Metal Injection Molding Materials Market Trends, Growth Analysis, Investigation by Regions, Types, Applications and Analysis of Key Players

Metal Injection Molding Materials Market Trends, Growth Analysis, Investigation by Regions, Types, Applications and Analysis of Key Players10 min read
QY Research released a latest market research report on the Global Metal Injection Molding Materials market, which is segmented by region (country), company, by Purity, and by Application. Players, stakeholders, and other participants in the global Metal Injection Molding Materials market will be able to gain the upper hand as they use the report as a powerful resource. The segmental analysis focuses on sales, revenue and forecast by region (country) and by Application for the period 2017-2028.
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Summary
Market Analysis and Insights: Global Metal Injection Molding Materials Market
Due to the COVID-19 pandemic, the global Metal Injection Molding Materials market size is estimated to be worth US$ 2363.74 million in 2022 and is forecast to a readjusted size of US$ 3759.4 million by 2028 with a CAGR of 8.04% during 2022-2028.
Global Metal Injection Molding Materials Market: Segment Analysis
The research report includes specific segments by region (country), by manufacturers, by Type and by Application. Each type provides information about the production during the forecast period of 2017 to 2028. by Application segment also provides consumption during the forecast period of 2017 to 2028. Understanding the segments helps in identifying the importance of different factors that aid the market growth.
By Company
Indo-Mim
OptiMIM (Form Technologies)
ARC Group
Phillips-Medisize (Molex)
Smith Metal Products
Netshape Technologies (MPP)
Dean Group International
Sintex
CMG Technologies
Future High-Tech
Parmatech Corporation (ATW Companies)
Nippon Piston Ring
Tanfel
Schunk
Amphenol Corporation
CN Innovations
Shin Zu Shing
GIAN
Parmaco Metal Injection Molding AG
Dou Yee Technologies
Segment by Type
Stainless Steel
Iron powder
Magnetic Alloys
Copper
Others Alloys
Segment by Application
Electronic
Automotive
Industrial Components
Medical & Dental
Firearms
Consumer Products
Others
The Goal of the Report
- To study and analyze the global Metal Injection Molding Materialsconsumption (value & volume) by key regions/countries, type and application, history data from 2017 to 2022, and forecast to 2028.
- To understand the structure of Metal Injection Molding Materialsmarket by identifying its various subsegments.
- Focuses on the key global Metal Injection Molding Materialsmanufacturers, to define, describe and analyze the sales volume, value, market share, market competition landscape, SWOT analysis and development plans in next few years.
- To analyze the Metal Injection Molding Materialswith respect to individual growth trends, prospects, and their contribution to the total market.
- To share detailed information about the key factors influencing the growth of the market (growth potential, opportunities, drivers, industry-specific challenges, and risks).
- To project the consumption of Metal Injection Molding Materialssubmarkets, with respect to key regions (along with their respective key countries).
- To analyze competitive developments such as expansions, agreements, new product launches, and acquisitions in the market.
- To strategically profile the key players and comprehensively analyze their growth strategies.
Target Audience
> Metal Injection Molding Materials companies
> Research organizations
> Government Organizations
> Research/Consultancy firms
Table of Contents
1 METAL INJECTION MOLDING MATERIALS MARKET OVERVIEW 1
1.1 PRODUCT OVERVIEW AND SCOPE OF METAL INJECTION MOLDING MATERIALS 1
1.2 METAL INJECTION MOLDING MATERIALS SEGMENT BY TYPE 2
1.2.1 GLOBAL METAL INJECTION MOLDING MATERIALS MARKET SIZE GROWTH RATE ANALYSIS BY TYPE: 2022 VS 2028 2
1.2.2 STAINLESS STEEL 3
1.2.3 IRON POWDER 3
1.2.4 MAGNETIC ALLOYS 4
1.2.5 COPPER 4
1.2.6 OTHERS 5
1.3 METAL INJECTION MOLDING MATERIALS SEGMENT BY APPLICATION 5
1.3.1 GLOBAL METAL INJECTION MOLDING MATERIALS MARKET SIZE GROWTH RATE ANALYSIS BY APPLICATION: 2022 VS 2028 5
1.3.2 ELECTRONIC 6
1.3.3 AUTOMOTIVE 7
1.3.4 INDUSTRIAL COMPONENTS 7
1.3.5 MEDICAL & DENTAL 8
1.3.6 FIREARMS 8
1.3.7 CONSUMER PRODUCTS 9
1.4 GLOBAL MARKET GROWTH PROSPECTS 10
1.4.1 GLOBAL METAL INJECTION MOLDING MATERIALS REVENUE ESTIMATES AND FORECASTS (2017-2028) 10
1.4.2 GLOBAL METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCTION CAPACITY ESTIMATES AND FORECASTS (2017-2028) 12
1.4.3 GLOBAL METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCTION ESTIMATES AND FORECASTS (2017-2028) 12
1.5 GLOBAL MARKET SIZE BY REGION 13
1.5.1 GLOBAL METAL INJECTION MOLDING MATERIALS MARKET SIZE ESTIMATES AND FORECASTS BY REGION: 2017 VS 2022 VS 2028 14
1.5.2 NORTH AMERICA METAL INJECTION MOLDING MATERIALS ESTIMATES AND FORECASTS (2017-2028) 14
1.5.3 EUROPE METAL INJECTION MOLDING MATERIALS ESTIMATES AND FORECASTS (2017-2028) 15
1.5.4 CHINA METAL INJECTION MOLDING MATERIALS ESTIMATES AND FORECASTS (2017-2028) 16
1.5.5 JAPAN METAL INJECTION MOLDING MATERIALS ESTIMATES AND FORECASTS (2017-2028) 17
1.5.6 INDIA METAL INJECTION MOLDING MATERIALS ESTIMATES AND FORECASTS (2017-2028) 18
2 MARKET COMPETITION BY MANUFACTURERS 20
2.1 GLOBAL METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCTION CAPACITY MARKET SHARE BY MANUFACTURERS (2017-2022) 20
2.2 GLOBAL METAL INJECTION MOLDING MATERIALS REVENUE MARKET SHARE BY MANUFACTURERS (2017-2022) 23
2.3 METAL INJECTION MOLDING MATERIALS MARKET SHARE BY COMPANY TYPE (TIER 1, TIER 2, AND TIER 3) 26
2.4 GLOBAL METAL INJECTION MOLDING MATERIALS AVERAGE PRICE BY MANUFACTURERS (2017-2022) 27
2.5 MANUFACTURERS METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCTION SITES, AREA SERVED 28
2.6 METAL INJECTION MOLDING MATERIALS MARKET COMPETITIVE SITUATION AND TRENDS 28
2.6.1 METAL INJECTION MOLDING MATERIALS MARKET CONCENTRATION RATE 28
2.6.2 GLOBAL 5 AND 10 LARGEST METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PLAYERS MARKET SHARE BY REVENUE 29
2.6.3 MERGERS & ACQUISITIONS, EXPANSION 30
3 PRODUCTION CAPACITY BY REGION 34
3.1 GLOBAL PRODUCTION CAPACITY OF METAL INJECTION MOLDING MATERIALS MARKET SHARE BY REGION (2017-2022) 34
3.2 GLOBAL METAL INJECTION MOLDING MATERIALS REVENUE MARKET SHARE BY REGION (2017-2022) 35
3.3 GLOBAL METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 36
3.4 NORTH AMERICA METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCTION 37
3.4.1 NORTH AMERICA METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCTION GROWTH RATE (2017-2022) 37
3.4.2 NORTH AMERICA METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 37
3.5 EUROPE METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCTION 38
3.5.1 EUROPE METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCTION GROWTH RATE (2017-2022) 38
3.5.2 EUROPE METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 39
3.6 CHINA METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCTION (2017-2022) 40
3.6.1 CHINA METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCTION GROWTH RATE (2017-2022) 40
3.6.2 CHINA METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 40
3.7 JAPAN METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCTION (2017-2022) 41
3.7.1 JAPAN METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCTION GROWTH RATE (2017-2022) 41
3.7.2 JAPAN METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 42
3.8 INDIA METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCTION (2017-2022) 43
3.8.1 INDIA METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCTION GROWTH RATE (2017-2022) 43
3.8.2 INDIA METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 43
4 METAL INJECTION MOLDING MATERIALS CONSUMPTION BY REGION 45
4.1 GLOBAL METAL INJECTION MOLDING MATERIALS CONSUMPTION BY REGION 45
4.1.1 GLOBAL METAL INJECTION MOLDING MATERIALS CONSUMPTION BY REGION 45
4.1.2 GLOBAL METAL INJECTION MOLDING MATERIALS CONSUMPTION MARKET SHARE BY REGION 45
4.2 NORTH AMERICA 47
4.2.1 NORTH AMERICA METAL INJECTION MOLDING MATERIALS CONSUMPTION BY COUNTRY 47
4.2.2 U.S. 48
4.2.3 CANADA 49
4.2.4 MEXICO 50
4.3 EUROPE 51
4.3.1 EUROPE METAL INJECTION MOLDING MATERIALS CONSUMPTION BY COUNTRY 51
4.3.2 GERMANY 52
4.3.3 FRANCE 53
4.3.4 U.K. 54
4.3.5 ITALY 55
4.3.6 RUSSIA 56
4.4 ASIA PACIFIC 57
4.4.1 ASIA PACIFIC METAL INJECTION MOLDING MATERIALS CONSUMPTION BY REGION 57
4.4.2 CHINA 58
4.4.3 JAPAN 59
4.4.4 KOREA 60
4.4.5 SOUTHEAST ASIA 61
4.4.6 INDIA 62
4.4.7 AUSTRALIA 63
4.5 SOUTH AMERICA 64
4.5.1 SOUTH AMERICA METAL INJECTION MOLDING MATERIALS CONSUMPTION BY COUNTRY 64
4.5.2 BRAZIL 65
4.6 MIDDLE EAST AND AFRICA 66
4.6.1 MIDDLE EAST AND AFRICA METAL INJECTION MOLDING MATERIALS CONSUMPTION BY COUNTRY 66
4.6.2 MIDDLE EAST 67
4.6.3 AFRICA 68
5 SEGMENT BY TYPE 69
5.1 GLOBAL METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCTION MARKET SHARE BY TYPE (2017-2022) 69
5.2 GLOBAL METAL INJECTION MOLDING MATERIALS REVENUE MARKET SHARE BY TYPE (2017-2022) 71
5.3 GLOBAL METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRICE BY TYPE (2017-2022) 73
6 SEGMENT BY APPLICATION 74
6.1 GLOBAL METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCTION MARKET SHARE BY APPLICATION (2017-2022) 74
6.2 GLOBAL METAL INJECTION MOLDING MATERIALS REVENUE MARKET SHARE BY APPLICATION (2017-2022) 76
6.3 GLOBAL METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRICE BY APPLICATION (2017-2022) 78
7 KEY COMPANIES PROFILED 79
7.1 INDO-MIM 79
7.1.1 INDO-MIM METAL INJECTION MOLDING MATERIALS CORPORATION INFORMATION 79
7.1.2 INDO-MIM METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCT PORTFOLIO 79
7.1.3 INDO-MIM METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 81
7.1.4 INDO-MIM MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 81
7.2 OPTIMIM (FORM TECHNOLOGIES) 82
7.2.1 OPTIMIM (FORM TECHNOLOGIES) METAL INJECTION MOLDING MATERIALS CORPORATION INFORMATION 82
7.2.2 OPTIMIM (FORM TECHNOLOGIES) METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCT PORTFOLIO 82
7.2.3 OPTIMIM (FORM TECHNOLOGIES) METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 84
7.2.4 OPTIMIM (FORM TECHNOLOGIES) MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 85
7.3 ARC GROUP 85
7.3.1 ARC GROUP METAL INJECTION MOLDING MATERIALS CORPORATION INFORMATION 85
7.3.2 ARC GROUP METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCT PORTFOLIO 86
7.3.3 ARC GROUP METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 87
7.3.4 ARC GROUP MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 87
7.4 PHILLIPS-MEDISIZE (MOLEX) 87
7.4.1 PHILLIPS-MEDISIZE (MOLEX) METAL INJECTION MOLDING MATERIALS CORPORATION INFORMATION 87
7.4.2 PHILLIPS-MEDISIZE (MOLEX) METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCT PORTFOLIO 88
7.4.3 PHILLIPS-MEDISIZE (MOLEX) METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 89
7.4.4 PHILLIPS-MEDISIZE (MOLEX) MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 89
7.5 SMITH METAL PRODUCTS 90
7.5.1 SMITH METAL PRODUCTS METAL INJECTION MOLDING MATERIALS CORPORATION INFORMATION 90
7.5.2 SMITH METAL PRODUCTS METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCT PORTFOLIO 90
7.5.3 SMITH METAL PRODUCTS METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 91
7.5.4 SMITH METAL PRODUCTS MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 91
7.6 NETSHAPE TECHNOLOGIES (MPP) 92
7.6.1 NETSHAPE TECHNOLOGIES (MPP) METAL INJECTION MOLDING MATERIALS CORPORATION INFORMATION 92
7.6.2 NETSHAPE TECHNOLOGIES (MPP) METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCT PORTFOLIO 92
7.6.3 NETSHAPE TECHNOLOGIES (MPP) METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 93
7.6.4 NETSHAPE TECHNOLOGIES (MPP) MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 93
7.7 DEAN GROUP INTERNATIONAL 94
7.7.1 DEAN GROUP INTERNATIONAL METAL INJECTION MOLDING MATERIALS CORPORATION INFORMATION 94
7.7.2 DEAN GROUP INTERNATIONAL METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCT PORTFOLIO 95
7.7.3 DEAN GROUP INTERNATIONAL METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 95
7.7.4 DEAN GROUP INTERNATIONAL MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 96
7.8 SINTEX 96
7.8.1 SINTEX METAL INJECTION MOLDING MATERIALS CORPORATION INFORMATION 96
7.8.2 SINTEX METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCT PORTFOLIO 97
7.8.3 SINTEX METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 97
7.8.4 SINTEX MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 97
7.9 CMG TECHNOLOGIES 98
7.9.1 CMG TECHNOLOGIES METAL INJECTION MOLDING MATERIALS CORPORATION INFORMATION 98
7.9.2 CMG TECHNOLOGIES METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCT PORTFOLIO 99
7.9.3 CMG TECHNOLOGIES METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 100
7.9.4 CMG TECHNOLOGIES MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 100
7.10 FUTURE HIGH-TECH 100
7.10.1 FUTURE HIGH-TECH METAL INJECTION MOLDING MATERIALS CORPORATION INFORMATION 100
7.10.2 FUTURE HIGH-TECH METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCT PORTFOLIO 101
7.10.3 FUTURE HIGH-TECH METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 102
7.10.4 FUTURE HIGH-TECH MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 102
7.11 PARMATECH CORPORATION (ATW COMPANIES) 102
7.11.1 PARMATECH CORPORATION (ATW COMPANIES) METAL INJECTION MOLDING MATERIALS CORPORATION INFORMATION 102
7.11.2 PARMATECH CORPORATION (ATW COMPANIES) METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCT PORTFOLIO 103
7.11.3 PARMATECH CORPORATION (ATW COMPANIES) METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 104
7.11.4 PARMATECH CORPORATION (ATW COMPANIES) MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 104
7.12 NIPPON PISTON RING 104
7.12.1 NIPPON PISTON RING METAL INJECTION MOLDING MATERIALS CORPORATION INFORMATION 104
7.12.2 NIPPON PISTON RING METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCT PORTFOLIO 105
7.12.3 NIPPON PISTON RING METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 107
7.12.4 NIPPON PISTON RING MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 107
7.13 TANFEL 108
7.13.1 TANFEL METAL INJECTION MOLDING MATERIALS CORPORATION INFORMATION 108
7.13.2 TANFEL METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCT PORTFOLIO 108
7.13.3 TANFEL METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 109
7.13.4 TANFEL MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 110
7.14 SCHUNK 110
7.14.1 SCHUNK METAL INJECTION MOLDING MATERIALS CORPORATION INFORMATION 110
7.14.2 SCHUNK METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCT PORTFOLIO 111
7.14.3 SCHUNK METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 113
7.14.4 SCHUNK MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 113
7.15 AMPHENOL CORPORATION 113
7.15.1 AMPHENOL CORPORATION METAL INJECTION MOLDING MATERIALS CORPORATION INFORMATION 113
7.15.2 AMPHENOL CORPORATION METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCT PORTFOLIO 114
7.15.3 AMPHENOL CORPORATION METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 115
7.15.4 AMPHENOL CORPORATION MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 115
7.16 CN INNOVATIONS 115
7.16.1 CN INNOVATIONS METAL INJECTION MOLDING MATERIALS CORPORATION INFORMATION 115
7.16.2 CN INNOVATIONS METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCT PORTFOLIO 116
7.16.3 CN INNOVATIONS METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 117
7.16.4 CN INNOVATIONS MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 118
7.17 SHIN ZU SHING 118
7.17.1 SHIN ZU SHING METAL INJECTION MOLDING MATERIALS CORPORATION INFORMATION 118
7.17.2 SHIN ZU SHING METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCT PORTFOLIO 119
7.17.3 SHIN ZU SHING METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 120
7.17.4 SHIN ZU SHING MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 120
7.18 GIAN 121
7.18.1 GIAN METAL INJECTION MOLDING MATERIALS CORPORATION INFORMATION 121
7.18.2 GIAN METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCT PORTFOLIO 122
7.18.3 GIAN METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 122
7.18.4 GIAN MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 123
7.19 PARMACO METAL INJECTION MOLDING AG 123
7.19.1 PARMACO METAL INJECTION MOLDING AG METAL INJECTION MOLDING MATERIALS CORPORATION INFORMATION 123
7.19.2 PARMACO METAL INJECTION MOLDING AG METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCT PORTFOLIO 124
7.19.3 PARMACO METAL INJECTION MOLDING AG METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 124
7.19.4 PARMACO METAL INJECTION MOLDING AG MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 125
7.20 DOU YEE TECHNOLOGIES 125
7.20.1 DOU YEE TECHNOLOGIES METAL INJECTION MOLDING MATERIALS CORPORATION INFORMATION 125
7.20.2 DOU YEE TECHNOLOGIES METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCT PORTFOLIO 126
7.20.3 DOU YEE TECHNOLOGIES METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 126
7.20.4 DOU YEE TECHNOLOGIES MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 127
8 METAL INJECTION MOLDING MATERIALS MANUFACTURING COST ANALYSIS 128
8.1 METAL INJECTION MOLDING MATERIALS KEY RAW MATERIALS ANALYSIS 128
8.1.1 KEY RAW MATERIALS 128
8.1.2 KEY SUPPLIERS OF RAW MATERIALS 128
8.2 PROPORTION OF MANUFACTURING COST STRUCTURE 129
8.3 MANUFACTURING PROCESS ANALYSIS OF METAL INJECTION MOLDING MATERIALS 130
8.4 METAL INJECTION MOLDING MATERIALS INDUSTRIAL CHAIN ANALYSIS 131
9 MARKETING CHANNEL, DISTRIBUTORS AND CUSTOMERS 132
9.1 MARKETING CHANNEL 132
9.2 METAL INJECTION MOLDING MATERIALS DISTRIBUTORS LIST 132
9.3 METAL INJECTION MOLDING MATERIALS CUSTOMERS 133
10 METAL INJECTION MOLDING MATERIALS MARKET DYNAMICS 135
10.1 METAL INJECTION MOLDING MATERIALS INDUSTRY TRENDS 135
10.2 METAL INJECTION MOLDING MATERIALS MARKET DRIVERS 135
10.3 METAL INJECTION MOLDING MATERIALS MARKET CHALLENGES 136
10.4 METAL INJECTION MOLDING MATERIALS MARKET RESTRAINTS 136
11 PRODUCTION AND SUPPLY FORECAST 137
11.1 GLOBAL FORECASTED PRODUCTION OF METAL INJECTION MOLDING MATERIALS BY REGION (2023-2028) 137
11.2 NORTH AMERICA METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCTION, REVENUE FORECAST (2023-2028) 138
11.3 EUROPE METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCTION, REVENUE FORECAST (2023-2028) 139
11.4 CHINA METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCTION, REVENUE FORECAST (2023-2028) 140
11.5 JAPAN METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCTION, REVENUE FORECAST (2023-2028) 141
11.6 INDIA METAL INJECTION MOLDING MATERIALS PRODUCTION, REVENUE FORECAST (2023-2028) 142
12 CONSUMPTION AND DEMAND FORECAST 143
12.1 NORTH AMERICA FORECASTED CONSUMPTION OF METAL INJECTION MOLDING MATERIALS BY COUNTRY 143
12.2 EUROPE MARKET FORECASTED CONSUMPTION OF METAL INJECTION MOLDING MATERIALS BY COUNTRY 143
12.3 ASIA PACIFIC MARKET FORECASTED CONSUMPTION OF METAL INJECTION MOLDING MATERIALS BY REGION 144
12.4 SOUTH AMERICA FORECASTED CONSUMPTION OF METAL INJECTION MOLDING MATERIALS BY COUNTRY 144
12.5 MIDDLE EAST AND AFRICA FORECASTED CONSUMPTION OF METAL INJECTION MOLDING MATERIALS BY COUNTRY 144
13 FORECAST BY TYPE AND BY APPLICATION 146
13.1 GLOBAL PRODUCTION, REVENUE AND PRICE FORECAST BY TYPE (2023-2028) 146
13.1.1 GLOBAL FORECASTED PRODUCTION OF METAL INJECTION MOLDING MATERIALS BY TYPE (2023-2028) 146
13.1.2 GLOBAL FORECASTED REVENUE OF METAL INJECTION MOLDING MATERIALS BY TYPE (2023-2028) 147
13.1.3 GLOBAL FORECASTED PRICE OF METAL INJECTION MOLDING MATERIALS BY TYPE (2023-2028) 148
13.2 GLOBAL PRODUCTION, REVENUE AND PRICE FORECAST BY APPLICATION (2023-2028) 148
13.2.1 GLOBAL FORECASTED PRODUCTION OF METAL INJECTION MOLDING MATERIALS BY APPLICATION (2023-2028) 148
13.2.2 GLOBAL FORECASTED REVENUE OF METAL INJECTION MOLDING MATERIALS BY APPLICATION (2023-2028) 149
13.2.3 GLOBAL FORECASTED PRICE OF METAL INJECTION MOLDING MATERIALS BY APPLICATION (2023-2028) 150
14 RESEARCH FINDINGS AND CONCLUSION 151
15 METHODOLOGY AND DATA SOURCE 152
15.1 METHODOLOGY/RESEARCH APPROACH 152
15.1.1 RESEARCH PROGRAMS/DESIGN 152
15.1.2 MARKET SIZE ESTIMATION 153
15.1.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 154
15.2 DATA SOURCE 155
15.2.1 SECONDARY SOURCES 155
15.2.2 PRIMARY SOURCES 156
15.3 AUTHOR LIST 157
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