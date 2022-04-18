Frozen Tropical Fruits (Pineapple, Mango, Banana, Papaya) Market Trends, Growth Analysis, Investigation by Regions, Types, Applications and Analysis of Key Players

Frozen Tropical Fruits (Pineapple, Mango, Banana, Papaya) Market Trends, Growth Analysis, Investigation by Regions, Types, Applications and Analysis of Key Players11 min read
The QY Research released a latest market research report on the Global Frozen Tropical Fruits (Pineapple, Mango, Banana, Papaya) market, which is segmented by region (country), company and by Application. Players, stakeholders, and other participants in the global Frozen Tropical Fruits (Pineapple, Mango, Banana, Papaya) market will be able to gain the upper hand as they use the report as a powerful resource. The segmental analysis focuses on sales, revenue and forecast by region (country) and by Application of Global Frozen Tropical Fruits (Pineapple, Mango, Banana, Papaya) market.
Summary
In 2021, the Global Frozen Tropical Fruits (Pineapple, Mango, Banana, Papaya) market size was valued at 810.7 Million USD, increased from 673.32 Million USD in 2017, and the market is forecasted to reach 1483.52 Million USD by 2028, growing at CAGR of 9.21% between 2022 and 2028.
The global main manufacturers of Frozen Tropical Fruits (Pineapple, Mango, Banana, Papaya) include Dole, Ardo NV, Earthbound Farm, Harbin Gaotai, Del Monte, SunOpta, Tropical Paradise Fruits Co., Siam Inter Sweet Co.,Ltd., and Qingdao Elitefoods Co., Ltd., etc. In 2021, the global 3 largest players have a share approximately 12.75% in terms of revenue.
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The report mentions the prominent market player consisting of:
Dole
Ardo NV
Earthbound Farm
Harbin Gaotai
Del Monte
SunOpta
Tropical Paradise Fruits Co.
Siam Inter Sweet Co.,Ltd.
Qingdao Elitefoods Co., Ltd.
TMN International
Frutera La Paz
Vanda Frozen Co.,Ltd.
Thakolsri Farm
Linkage Foods
Frozen Tropical Fruits (Pineapple, Mango, Banana, Papaya) Market Segment by Type
Frozen Pineapple
Frozen Mango
Frozen Banana
Frozen Papaya
Frozen Tropical Fruits (Pineapple, Mango, Banana, Papaya) Market Segment by Application
Retail/Consumer
Foodservice (Café. etc.)
Industrial (Food Processing)
The report on the Frozen Tropical Fruits (Pineapple, Mango, Banana, Papaya) market covers the following region (country) analysis:
North America
U.S.
Canada
Australia
Asia
China
Japan
South Korea
India
Southeast Asia
Europe
Germany
France
U.K.
Italy
Russia
Latin America
Mexico
Brazil
Argentina
The Goal of the Report
- To study and analyze the global Frozen Tropical Fruits (Pineapple, Mango, Banana, Papaya)consumption (value & volume) by key regions/countries, type and application, history data from 2017 to 2022, and forecast to 2028.
- To understand the structure of Frozen Tropical Fruits (Pineapple, Mango, Banana, Papaya)market by identifying its various subsegments.
- Focuses on the key global Frozen Tropical Fruits (Pineapple, Mango, Banana, Papaya)manufacturers, to define, describe and analyze the sales volume, value, market share, market competition landscape, SWOT analysis and development plans in next few years.
- To analyze the Frozen Tropical Fruits (Pineapple, Mango, Banana, Papaya)with respect to individual growth trends, prospects, and their contribution to the total market.
- To share detailed information about the key factors influencing the growth of the market (growth potential, opportunities, drivers, industry-specific challenges, and risks).
- To project the consumption of Frozen Tropical Fruits (Pineapple, Mango, Banana, Papaya)submarkets, with respect to key regions (along with their respective key countries).
- To analyze competitive developments such as expansions, agreements, new product launches, and acquisitions in the market.
- To strategically profile the key players and comprehensively analyze their growth strategies.
Target Audience
> Frozen Tropical Fruits (Pineapple, Mango, Banana, Papaya) companies
> Research organizations
> Government Organizations
> Research/Consultancy firms
Table of Contents
1 FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) MARKET OVERVIEW 1
1.1 FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) PRODUCT OVERVIEW 1
1.2 FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) MARKET SEGMENT BY TYPE 3
1.2.1 FROZEN PINEAPPLE 3
1.2.2 FROZEN MANGO 4
1.2.3 FROZEN BANANA 6
1.2.4 FROZEN PAPAYA 7
1.3 GLOBAL FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) MARKET SIZE BY TYPE 9
1.3.1 GLOBAL FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) MARKET SIZE OVERVIEW BY TYPE (2017-2028) 9
1.3.2 GLOBAL FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) HISTORIC MARKET SIZE REVIEW BY TYPE (2017-2022) 10
1.3.3 GLOBAL FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) FORECASTED MARKET SIZE BY TYPE (2023-2028) 12
2 KEY REGIONS SALES AND VALUE SEGMENT BY TYPE 14
2.1 USA 14
2.1.1 USA FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) SALES BREAKDOWN BY TYPE (2017-2022) 14
2.1.2 USA FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) SALES VALUE BREAKDOWN BY TYPE (2017-2022) 15
2.2 NORTH AMERICA 16
2.2.1 NORTH AMERICA FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) SALES BREAKDOWN BY TYPE (2017-2022) 16
2.2.2 NORTH AMERICA FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) SALES VALUE BREAKDOWN BY TYPE (2017-2022) 17
2.3 EUROPE 18
2.3.1 EUROPE FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) SALES BREAKDOWN BY TYPE (2017-2022) 18
2.3.2 EUROPE FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) SALES VALUE BREAKDOWN BY TYPE (2017-2022) 18
2.4 ASIA 19
2.4.1 ASIA FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) SALES BREAKDOWN BY TYPE (2017-2022) 19
2.4.2 ASIA FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) SALES VALUE BREAKDOWN BY TYPE (2017-2022) 20
2.5 LATIN AMERICA 21
2.5.1 LATIN AMERICA FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) SALES BREAKDOWN BY TYPE (2017-2022) 21
2.5.2 LATIN AMERICA FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) SALES VALUE BREAKDOWN BY TYPE (2017-2022) 22
2.6 AUSTRALIA 23
2.6.1 AUSTRALIA FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) SALES BREAKDOWN BY TYPE (2017-2022) 23
2.6.2 AUSTRALIA FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) SALES VALUE BREAKDOWN BY TYPE (2017-2022) 24
3 FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) MARKET COMPETITION BY COMPANY 26
3.1 GLOBAL TOP PLAYERS BY FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) SALES (2017-2022) 26
3.2 GLOBAL TOP PLAYERS BY FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) REVENUE (2017-2022) 27
3.3 GLOBAL TOP PLAYERS BY FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) PRICE (2017-2022) 29
3.4 GLOBAL TOP MANUFACTURERS FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) MANUFACTURING BASE DISTRIBUTION, SALES AREA, PRODUCT TYPE 30
3.5 FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) MARKET COMPETITIVE SITUATION AND TRENDS 31
3.5.1 FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) MARKET CONCENTRATION RATE (2017-2022) 31
3.5.2 GLOBAL 5 LARGEST MANUFACTURERS BY FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) SALES AND REVENUE IN 2021 32
3.6 GLOBAL TOP MANUFACTURERS BY COMPANY TYPE (TIER 1, TIER 2, AND TIER 3) & (BASED ON THE REVENUE IN FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) AS OF 2021) 33
3.7 DATE OF KEY MANUFACTURERS ENTER INTO FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) MARKET 34
3.8 KEY MANUFACTURERS FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) PRODUCT OFFERED 34
3.9 MERGERS & ACQUISITIONS, EXPANSION 35
4 FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) STATUS AND OUTLOOK BY REGION 37
4.1 GLOBAL FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) MARKET SIZE AND CAGR BY REGION: 2017 VS 2021 VS 2028 37
4.2 GLOBAL FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) HISTORIC MARKET SIZE BY REGION 37
4.2.1 GLOBAL FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) SALES IN VOLUME BY REGION (2017-2022) 37
4.2.2 GLOBAL FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) SALES IN VALUE BY REGION (2017-2022) 38
4.2.3 GLOBAL FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) SALES (VOLUME & VALUE), PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 39
4.3 GLOBAL FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) FORECASTED MARKET SIZE BY REGION 39
4.3.1 GLOBAL FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) SALES IN VOLUME BY REGION (2023-2028) 39
4.3.2 GLOBAL FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) SALES IN VALUE BY REGION (2023-2028) 40
4.3.3 GLOBAL FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) SALES (VOLUME & VALUE), PRICE AND GROSS MARGIN (2023-2028) 41
5 FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) BY APPLICATION 42
5.1 FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) MARKET SEGMENT BY APPLICATION 42
5.1.1 RETAIL/CONSUMER 42
5.1.2 FOODSERVICE (CAF脡. ETC.) 43
5.1.3 INDUSTRIAL (FOOD PROCESSING) 44
5.2 GLOBAL FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) MARKET SIZE BY APPLICATION 45
5.2.1 GLOBAL FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) MARKET SIZE OVERVIEW BY APPLICATION (2017-2028) 46
5.2.2 GLOBAL FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) HISTORIC MARKET SIZE REVIEW BY APPLICATION (2017-2022) 47
5.2.3 GLOBAL FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) FORECASTED MARKET SIZE BY APPLICATION (2023-2028) 49
5.3 KEY REGIONS MARKET SIZE SEGMENT BY APPLICATION 50
5.3.1 USA FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) SALES BREAKDOWN BY APPLICATION (2017-2022) 50
5.3.2 NORTH AMERICA FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) SALES BREAKDOWN BY APPLICATION (2017-2022) 52
5.3.3 EUROPE FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) SALES BREAKDOWN BY APPLICATION (2017-2022) 54
5.3.4 ASIA FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) SALES BREAKDOWN BY APPLICATION (2017-2022) 56
5.3.5 LATIN AMERICA FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) SALES BREAKDOWN BY APPLICATION (2017-2022) 58
5.3.6 AUSTRALIA FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) SALES BREAKDOWN BY APPLICATION (2017-2022) 60
6 NORTH AMERICA FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) BY COUNTRY 63
6.1 NORTH AMERICA FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) HISTORIC MARKET SIZE BY COUNTRY 63
6.1.1 NORTH AMERICA FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) SALES IN VOLUME BY COUNTRY (2017-2022) 63
6.1.2 NORTH AMERICA FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) SALES IN VALUE BY COUNTRY (2017-2022) 63
6.2 NORTH AMERICA FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) FORECASTED MARKET SIZE BY COUNTRY 64
6.2.1 NORTH AMERICA FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) SALES IN VOLUME BY COUNTRY (2023-2028) 64
6.2.2 NORTH AMERICA FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) SALES IN VALUE BY COUNTRY (2023-2028) 65
7 EUROPE FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) BY COUNTRY 66
7.1 EUROPE FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) HISTORIC MARKET SIZE BY COUNTRY 66
7.1.1 EUROPE FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) SALES IN VOLUME BY COUNTRY (2017-2022) 66
7.1.2 EUROPE FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) SALES IN VALUE BY COUNTRY (2017-2022) 67
7.2 EUROPE FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) FORECASTED MARKET SIZE BY COUNTRY 67
7.2.1 EUROPE FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) SALES IN VOLUME BY COUNTRY (2023-2028) 68
7.2.2 EUROPE FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) SALES IN VALUE BY COUNTRY (2023-2028) 69
8 ASIA FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) BY REGION 70
8.1 ASIA FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) HISTORIC MARKET SIZE BY REGION 70
8.1.1 ASIA FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) SALES IN VOLUME BY REGION (2017-2022) 70
8.1.2 ASIA FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) SALES IN VALUE BY REGION (2017-2022) 71
8.2 ASIA FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) FORECASTED MARKET SIZE BY REGION 72
8.2.1 ASIA FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) SALES IN VOLUME BY REGION (2023-2028) 72
8.2.2 ASIA FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) SALES IN VALUE BY REGION (2023-2028) 73
9 LATIN AMERICA FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) BY COUNTRY 74
9.1 LATIN AMERICA FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) HISTORIC MARKET SIZE BY COUNTRY 74
9.1.1 LATIN AMERICA FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) SALES IN VOLUME BY COUNTRY (2017-2022) 74
9.1.2 LATIN AMERICA FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) SALES IN VALUE BY COUNTRY (2017-2022) 75
9.2 LATIN AMERICA FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) FORECASTED MARKET SIZE BY COUNTRY 75
9.2.1 LATIN AMERICA FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) SALES IN VOLUME BY COUNTRY (2023-2028) 75
9.2.2 LATIN AMERICA FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) SALES IN VALUE BY COUNTRY (2023-2028) 76
10 COMPANY PROFILES AND KEY FIGURES IN FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) BUSINESS 77
10.1 DOLE 77
10.1.1 DOLE CORPORATION INFORMATION 77
10.1.2 DOLE INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 77
10.1.3 DOLE FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 78
10.1.4 DOLE FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) PRODUCTS OFFERED 78
10.1.5 DOLE RECENT DEVELOPMENT 79
10.2 ARDO NV 79
10.2.1 ARDO NV CORPORATION INFORMATION 79
10.2.2 ARDO NV INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 80
10.2.3 ARDO NV FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 81
10.2.4 ARDO NV FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) PRODUCTS OFFERED 81
10.2.5 ARDO NV RECENT DEVELOPMENT 82
10.3 EARTHBOUND FARM 82
10.3.1 EARTHBOUND FARM CORPORATION INFORMATION 82
10.3.2 EARTHBOUND FARM INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 83
10.3.3 EARTHBOUND FARM FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 83
10.3.4 EARTHBOUND FARM FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) PRODUCTS OFFERED 84
10.3.5 EARTHBOUND FARM RECENT DEVELOPMENT 84
10.4 HARBIN GAOTAI 84
10.4.1 HARBIN GAOTAI CORPORATION INFORMATION 84
10.4.2 HARBIN GAOTAI INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 85
10.4.3 HARBIN GAOTAI FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 86
10.4.4 HARBIN GAOTAI FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) PRODUCTS OFFERED 86
10.5 DEL MONTE 86
10.5.1 DEL MONTE CORPORATION INFORMATION 86
10.5.2 DEL MONTE INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 87
10.5.3 DEL MONTE FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 87
10.5.4 DEL MONTE FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) PRODUCTS OFFERED 88
10.5.5 DEL MONTE RECENT DEVELOPMENT 88
10.6 SUNOPTA 89
10.6.1 SUNOPTA CORPORATION INFORMATION 89
10.6.2 SUNOPTA INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 89
10.6.3 SUNOPTA FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 90
10.6.4 SUNOPTA FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) PRODUCTS OFFERED 90
10.6.5 SUNOPTA RECENT DEVELOPMENT 90
10.7 TROPICAL PARADISE FRUITS CO. 91
10.7.1 TROPICAL PARADISE FRUITS CO. CORPORATION INFORMATION 91
10.7.2 TROPICAL PARADISE FRUITS CO. INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 91
10.7.3 TROPICAL PARADISE FRUITS CO. FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 92
10.7.4 TROPICAL PARADISE FRUITS CO. FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) PRODUCTS OFFERED 92
10.8 SIAM INTER SWEET CO.,LTD. 92
10.8.1 SIAM INTER SWEET CO.,LTD. CORPORATION INFORMATION 92
10.8.2 SIAM INTER SWEET CO.,LTD. INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 93
10.8.3 SIAM INTER SWEET CO.,LTD. FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 93
10.8.4 SIAM INTER SWEET CO.,LTD. FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) PRODUCTS OFFERED 93
10.9 QINGDAO ELITEFOODS CO., LTD. 94
10.9.1 QINGDAO ELITEFOODS CO., LTD. CORPORATION INFORMATION 94
10.9.2 QINGDAO ELITEFOODS CO., LTD. INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 95
10.9.3 QINGDAO ELITEFOODS CO., LTD. FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 95
10.9.4 QINGDAO ELITEFOODS CO., LTD. FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) PRODUCTS OFFERED 96
10.10 TMN INTERNATIONAL 96
10.10.1 TMN INTERNATIONAL CORPORATION INFORMATION 96
10.10.2 TMN INTERNATIONAL INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 97
10.10.3 TMN INTERNATIONAL FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 98
10.10.4 TMN INTERNATIONAL FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) PRODUCTS OFFERED 98
10.11 COMPA脩脥A FRUTERA LA PAZ S.A. 99
10.11.1 COMPA脩脥A FRUTERA LA PAZ S.A. CORPORATION INFORMATION 99
10.11.2 COMPA脩脥A FRUTERA LA PAZ S.A. INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 99
10.11.3 COMPA脩脥A FRUTERA LA PAZ S.A. FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 100
10.11.4 COMPA脩脥A FRUTERA LA PAZ S.A. FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) PRODUCTS OFFERED 100
10.11.5 COMPA脩脥A FRUTERA LA PAZ S.A. RECENT DEVELOPMENT 101
10.12 VANDA FROZEN CO.,LTD. 101
10.12.1 VANDA FROZEN CO.,LTD. CORPORATION INFORMATION 101
10.12.2 VANDA FROZEN CO.,LTD. INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 102
10.12.3 VANDA FROZEN CO.,LTD. FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 102
10.12.4 VANDA FROZEN CO.,LTD. FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) PRODUCTS OFFERED 103
10.12.5 VANDA FROZEN CO.,LTD. RECENT DEVELOPMENT 104
10.13 THAKOLSRI FARM 104
10.13.1 THAKOLSRI FARM CORPORATION INFORMATION 104
10.13.2 THAKOLSRI FARM INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 105
10.13.3 THAKOLSRI FARM FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 105
10.13.4 THAKOLSRI FARM FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) PRODUCTS OFFERED 106
10.14 LINKAGE FOODS 107
10.14.1 LINKAGE FOODS CORPORATION INFORMATION 107
10.14.2 LINKAGE FOODS INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 108
10.14.3 LINKAGE FOODS FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 108
10.14.4 LINKAGE FOODS FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) PRODUCTS OFFERED 109
11 UPSTREAM, OPPORTUNITIES, CHALLENGES, RISKS AND INFLUENCES FACTORS ANALYSIS 110
11.1 FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) KEY RAW MATERIALS 110
11.1.1 KEY RAW MATERIALS 110
11.1.2 KEY RAW MATERIALS PRICE 110
11.2 MANUFACTURING COST STRUCTURE 111
11.2.1 RAW MATERIALS 111
11.2.2 LABOR COST 111
11.2.3 MANUFACTURING EXPENSES 112
11.3 FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) INDUSTRIAL CHAIN ANALYSIS 112
11.4 FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) MARKET DYNAMICS 112
11.4.1 FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) INDUSTRY TRENDS 112
11.4.2 FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) MARKET DRIVERS 113
11.4.3 FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) MARKET CHALLENGES 113
11.4.4 FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) MARKET RESTRAINTS 113
12 MARKETING STRATEGY ANALYSIS, DISTRIBUTORS 115
12.1 SALES CHANNEL 115
12.2 FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) DISTRIBUTORS 116
12.3 FROZEN TROPICAL FRUITS (PINEAPPLE, MANGO, BANANA, PAPAYA) DOWNSTREAM CUSTOMERS 117
13 RESEARCH FINDINGS AND CONCLUSION 119
14 APPENDIX 120
14.1 RESEARCH METHODOLOGY 120
14.1.1 METHODOLOGY/RESEARCH APPROACH 120
14.1.2 DATA SOURCE 123
14.2 AUTHOR DETAILS 126
14.3 DISCLAIMER 126
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