 ASIA-PACIFIC TERMINAL TRACTOR SALES BREAKDOWN BY APPLICATION (2017-2022) 38
4.3.4 LATIN AMERICA TERMINAL TRACTOR SALES BREAKDOWN BY APPLICATION (2017-2022) 39
4.3.5 MIDDLE EAST AND AFRICA TERMINAL TRACTOR SALES BREAKDOWN BY APPLICATION (2017-2022) 40
5 NORTH AMERICA TERMINAL TRACTOR BY COUNTRY 42
5.1 NORTH AMERICA TERMINAL TRACTOR HISTORIC MARKET SIZE BY COUNTRY 42
5.1.1 NORTH AMERICA TERMINAL TRACTOR SALES IN VOLUME BY COUNTRY (2017-2022) 42
5.1.2 NORTH AMERICA TERMINAL TRACTOR SALES IN VALUE BY COUNTRY (2017-2022) 42
5.2 NORTH AMERICA TERMINAL TRACTOR FORECASTED MARKET SIZE BY COUNTRY 43
5.2.1 NORTH AMERICA TERMINAL TRACTOR SALES IN VOLUME BY COUNTRY (2023-2028) 43
5.2.2 NORTH AMERICA TERMINAL TRACTOR SALES IN VALUE BY COUNTRY (2023-2028) 43
6 EUROPE TERMINAL TRACTOR BY COUNTRY 44
6.1 EUROPE TERMINAL TRACTOR HISTORIC MARKET SIZE BY COUNTRY 44
6.1.1 EUROPE TERMINAL TRACTOR SALES IN VOLUME BY COUNTRY (2017-2022) 44
6.1.2 EUROPE TERMINAL TRACTOR SALES IN VALUE BY COUNTRY (2017-2022) 44
6.2 EUROPE TERMINAL TRACTOR FORECASTED MARKET SIZE BY COUNTRY 45
6.2.1 EUROPE TERMINAL TRACTOR SALES IN VOLUME BY COUNTRY (2023-2028) 45
6.2.2 EUROPE TERMINAL TRACTOR SALES IN VALUE BY COUNTRY (2023-2028) 46
7 ASIA-PACIFIC TERMINAL TRACTOR BY REGION 47
7.1 ASIA-PACIFIC TERMINAL TRACTOR HISTORIC MARKET SIZE BY REGION 47
7.1.1 ASIA-PACIFIC TERMINAL TRACTOR SALES IN VOLUME BY REGION (2017-2022) 47
7.1.2 ASIA-PACIFIC TERMINAL TRACTOR SALES IN VALUE BY REGION (2017-2022) 47
7.2 ASIA-PACIFIC TERMINAL TRACTOR FORECASTED MARKET SIZE BY REGION 48
7.2.1 ASIA-PACIFIC TERMINAL TRACTOR SALES IN VOLUME BY REGION (2023-2028) 48
7.2.2 ASIA-PACIFIC TERMINAL TRACTOR SALES IN VALUE BY REGION (2023-2028) 49
8 LATIN AMERICA TERMINAL TRACTOR BY COUNTRY 50
8.1 LATIN AMERICA TERMINAL TRACTOR HISTORIC MARKET SIZE BY COUNTRY 50
8.1.1 LATIN AMERICA TERMINAL TRACTOR SALES IN VOLUME BY COUNTRY (2017-2022) 50
8.1.2 LATIN AMERICA TERMINAL TRACTOR SALES IN VALUE BY COUNTRY (2017-2022) 50
8.2 LATIN AMERICA TERMINAL TRACTOR FORECASTED MARKET SIZE BY COUNTRY 51
8.2.1 LATIN AMERICA TERMINAL TRACTOR SALES IN VOLUME BY COUNTRY (2023-2028) 51
8.2.2 LATIN AMERICA TERMINAL TRACTOR SALES IN VALUE BY COUNTRY (2023-2028) 52
9 MIDDLE EAST AND AFRICA TERMINAL TRACTOR BY COUNTRY 53
9.1 MIDDLE EAST AND AFRICA TERMINAL TRACTOR HISTORIC MARKET SIZE BY COUNTRY 53
9.1.1 MIDDLE EAST AND AFRICA TERMINAL TRACTOR SALES IN VOLUME BY COUNTRY (2017-2022) 53
9.1.2 MIDDLE EAST AND AFRICA TERMINAL TRACTOR SALES IN VALUE BY COUNTRY (2017-2022) 53
9.2 MIDDLE EAST AND AFRICA TERMINAL TRACTOR FORECASTED MARKET SIZE BY COUNTRY 54
9.2.1 MIDDLE EAST AND AFRICA TERMINAL TRACTOR SALES IN VOLUME BY COUNTRY (2023-2028) 54
9.2.2 MIDDLE EAST AND AFRICA TERMINAL TRACTOR SALES IN VALUE BY COUNTRY (2023-2028) 54
10 COMPANY PROFILES AND KEY FIGURES IN TERMINAL TRACTOR BUSINESS 56
10.1 KALMAR 56
10.1.1 KALMAR CORPORATION INFORMATION 56
10.1.2 KALMAR INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 56
10.1.3 KALMAR TERMINAL TRACTOR SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 57
10.1.4 KALMAR TERMINAL TRACTOR PRODUCTS OFFERED 57
10.1.5 KALMAR RECENT DEVELOPMENT 58
10.2 TERBERG 59
10.2.1 TERBERG CORPORATION INFORMATION 59
10.2.2 TERBERG INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 59
10.2.3 TERBERG TERMINAL TRACTOR SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 60
10.2.4 TERBERG TERMINAL TRACTOR PRODUCTS OFFERED 60
10.2.5 TERBERG RECENT DEVELOPMENT 61
10.3 MOL CY 62
10.3.1 MOL CY CORPORATION INFORMATION 62
10.3.2 MOL CY INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 63
10.3.3 MOL CY TERMINAL TRACTOR SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 63
10.3.4 MOL CY TERMINAL TRACTOR PRODUCTS OFFERED 64
10.4 CAPACITY TRUCKS 64
10.4.1 CAPACITY TRUCKS CORPORATION INFORMATION 64
10.4.2 CAPACITY TRUCKS INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 65
10.4.3 CAPACITY TRUCKS TERMINAL TRACTOR SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 65
10.4.4 CAPACITY TRUCKS TERMINAL TRACTOR PRODUCTS OFFERED 65
10.4.5 CAPACITY TRUCKS RECENT DEVELOPMENT 66
10.5 AUTOCAR 67
10.5.1 AUTOCAR CORPORATION INFORMATION 67
10.5.2 AUTOCAR INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 67
10.5.3 AUTOCAR TERMINAL TRACTOR SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 68
10.5.4 AUTOCAR TERMINAL TRACTOR PRODUCTS OFFERED 68
10.5.5 AUTOCAR RECENT DEVELOPMENT 69
10.6 MAFI 69
10.6.1 MAFI CORPORATION INFORMATION 69
10.6.2 MAFI INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 69
10.6.3 MAFI TERMINAL TRACTOR SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 70
10.6.4 MAFI TERMINAL TRACTOR PRODUCTS OFFERED 70
10.6.5 MAFI RECENT DEVELOPMENT 71
10.7 TICO TRACTORS 71
10.7.1 TICO TRACTORS CORPORATION INFORMATION 71
10.7.2 TICO TRACTORS INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 72
10.7.3 TICO TRACTORS TERMINAL TRACTOR SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 72
10.7.4 TICO TRACTORS TERMINAL TRACTOR PRODUCTS OFFERED 73
10.7.5 TICO TRACTORS RECENT DEVELOPMENT 73
10.8 FAW 73
10.8.1 FAW CORPORATION INFORMATION 74
10.8.2 FAW INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 74
10.8.3 FAW TERMINAL TRACTOR SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 75
10.8.4 FAW TERMINAL TRACTOR PRODUCTS OFFERED 75
10.9 SINOTRUK 76
10.9.1 SINOTRUK CORPORATION INFORMATION 76
10.9.2 SINOTRUK INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 77
10.9.3 SINOTRUK TERMINAL TRACTOR SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 77
10.9.4 SINOTRUK TERMINAL TRACTOR PRODUCTS OFFERED 77
10.10 DONGFENG TRUCKS 78
10.10.1 DONGFENG TRUCKS CORPORATION INFORMATION 79
10.10.2 DONGFENG TRUCKS INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 79
10.10.3 DONGFENG TRUCKS TERMINAL TRACTOR SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 80
10.10.4 DONGFENG TRUCKS TERMINAL TRACTOR PRODUCTS OFFERED 80
10.11 SAIC-IVECO HONGYAN COMMERCIAL VEHICLE 80
10.11.1 SAIC-IVECO HONGYAN COMMERCIAL VEHICLE CORPORATION INFORMATION 81
10.11.2 SAIC-IVECO HONGYAN COMMERCIAL VEHICLE INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 81
10.11.3 SAIC-IVECO HONGYAN COMMERCIAL VEHICLE TERMINAL TRACTOR SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 81
10.11.4 SAIC-IVECO HONGYAN COMMERCIAL VEHICLE TERMINAL TRACTOR PRODUCTS OFFERED 82
10.12 SHACMAN 82
10.12.1 SHACMAN CORPORATION INFORMATION 82
10.12.2 SHACMAN INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 83
10.12.3 SHACMAN TERMINAL TRACTOR SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 83
10.12.4 SHACMAN TERMINAL TRACTOR PRODUCTS OFFERED 83
10.13 ORANGE EV 84
10.13.1 ORANGE EV CORPORATION INFORMATION 84
10.13.2 ORANGE EV INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 85
10.13.3 ORANGE EV TERMINAL TRACTOR SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 85
10.13.4 ORANGE EV TERMINAL TRACTOR PRODUCTS OFFERED 85
10.13.5 ORANGE EV RECENT DEVELOPMENT 86
10.14 BYD 86
10.14.1 BYD CORPORATION INFORMATION 86
10.14.2 BYD INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 87
10.14.3 BYD TERMINAL TRACTOR SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 87
10.14.4 BYD TERMINAL TRACTOR PRODUCTS OFFERED 88
10.14.5 BYD RECENT DEVELOPMENT 88
10.15 DINA 89
10.15.1 DINA CORPORATION INFORMATION 90
10.15.2 DINA INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 90
10.15.3 DINA TERMINAL TRACTOR SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 90
10.15.4 DINA TERMINAL TRACTOR PRODUCTS OFFERED 91
11 UPSTREAM, OPPORTUNITIES, CHALLENGES, RISKS AND INFLUENCES FACTORS ANALYSIS 92
11.1 TERMINAL TRACTOR KEY RAW MATERIALS 92
11.1.1 KEY RAW MATERIALS 92
11.1.2 KEY RAW MATERIALS PRICE 93
11.1.3 RAW MATERIALS KEY SUPPLIERS 94
11.2 MANUFACTURING COST STRUCTURE 94
11.2.1 RAW MATERIALS 94
11.2.2 LABOR COST 94
11.2.3 MANUFACTURING EXPENSES 94
11.3 TERMINAL TRACTOR INDUSTRIAL CHAIN ANALYSIS 95
11.4 TERMINAL TRACTOR MARKET DYNAMICS 95
11.4.1 TERMINAL TRACTOR INDUSTRY TRENDS 95
11.4.2 TERMINAL TRACTOR MARKET DRIVERS 96
11.4.3 TERMINAL TRACTOR MARKET CHALLENGES 96
11.4.4 TERMINAL TRACTOR MARKET RESTRAINTS 97
12 MARKETING STRATEGY ANALYSIS, DISTRIBUTORS 98
12.1 SALES CHANNEL 98
12.2 TERMINAL TRACTOR DISTRIBUTORS 99
12.3 TERMINAL TRACTOR DOWNSTREAM CUSTOMERS 100
13 RESEARCH FINDINGS AND CONCLUSION 101
14 APPENDIX 102
14.1 RESEARCH METHODOLOGY 102
14.1.1 METHODOLOGY/RESEARCH APPROACH 102
14.1.2 DATA SOURCE 105
14.2 AUTHOR DETAILS 108
14.3 DISCLAIMER 108
Access full Report Description, Table of Figure, Chart, FREE sample, etc. please click
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Any doubts and questions will be welcome.
Customization of the Report:
This report can be customized to meet the client’s requirements. Please contact with us ([email protected]), who will ensure that you get a report that suits your needs.
About Us:
QYResearch founded in California, USA in 2007.It is a leading global market research and consulting company. With over 15 years’ experience and professional research team in various cities over the world，QY Research focuses on management consulting, database and seminar services, IPO consulting, industry chain research and customized research to help our clients in providing non-linear revenue model and make them successful. We are globally recognized for our expansive portfolio of services, good corporate citizenship, and our strong commitment to sustainability. Up to now, we have cooperated with more than 59,000 clients across five continents. Let’s work closely with you and build a bold and better future.
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