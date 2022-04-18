Vacuum Flask Market Trends, Growth Analysis, Investigation by Regions, Types, Applications and Analysis of Key Players

Vacuum Flask Market Trends, Growth Analysis, Investigation by Regions, Types, Applications and Analysis of Key Players10 min read
The QY Research released a latest market research report on the Global Vacuum Flask market, which is segmented by region (country), company and by Application. Players, stakeholders, and other participants in the global Vacuum Flask market will be able to gain the upper hand as they use the report as a powerful resource. The segmental analysis focuses on sales, revenue and forecast by region (country) and by Application of Global Vacuum Flask market.
Summary
Due to the COVID-19 pandemic, the global Vacuum Flask market size was value at US$ 4,284.56 million in 2021 and is forecast to be a readjusted size of US$ 5,687.95 million by 2028 with a CAGR of 3.93% during the forecast period 2022-2028.
The global main manufacturers of Vacuum Flask include Thermos, Haers, Yeti, S-well, Nanlong and Zhejiang Cille, etc. In 2021, the global six largest players have a share approximately 19.58% in terms of revenue.
The North America Vacuum Flask market size was US$ 4,284.56 million in 2021, while China was about US$ 902.16 million. The proportion of the China was 21.06% in 2021 and it is predicted that the share will reach 23.52% in 2028, trailing a CAGR of 5.51% through the analysis period. As for the Europe Vacuum Flask landscape, Germany is projected to reach US$ 273.15 million by 2028. and in Asia, the notable markets are Japan and South Korea, CAGR is 3.50% and 1.94% respectively for the next 6-year period.
Fully considering the economic change by the COVID-19, Stainless steel accounting for 3,611.14 of the Vacuum Flask global market in 2021, is projected to value US$ 4,758.55 million by 2028, growing at a revised 3.80% CAGR from 2022 to 2028. While Households segment is altered to an 4.67% CAGR throughout this forecast period and will hold a share about 48.86% in 2028.
For More Information About This Report, Please Enter:
https://us.qyresearch.com/reports/348903/vacuum-flask
The report mentions the prominent market player consisting of:
Thermos
Haers
Yeti
S-well
Nanlong
Zhejiang Cille
Zojirushi
Zhejiang Feijian
Supor
Hydro Flask
Tiger
Shine Time
EMSA GmbH
Fuguang
Powcan
GiNt
Solidware
PMI
CAYI
Zhejiang Novia
Klean Kanteen
Vacuum Flask Market Segment by Type
Stainless steel
Titanium
Others
Vacuum Flask Market Segment by Application
Households
Outdoors
The report on the Vacuum Flask market covers the following region (country) analysis:
North America
United States
Canada
Asia-Pacific
China
Japan
Korea
India
Taiwan
Southeast Asia
Australia
Europe
Germany
France
U.K.
Italy
Russia
Latin America
Mexico
Brazil
Argentina
Middle East & Africa
Turkey
Saudi Arabia
UAE
The Goal of the Report
- To study and analyze the global Vacuum Flaskconsumption (value & volume) by key regions/countries, type and application, history data from 2017 to 2022, and forecast to 2028.
- To understand the structure of Vacuum Flaskmarket by identifying its various subsegments.
- Focuses on the key global Vacuum Flaskmanufacturers, to define, describe and analyze the sales volume, value, market share, market competition landscape, SWOT analysis and development plans in next few years.
- To analyze the Vacuum Flaskwith respect to individual growth trends, prospects, and their contribution to the total market.
- To share detailed information about the key factors influencing the growth of the market (growth potential, opportunities, drivers, industry-specific challenges, and risks).
- To project the consumption of Vacuum Flasksubmarkets, with respect to key regions (along with their respective key countries).
- To analyze competitive developments such as expansions, agreements, new product launches, and acquisitions in the market.
- To strategically profile the key players and comprehensively analyze their growth strategies.
Target Audience
> Vacuum Flask companies
> Research organizations
> Government Organizations
> Research/Consultancy firms
Table of Contents
1 VACUUM FLASK MARKET OVERVIEW 1
1.1 VACUUM FLASK PRODUCT OVERVIEW 1
1.2 VACUUM FLASK MARKET SEGMENT BY TYPE 4
1.2.1 STAINLESS STEEL 4
1.2.2 TITANIUM 5
1.2.3 OTHERS 6
1.3 GLOBAL VACUUM FLASK MARKET SIZE BY TYPE 7
1.3.1 GLOBAL VACUUM FLASK MARKET SIZE OVERVIEW BY TYPE (2017-2028) 8
1.3.2 GLOBAL VACUUM FLASK HISTORIC MARKET SIZE REVIEW BY TYPE (2017-2022) 9
1.3.3 GLOBAL VACUUM FLASK FORECASTED MARKET SIZE BY TYPE (2023-2028) 10
1.4 KEY REGIONS MARKET SIZE SEGMENT BY TYPE 12
1.4.1 NORTH AMERICA VACUUM FLASK SALES BREAKDOWN BY TYPE (2017-2022) 12
1.4.2 EUROPE VACUUM FLASK SALES BREAKDOWN BY TYPE (2017-2022) 13
1.4.3 ASIA-PACIFIC VACUUM FLASK SALES BREAKDOWN BY TYPE (2017-2022) 13
1.4.4 LATIN AMERICA VACUUM FLASK SALES BREAKDOWN BY TYPE (2017-2022) 14
1.4.5 MIDDLE EAST AND AFRICA VACUUM FLASK SALES BREAKDOWN BY TYPE (2017-2022) 15
2 VACUUM FLASK MARKET COMPETITION BY COMPANY 17
2.1 GLOBAL TOP PLAYERS BY VACUUM FLASK SALES (2017-2022) 17
2.2 GLOBAL TOP PLAYERS BY VACUUM FLASK REVENUE (2017-2022) 19
2.3 GLOBAL TOP PLAYERS BY VACUUM FLASK PRICE (2017-2022) 20
2.4 GLOBAL TOP MANUFACTURERS VACUUM FLASK MANUFACTURING BASE DISTRIBUTION, SALES AREA 21
2.5 VACUUM FLASK MARKET COMPETITIVE SITUATION AND TRENDS 23
2.5.1 VACUUM FLASK MARKET CONCENTRATION RATE (2017-2022) 23
2.5.2 GLOBAL 5 AND 10 LARGEST MANUFACTURERS BY VACUUM FLASK REVENUE IN 2021 23
2.6 GLOBAL TOP MANUFACTURERS BY COMPANY TYPE (TIER 1, TIER 2, AND TIER 3) & (BASED ON THE REVENUE IN VACUUM FLASK AS OF 2021) 24
2.7 ESTABLISHED DATE OF KEY VACUUM FLASK MANUFACTURERS 25
2.8 MERGERS & ACQUISITIONS, EXPANSION 26
3 VACUUM FLASK STATUS AND OUTLOOK BY REGION 27
3.1 GLOBAL VACUUM FLASK MARKET SIZE AND CAGR BY REGION: 2017 VS 2021 VS 2028 27
3.2 GLOBAL VACUUM FLASK HISTORIC MARKET SIZE BY REGION 27
3.2.1 GLOBAL VACUUM FLASK SALES IN VOLUME BY REGION (2017-2022) 27
3.2.2 GLOBAL VACUUM FLASK SALES IN VALUE BY REGION (2017-2022) 28
3.2.3 GLOBAL VACUUM FLASK SALES (VOLUME & VALUE), PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 28
3.3 GLOBAL VACUUM FLASK FORECASTED MARKET SIZE BY REGION 29
3.3.1 GLOBAL VACUUM FLASK SALES IN VOLUME BY REGION (2023-2028) 29
3.3.2 GLOBAL VACUUM FLASK SALES IN VALUE BY REGION (2023-2028) 29
3.3.3 GLOBAL VACUUM FLASK SALES (VOLUME & VALUE), PRICE AND GROSS MARGIN (2023-2028) 30
4 VACUUM FLASK BY APPLICATION 31
4.1 VACUUM FLASK MARKET SEGMENT BY APPLICATION 31
4.1.1 HOUSEHOLDS 31
4.1.2 OUTDOORS 32
4.2 GLOBAL VACUUM FLASK MARKET SIZE BY APPLICATION 32
4.2.1 GLOBAL VACUUM FLASK MARKET SIZE OVERVIEW BY APPLICATION (2017-2028) 33
4.2.2 GLOBAL VACUUM FLASK HISTORIC MARKET SIZE REVIEW BY APPLICATION (2017-2022) 34
4.3 KEY REGIONS MARKET SIZE SEGMENT BY APPLICATION 35
4.3.1 NORTH AMERICA VACUUM FLASK SALES BREAKDOWN BY APPLICATION (2017-2022) 35
4.3.2 EUROPE VACUUM FLASK SALES BREAKDOWN BY APPLICATION (2017-2022) 36
4.3.3 ASIA-PACIFIC VACUUM FLASK SALES BREAKDOWN BY APPLICATION (2017-2022) 37
4.3.4 LATIN AMERICA VACUUM FLASK SALES BREAKDOWN BY APPLICATION (2017-2022) 38
4.3.5 MIDDLE EAST AND AFRICA VACUUM FLASK SALES BREAKDOWN BY APPLICATION (2017-2022) 39
5 NORTH AMERICA VACUUM FLASK BY COUNTRY 41
5.1 NORTH AMERICA VACUUM FLASK HISTORIC MARKET SIZE BY COUNTRY 41
5.1.1 NORTH AMERICA VACUUM FLASK SALES IN VOLUME BY COUNTRY (2017-2022) 41
5.1.2 NORTH AMERICA VACUUM FLASK SALES IN VALUE BY COUNTRY (2017-2022) 41
5.2 NORTH AMERICA VACUUM FLASK FORECASTED MARKET SIZE BY COUNTRY 42
5.2.1 NORTH AMERICA VACUUM FLASK SALES IN VOLUME BY COUNTRY (2023-2028) 42
5.2.2 NORTH AMERICA VACUUM FLASK SALES IN VALUE BY COUNTRY (2023-2028) 42
6 EUROPE VACUUM FLASK BY COUNTRY 43
6.1 EUROPE VACUUM FLASK HISTORIC MARKET SIZE BY COUNTRY 43
6.1.1 EUROPE VACUUM FLASK SALES IN VOLUME BY COUNTRY (2017-2022) 43
6.1.2 EUROPE VACUUM FLASK SALES IN VALUE BY COUNTRY (2017-2022) 43
6.2 EUROPE VACUUM FLASK FORECASTED MARKET SIZE BY COUNTRY 44
6.2.1 EUROPE VACUUM FLASK SALES IN VOLUME BY COUNTRY (2023-2028) 44
6.2.2 EUROPE VACUUM FLASK SALES IN VALUE BY COUNTRY (2023-2028) 45
7 ASIA-PACIFIC VACUUM FLASK BY REGION 46
7.1 ASIA-PACIFIC VACUUM FLASK HISTORIC MARKET SIZE BY REGION 46
7.1.1 ASIA-PACIFIC VACUUM FLASK SALES IN VOLUME BY REGION (2017-2022) 46
7.1.2 ASIA-PACIFIC VACUUM FLASK SALES IN VALUE BY REGION (2017-2022) 47
7.2 ASIA-PACIFIC VACUUM FLASK FORECASTED MARKET SIZE BY REGION 47
7.2.1 ASIA-PACIFIC VACUUM FLASK SALES IN VOLUME BY REGION (2023-2028) 47
7.2.2 ASIA-PACIFIC VACUUM FLASK SALES IN VALUE BY REGION (2023-2028) 48
8 LATIN AMERICA VACUUM FLASK BY COUNTRY 50
8.1 LATIN AMERICA VACUUM FLASK HISTORIC MARKET SIZE BY COUNTRY 50
8.1.1 LATIN AMERICA VACUUM FLASK SALES IN VOLUME BY COUNTRY (2017-2022) 50
8.1.2 LATIN AMERICA VACUUM FLASK SALES IN VALUE BY COUNTRY (2017-2022) 50
8.2 LATIN AMERICA VACUUM FLASK FORECASTED MARKET SIZE BY COUNTRY 51
8.2.1 LATIN AMERICA VACUUM FLASK SALES IN VOLUME BY COUNTRY (2023-2028) 51
8.2.2 LATIN AMERICA VACUUM FLASK SALES IN VALUE BY COUNTRY (2023-2028) 51
9 MIDDLE EAST AND AFRICA VACUUM FLASK BY COUNTRY 53
9.1 MIDDLE EAST AND AFRICA VACUUM FLASK HISTORIC MARKET SIZE BY COUNTRY 53
9.1.1 MIDDLE EAST AND AFRICA VACUUM FLASK SALES IN VOLUME BY COUNTRY (2017-2022) 53
9.1.2 MIDDLE EAST AND AFRICA VACUUM FLASK SALES IN VALUE BY COUNTRY (2017-2022) 53
9.2 MIDDLE EAST AND AFRICA VACUUM FLASK FORECASTED MARKET SIZE BY COUNTRY 54
9.2.1 MIDDLE EAST AND AFRICA VACUUM FLASK SALES IN VOLUME BY COUNTRY (2023-2028) 54
9.2.2 MIDDLE EAST AND AFRICA VACUUM FLASK SALES IN VALUE BY COUNTRY (2023-2028) 54
10 COMPANY PROFILES AND KEY FIGURES IN VACUUM FLASK BUSINESS 56
10.1 THERMOS 56
10.1.1 COMPANY BASIC INFORMATION, MANUFACTURING BASE, SALES AREA AND ITS COMPETITORS 56
10.1.2 VACUUM FLASK PRODUCT OVERVIEW 57
10.1.3 THERMOS VACUUM FLASK SALES (M UNITS), REVENUE (MILLION USD), PRICE (USD/UNIT) AND GROSS MARGIN (%) (2017-2022) 57
10.1.4 MAIN BUSINESS/BUSINESS OVERVIEW 58
10.2 HAERS 58
10.2.1 COMPANY BASIC INFORMATION, MANUFACTURING BASE, SALES AREA AND ITS COMPETITORS 58
10.2.2 VACUUM FLASK PRODUCT OVERVIEW 59
10.2.3 HAERS VACUUM FLASK SALES (M UNITS), REVENUE (MILLION USD), PRICE (USD/UNIT) AND GROSS MARGIN (%) (2017-2022) 59
10.2.4 MAIN BUSINESS/BUSINESS OVERVIEW 59
10.3 YETI 59
10.3.1 COMPANY BASIC INFORMATION, MANUFACTURING BASE, SALES AREA AND ITS COMPETITORS 59
10.3.2 VACUUM FLASK PRODUCT OVERVIEW 60
10.3.3 YETI VACUUM FLASK SALES (M UNITS), REVENUE (MILLION USD), PRICE (USD/UNIT) AND GROSS MARGIN (%) (2017-2022) 61
10.3.4 MAIN BUSINESS/BUSINESS OVERVIEW 61
10.4 S-WELL 61
10.4.1 COMPANY BASIC INFORMATION, MANUFACTURING BASE, SALES AREA AND ITS COMPETITORS 61
10.4.2 VACUUM FLASK PRODUCT OVERVIEW 62
10.4.3 S-WELL VACUUM FLASK SALES (M UNITS), REVENUE (MILLION USD), PRICE (USD/UNIT) AND GROSS MARGIN (%) (2017-2022) 63
10.4.4 MAIN BUSINESS/BUSINESS OVERVIEW 63
10.5 NANLONG 63
10.5.1 COMPANY BASIC INFORMATION, MANUFACTURING BASE, SALES AREA AND ITS COMPETITORS 63
10.5.2 VACUUM FLASK PRODUCT OVERVIEW 64
10.5.3 NANLONG VACUUM FLASK SALES (M UNITS), REVENUE (MILLION USD), PRICE (USD/UNIT) AND GROSS MARGIN (%) (2017-2022) 64
10.5.4 MAIN BUSINESS/BUSINESS OVERVIEW 64
10.6 ZHEJIANG CILLE 65
10.6.1 COMPANY BASIC INFORMATION, MANUFACTURING BASE, SALES AREA AND ITS COMPETITORS 65
10.6.2 VACUUM FLASK PRODUCT OVERVIEW 66
10.6.3 ZHEJIANG CILLE VACUUM FLASK SALES (M UNITS), REVENUE (MILLION USD), PRICE (USD/UNIT) AND GROSS MARGIN (%) (2017-2022) 66
10.6.4 MAIN BUSINESS/BUSINESS OVERVIEW 67
10.7 ZOJIRUSHI 67
10.7.1 COMPANY BASIC INFORMATION, MANUFACTURING BASE, SALES AREA AND ITS COMPETITORS 67
10.7.2 VACUUM FLASK PRODUCT OVERVIEW 68
10.7.3 ZOJIRUSHI VACUUM FLASK SALES (M UNITS), REVENUE (MILLION USD), PRICE (USD/UNIT) AND GROSS MARGIN (%) (2017-2022) 68
10.7.4 MAIN BUSINESS/BUSINESS OVERVIEW 69
10.8 ZHEJIANG FEIJIAN 69
10.8.1 COMPANY BASIC INFORMATION, MANUFACTURING BASE, SALES AREA AND ITS COMPETITORS 69
10.8.2 VACUUM FLASK PRODUCT OVERVIEW 70
10.8.3 ZHEJIANG FEIJIAN VACUUM FLASK SALES (M UNITS), REVENUE (MILLION USD), PRICE (USD/UNIT) AND GROSS MARGIN (%) (2017-2022) 71
10.8.4 MAIN BUSINESS/BUSINESS OVERVIEW 71
10.9 SUPOR 71
10.9.1 COMPANY BASIC INFORMATION, MANUFACTURING BASE, SALES AREA AND ITS COMPETITORS 71
10.9.2 VACUUM FLASK PRODUCT OVERVIEW 72
10.9.3 SUPOR VACUUM FLASK SALES (M UNITS), REVENUE (MILLION USD), PRICE (USD/UNIT) AND GROSS MARGIN (%) (2017-2022) 72
10.9.4 MAIN BUSINESS/BUSINESS OVERVIEW 72
10.10 HYDRO FLASK 73
10.10.1 COMPANY BASIC INFORMATION, MANUFACTURING BASE, SALES AREA AND ITS COMPETITORS 73
10.10.2 VACUUM FLASK PRODUCT OVERVIEW 74
10.10.3 HYDRO FLASK VACUUM FLASK SALES (M UNITS), REVENUE (MILLION USD), PRICE (USD/UNIT) AND GROSS MARGIN (%) (2017-2022) 74
10.10.4 MAIN BUSINESS/BUSINESS OVERVIEW 74
10.11 TIGER 75
10.11.1 COMPANY BASIC INFORMATION, MANUFACTURING BASE, SALES AREA AND ITS COMPETITORS 75
10.11.2 VACUUM FLASK PRODUCT OVERVIEW 76
10.11.3 TIGER VACUUM FLASK SALES (M UNITS), REVENUE (MILLION USD), PRICE (USD/UNIT) AND GROSS MARGIN (%) (2017-2022) 76
10.11.4 MAIN BUSINESS/BUSINESS OVERVIEW 77
10.12 SHINE TIME 77
10.12.1 COMPANY BASIC INFORMATION, MANUFACTURING BASE, SALES AREA AND ITS COMPETITORS 77
10.12.2 VACUUM FLASK PRODUCT OVERVIEW 78
10.12.3 SHINE TIME VACUUM FLASK SALES (M UNITS), REVENUE (MILLION USD), PRICE (USD/UNIT) AND GROSS MARGIN (%) (2017-2022) 78
10.12.4 MAIN BUSINESS/BUSINESS OVERVIEW 79
10.13 EMSA 79
10.13.1 COMPANY BASIC INFORMATION, MANUFACTURING BASE, SALES AREA AND ITS COMPETITORS 79
10.13.2 VACUUM FLASK PRODUCT OVERVIEW 80
10.13.3 EMSA VACUUM FLASK SALES (M UNITS), REVENUE (MILLION USD), PRICE (USD/UNIT) AND GROSS MARGIN (%) (2017-2022) 80
10.13.4 MAIN BUSINESS/BUSINESS OVERVIEW 80
10.14 FUGUANG 81
10.14.1 COMPANY BASIC INFORMATION, MANUFACTURING BASE, SALES AREA AND ITS COMPETITORS 81
10.14.2 VACUUM FLASK PRODUCT OVERVIEW 82
10.14.3 FUGUANG VACUUM FLASK SALES (M UNITS), REVENUE (MILLION USD), PRICE (USD/UNIT) AND GROSS MARGIN (%) (2017-2022) 82
10.14.4 MAIN BUSINESS/BUSINESS OVERVIEW 83
10.15 POWCAN 83
10.15.1 COMPANY BASIC INFORMATION, MANUFACTURING BASE, SALES AREA AND ITS COMPETITORS 83
10.15.2 VACUUM FLASK PRODUCT OVERVIEW 84
10.15.3 POWCAN VACUUM FLASK SALES (M UNITS), REVENUE (MILLION USD), PRICE (USD/UNIT) AND GROSS MARGIN (%) (2017-2022) 84
10.15.4 MAIN BUSINESS/BUSINESS OVERVIEW 85
10.16 GINT 85
10.16.1 COMPANY BASIC INFORMATION, MANUFACTURING BASE, SALES AREA AND ITS COMPETITORS 85
10.16.2 VACUUM FLASK PRODUCT OVERVIEW 86
10.16.3 GINT VACUUM FLASK SALES (M UNITS), REVENUE (MILLION USD), PRICE (USD/UNIT) AND GROSS MARGIN (%) (2017-2022) 87
10.16.4 MAIN BUSINESS/BUSINESS OVERVIEW 87
10.17 SOLIDWARE 87
10.17.1 COMPANY BASIC INFORMATION, MANUFACTURING BASE, SALES AREA AND ITS COMPETITORS 87
10.17.2 VACUUM FLASK PRODUCT OVERVIEW 88
10.17.3 SOLIDWARE VACUUM FLASK SALES (M UNITS), REVENUE (MILLION USD), PRICE (USD/UNIT) AND GROSS MARGIN (%) (2017-2022) 88
10.17.4 MAIN BUSINESS/BUSINESS OVERVIEW 89
10.18 PMI 89
10.18.1 COMPANY BASIC INFORMATION, MANUFACTURING BASE, SALES AREA AND ITS COMPETITORS 89
10.18.2 VACUUM FLASK PRODUCT OVERVIEW 90
10.18.3 PMI VACUUM FLASK SALES (M UNITS), REVENUE (MILLION USD), PRICE (USD/UNIT) AND GROSS MARGIN (%) (2017-2022) 90
10.18.4 MAIN BUSINESS/BUSINESS OVERVIEW 91
10.19 CAYI 91
10.19.1 COMPANY BASIC INFORMATION, MANUFACTURING BASE, SALES AREA AND ITS COMPETITORS 91
10.19.2 VACUUM FLASK PRODUCT OVERVIEW 92
10.19.3 CAYI VACUUM FLASK SALES (M UNITS), REVENUE (MILLION USD), PRICE (USD/UNIT) AND GROSS MARGIN (%) (2017-2022) 92
10.19.4 MAIN BUSINESS/BUSINESS OVERVIEW 92
10.20 ZHEJIANG NOVIA 93
10.20.1 COMPANY BASIC INFORMATION, MANUFACTURING BASE, SALES AREA AND ITS COMPETITORS 93
10.20.2 VACUUM FLASK PRODUCT OVERVIEW 94
10.20.3 ZHEJIANG NOVIA VACUUM FLASK SALES (M UNITS), REVENUE (MILLION USD), PRICE (USD/UNIT) AND GROSS MARGIN (%) (2017-2022) 94
10.20.4 MAIN BUSINESS/BUSINESS OVERVIEW 95
10.21 KLEAN KANTEEN 95
10.21.1 COMPANY BASIC INFORMATION, MANUFACTURING BASE, SALES AREA AND ITS COMPETITORS 95
10.21.2 VACUUM FLASK PRODUCT OVERVIEW 96
10.21.3 KLEAN KANTEEN VACUUM FLASK SALES (M UNITS), REVENUE (MILLION USD), PRICE (USD/UNIT) AND GROSS MARGIN (%) (2017-2022) 96
10.21.4 MAIN BUSINESS/BUSINESS OVERVIEW 97
11 UPSTREAM, OPPORTUNITIES, CHALLENGES, RISKS AND INFLUENCES FACTORS ANALYSIS 98
11.1 VACUUM FLASK KEY RAW MATERIALS 98
11.1.1 KEY RAW MATERIALS 98
11.1.2 KEY RAW MATERIALS PRICE 98
11.1.3 RAW MATERIALS KEY SUPPLIERS 98
11.2 MANUFACTURING COST STRUCTURE 99
11.2.1 RAW MATERIALS 99
11.2.2 LABOR COST 99
11.2.3 MANUFACTURING EXPENSES 99
11.3 VACUUM FLASK INDUSTRIAL CHAIN ANALYSIS 100
11.4 VACUUM FLASK MARKET DYNAMICS 100
11.4.1 VACUUM FLASK INDUSTRY TRENDS 100
11.4.2 VACUUM FLASK MARKET DRIVERS 101
11.4.3 VACUUM FLASK MARKET CHALLENGES 101
11.4.4 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 101
12 MARKETING STRATEGY ANALYSIS, DISTRIBUTORS 103
12.1 SALES CHANNEL 103
12.2 VACUUM FLASK DISTRIBUTORS 104
12.3 VACUUM FLASK DOWNSTREAM CUSTOMERS 106
13 RESEARCH FINDINGS AND CONCLUSION 107
14 APPENDIX 108
14.1 RESEARCH METHODOLOGY 108
14.1.1 METHODOLOGY/RESEARCH APPROACH 108
14.1.2 DATA SOURCE 111
14.2 AUTHOR DETAILS 114
14.3 DISCLAIMER 114
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