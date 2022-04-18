CRO in Clinical Trials Market Trends, Growth Analysis, Investigation by Regions, Types, Applications and Analysis of Key Players

CRO in Clinical Trials Market Trends, Growth Analysis, Investigation by Regions, Types, Applications and Analysis of Key Players8 min read
QY Research released a latest market research report on the Global CRO in Clinical Trials market, which is segmented by region (country), company, by Purity, and by Application. Players, stakeholders, and other participants in the global CRO in Clinical Trials market will be able to gain the upper hand as they use the report as a powerful resource. The segmental analysis focuses on sales, revenue and forecast by region (country) and by Application for the period 2017-2028.
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Summary
Market Analysis and Insights: Global CRO in Clinical Trials Market
The global CRO in Clinical Trials market size is projected to reach US$ 78430 million by 2027, from US$ 41217 million in 2020, at a CAGR of 9.58% during 2021-2027.
Global CRO in Clinical Trials Scope and Market Size
CRO in Clinical Trials market is segmented by players, region (country), by Type, and By End User. Players, stakeholders, and other participants in the global CRO in Clinical Trials market will be able to gain the upper hand as they use the report as a powerful resource. The segmental analysis focuses on revenue and forecast by Type and By End User in terms of revenue and forecast for the period 2016-2027.
By Company
Labcorp
IQVIA
Parexel
Syneos Health
PRA Health Sciences
PPD
ICON
MedPace
Wuxi AppTec
Segment by Type
Phase I Trial
Phase II Trial
Phase III Trial
Phase IV Trial
Segment by End User
Pharmaceutical
Bio-pharm
Other
The Goal of the Report
- To study and analyze the global CRO in Clinical Trialsconsumption (value & volume) by key regions/countries, type and application, history data from 2017 to 2022, and forecast to 2028.
- To understand the structure of CRO in Clinical Trialsmarket by identifying its various subsegments.
- Focuses on the key global CRO in Clinical Trialsmanufacturers, to define, describe and analyze the sales volume, value, market share, market competition landscape, SWOT analysis and development plans in next few years.
- To analyze the CRO in Clinical Trialswith respect to individual growth trends, prospects, and their contribution to the total market.
- To share detailed information about the key factors influencing the growth of the market (growth potential, opportunities, drivers, industry-specific challenges, and risks).
- To project the consumption of CRO in Clinical Trialssubmarkets, with respect to key regions (along with their respective key countries).
- To analyze competitive developments such as expansions, agreements, new product launches, and acquisitions in the market.
- To strategically profile the key players and comprehensively analyze their growth strategies.
Target Audience
> CRO in Clinical Trials companies
> Research organizations
> Government Organizations
> Research/Consultancy firms
Table of Contents
1 REPORT OVERVIEW 1
1.1 Study Scope 1
1.2 Market Analysis by Type 1
1.2.1 Global CRO in Clinical Trials Market Size Growth Rate by Type: 2016 VS 2021 VS 2027 1
1.3 Market by End User 2
1.4 Study Objectives 3
1.5 Years Considered 4
2 GLOBAL GROWTH TRENDS 5
2.1 Global CRO Market Perspective (2016-2027) 5
2.2 CRO Growth Trends by Regions 6
2.2.1 CRO Market Size by Regions: 2016 VS 2021 VS 2027 6
2.2.2 CRO Historic Market Size by Regions (2016-2021) 7
2.2.3 CRO Forecasted Market Size by Regions (2022-2027) 8
2.3 CRO Industry Dynamic 9
2.3.1 CRO Market Trends 9
2.3.2 CRO Market Drivers 9
2.3.3 CRO Market Challenges 10
3 COMPETITION LANDSCAPE BY KEY PLAYERS 12
3.1 Global Top CRO in Clinical Trials Players by Revenue 12
3.1.1 Global Top CRO in Clinical Trials Players by Revenue (2019-2021) 12
3.1.2 Global CRO in Clinical Trials Revenue Market Share by Players (2019-2021) 12
3.2 Global CRO in Clinical Trials Market Share by Company Type (Tier 1, Tier 2, and Tier 3) 13
3.3 Players Covered: Ranking by CRO in Clinical Trials Revenue 14
3.4 Global CRO in Clinical Trials Market Concentration Ratio 15
3.5 CRO in Clinical Trials Key Players Head office and Area Served 15
3.6 Key Players CRO in Clinical Trials Product Solution and Service 16
3.7 Mergers & Acquisitions, Expansion Plans 16
4 USA COMPETITION LANDSCAPE BY KEY PLAYERS 18
4.1 USA Top Five CRO in Clinical Trials Players by Revenue 18
4.1.1 USA Top Five CRO in Clinical Trials Players by Revenue (2019-2021) 18
4.1.2 USA CRO in Clinical Trials Revenue Market Share by Top Five Players (2019-2021) 18
5 CHINA COMPETITION LANDSCAPE BY KEY PLAYERS 20
5.1 China Top Five CRO in Clinical Trials Players by Revenue 20
5.1.1 China Top Five CRO in Clinical Trials Players by Revenue (2019-2021) 20
5.1.2 China CRO in Clinical Trials Revenue Market Share by Top Five Players (2019-2021) 20
6 AUSTRALIA COMPETITION LANDSCAPE BY KEY PLAYERS 22
6.1 Australia Top Five CRO in Clinical Trials Players by Revenue 22
6.1.1 Australia Top Five CRO in Clinical Trials Players by Revenue (2019-2021) 22
6.1.2 Australia CRO in Clinical Trials Revenue Market Share by Top Five Players (2019-2021) 22
7 CRO IN CLINICAL TRIALS BREAKDOWN DATA BY TYPE 24
7.1 Global CRO in Clinical Trials Historic Market Size by Type (2016-2021) 24
7.2 Global CRO in Clinical Trials Forecasted Market Size by Type (2022-2027) 25
8 CRO IN CLINICAL TRIALS BREAKDOWN DATA BY END USER 27
8.1 Global CRO in Clinical Trials Historic Market Size by End User (2016-2021) 27
8.2 Global CRO in Clinical Trials Forecasted Market Size by End User (2022-2027) 27
9 NORTH AMERICA 29
9.1 North America CRO in Clinical Trials Market Size (2016-2027) 29
9.2 North America CRO in Clinical Trials Market Size by Type 29
9.2.1 North America CRO in Clinical Trials Market Size by Type (2016-2021) 29
9.2.2 North America CRO in Clinical Trials Market Size by Type (2022-2027) 30
9.2.3 North America CRO in Clinical Trials Market Size by Type (2016-2027) 30
9.3 North America CRO in Clinical Trials Market Size by End User 30
9.3.1 North America CRO in Clinical Trials Market Size by End User (2016-2021) 30
9.3.2 North America CRO in Clinical Trials Market Size by End User (2022-2027) 31
9.3.3 North America CRO in Clinical Trials Market Size by End User (2016-2027) 31
9.4 North America CRO in Clinical Trials Market Size by Country 32
9.4.1 North America CRO in Clinical Trials Market Size by Country (2016-2021) 32
9.4.2 North America CRO in Clinical Trials Market Size by Country (2022-2027) 32
9.4.3 United States 33
9.4.4 Canada 34
10 EUROPE 35
10.1 Europe CRO in Clinical Trials Market Size (2016-2027) 35
10.2 Europe CRO in Clinical Trials Market Size by Type 35
10.2.1 Europe CRO in Clinical Trials Market Size by Type (2016-2021) 35
10.2.2 Europe CRO in Clinical Trials Market Size by Type (2022-2027) 36
10.2.3 Europe CRO in Clinical Trials Market Size by Type (2016-2027) 36
10.3 Europe CRO in Clinical Trials Market Size by End User 36
10.3.1 Europe CRO in Clinical Trials Market Size by End User (2016-2021) 36
10.3.2 Europe CRO in Clinical Trials Market Size by End User (2022-2027) 37
10.3.3 Europe CRO in Clinical Trials Market Size by End User (2016-2027) 37
10.4 Europe CRO in Clinical Trials Market Size by Country 38
10.4.1 Europe CRO in Clinical Trials Market Size by Country (2016-2021) 38
10.4.2 Europe CRO in Clinical Trials Market Size by Country (2022-2027) 38
10.4.3 Germany 39
10.4.4 France 39
10.4.5 U.K. 40
10.4.6 Italy 40
10.4.7 Russia 41
10.4.8 Nordic 41
11 ASIA-PACIFIC 42
11.1 Asia-Pacific CRO in Clinical Trials Market Size (2016-2027) 42
11.2 Asia-Pacific CRO in Clinical Trials Market Size by Type 42
11.2.1 Asia-Pacific CRO in Clinical Trials Market Size by Type (2016-2021) 42
11.2.2 Asia-Pacific CRO in Clinical Trials Market Size by Type (2022-2027) 43
11.2.3 Asia-Pacific CRO in Clinical Trials Market Size by Type (2016-2027) 43
11.3 Asia-Pacific CRO in Clinical Trials Market Size by End User 43
11.3.1 Asia-Pacific CRO in Clinical Trials Market Size by End User (2016-2021) 43
11.3.2 Asia-Pacific CRO in Clinical Trials Market Size by End User (2022-2027) 44
11.3.3 Asia-Pacific CRO in Clinical Trials Market Size by End User (2016-2027) 44
11.4 Asia-Pacific CRO in Clinical Trials Market Size by Region 45
11.4.1 Asia-Pacific CRO in Clinical Trials Market Size by Region (2016-2021) 45
11.4.2 Asia-Pacific CRO in Clinical Trials Market Size by Region (2022-2027) 45
11.4.3 China 46
11.4.4 Japan 46
11.4.5 South Korea 47
11.4.6 Southeast Asia 47
11.4.7 India 48
11.4.8 Australia 48
12 LATIN AMERICA 49
12.1 Latin America CRO in Clinical Trials Market Size (2016-2027) 49
12.2 Latin America CRO in Clinical Trials Market Size by Type 49
12.2.1 Latin America CRO in Clinical Trials Market Size by Type (2016-2021) 49
12.2.2 Latin America CRO in Clinical Trials Market Size by Type (2022-2027) 50
12.2.3 Latin America CRO in Clinical Trials Market Size by Type (2016-2027) 50
12.3 Latin America CRO in Clinical Trials Market Size by End User 50
12.3.1 Latin America CRO in Clinical Trials Market Size by End User (2016-2021) 50
12.3.2 Latin America CRO in Clinical Trials Market Size by End User (2022-2027) 51
12.3.3 Latin America CRO in Clinical Trials Market Size by End User (2016-2027) 51
12.4 Latin America CRO in Clinical Trials Market Size by Country 52
12.4.1 Latin America CRO in Clinical Trials Market Size by Country (2016-2021) 52
12.4.2 Latin America CRO in Clinical Trials Market Size by Country (2022-2027) 52
12.4.3 Mexico 53
12.4.4 Brazil 53
13 MIDDLE EAST & AFRICA 54
13.1 Middle East & Africa CRO in Clinical Trials Market Size (2016-2027) 54
13.2 Middle East & Africa CRO in Clinical Trials Market Size by Type 54
13.2.1 Middle East & Africa CRO in Clinical Trials Market Size by Type (2016-2021) 54
13.2.2 Middle East & Africa CRO in Clinical Trials Market Size by Type (2022-2027) 55
13.2.3 Middle East & Africa CRO in Clinical Trials Market Size by Type (2016-2027) 55
13.3 Middle East & Africa CRO in Clinical Trials Market Size by End User 56
13.3.1 Middle East & Africa CRO in Clinical Trials Market Size by End User (2016-2021) 56
13.3.2 Middle East & Africa CRO in Clinical Trials Market Size by End User (2022-2027) 56
13.3.3 Middle East & Africa CRO in Clinical Trials Market Size by End User (2016-2027) 57
13.4 Middle East & Africa CRO in Clinical Trials Market Size by Country 57
13.4.1 Middle East & Africa CRO in Clinical Trials Market Size by Country (2016-2021) 57
13.4.2 Middle East & Africa CRO in Clinical Trials Market Size by Country (2022-2027) 58
13.4.3 Middle East 58
13.4.4 Africa 59
14 KEY PLAYERS PROFILES 60
14.1 Labcorp 60
14.1.1 Labcorp Company Details 60
14.1.2 Labcorp Business Overview 60
14.1.3 Labcorp Revenue in CRO in Clinical Trials Business (2019-2021) 60
14.2 IQVIA 61
14.2.1 IQVIA Company Details 61
14.2.2 IQVIA Business Overview 62
14.2.3 IQVIA Revenue in CRO in Clinical Trials Business (2019-2021) 62
14.3 Parexel 63
14.3.1 Parexel Company Details 63
14.3.2 Parexel Business Overview 63
14.3.3 Parexel Revenue in CRO in Clinical Trials Business (2019-2021) 64
14.4 Syneos Health 64
14.4.1 Syneos Health Company Details 64
14.4.2 Syneos Health Business Overview 65
14.4.3 Syneos Health Revenue in CRO in Clinical Trials Business (2019-2021) 65
14.5 PRA Health Sciences 66
14.5.1 PRA Health Sciences Company Details 66
14.5.2 PRA Health Sciences Business Overview 66
14.5.3 PRA Health Sciences Revenue in CRO in Clinical Trials Business (2019-2021) 67
14.6 PPD 67
14.6.1 PPD Company Details 67
14.6.2 PPD Business Overview 68
14.6.3 PPD Revenue in CRO in Clinical Trials Business (2019-2021) 68
14.7 ICON 69
14.7.1 ICON Company Details 69
14.7.2 ICON Business Overview 69
14.7.3 ICON Revenue in CRO in Clinical Trials Business (2019-2021) 69
14.8 MedPace 70
14.8.1 MedPace Company Details 70
14.8.2 MedPace Business Overview 71
14.8.3 MedPace Revenue in CRO in Clinical Trials Business (2019-2021) 71
14.9 Wuxi AppTec 72
14.9.1 Wuxi AppTec Company Details 72
14.9.2 Wuxi AppTec Business Overview 72
14.9.3 Wuxi AppTec Revenue in CRO in Clinical Trials Business (2019-2021) 72
15 ANALYST’S VIEWPOINTS/CONCLUSIONS 74
16 APPENDIX 75
16.1 Research Methodology 75
16.1.1 Methodology/Research Approach 75
16.1.2 Data Source 78
16.2 Disclaimer 81
16.3 Author Details 81
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