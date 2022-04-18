SBQ (Special Bar Quality) Steel Market Trends, Growth Analysis, Investigation by Regions, Types, Applications and Analysis of Key Players

SBQ (Special Bar Quality) Steel Market Trends, Growth Analysis, Investigation by Regions, Types, Applications and Analysis of Key Players12 min read
The QY Research released a latest market research report on the Global SBQ (Special Bar Quality) Steel market, which is segmented by region (country), company and by Application. Players, stakeholders, and other participants in the global SBQ (Special Bar Quality) Steel market will be able to gain the upper hand as they use the report as a powerful resource. The segmental analysis focuses on sales, revenue and forecast by region (country) and by Application of Global SBQ (Special Bar Quality) Steel market.
Summary
Special bar quality (SBQ) steels can be defined as those, which are developed for challenging and high stress applications. Thus, these steels stand out different & tall among a diversity of grades that are in use in the enterprising processes. The SBQ steels have thus emerged as the mandatory requirements in various applications like those defined by high speed machining, high stress and high tensile strength among other finer attributes of engineering and metallurgy. The SBQ steels are today offered by manufacturers in the form of stainless steel bar, steel Hexagons, flats, tubes and other products of demand and relevance in manufacturing economy. These are mostly used in the development of bearings, high speed shafts, gears and other vital products that have to be resistant to the metal fatigue through prolonged and continuous use as moving parts in machineries/automobiles.
Based on our recent survey, the global SBQ (Special Bar Quality) Steel market was valued at USD 27105.34 million in 2021 and is expected to reach USD 34189.53 million by the end of 2028, growing at a CAGR of 3.26% between 2022 and 2028.
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The report mentions the prominent market player consisting of:
CITIC
Nucor Corporation
ArcelorMittal
Sanyo Special Steel
ICH
Gerdau SA
TimkenSteel
Weifang Special Steel
Max Aicher
JSW Steel
Charter Steel
Dongbei Special Steel
Saarstahl
SeAH Besteel
Steel Dynamics Inc
Swiss steel
Metalloinvest
Valin Group
Tata Steel
Sidenor
Alton Steel
SBQ (Special Bar Quality) Steel Market Segment by Type
Rounds
Squares
Hexagons
Others
SBQ (Special Bar Quality) Steel Market Segment by Application
Automotive Industry
Energy Industry
Transportation Industry
Others
The report on the SBQ (Special Bar Quality) Steel market covers the following region (country) analysis:
North America
Europe
Turkey
Middle East & Africa
Asia & Far East Asia
Latin America
Other Regions
The Goal of the Report
- To study and analyze the global SBQ (Special Bar Quality) Steelconsumption (value & volume) by key regions/countries, type and application, history data from 2017 to 2022, and forecast to 2028.
- To understand the structure of SBQ (Special Bar Quality) Steelmarket by identifying its various subsegments.
- Focuses on the key global SBQ (Special Bar Quality) Steelmanufacturers, to define, describe and analyze the sales volume, value, market share, market competition landscape, SWOT analysis and development plans in next few years.
- To analyze the SBQ (Special Bar Quality) Steelwith respect to individual growth trends, prospects, and their contribution to the total market.
- To share detailed information about the key factors influencing the growth of the market (growth potential, opportunities, drivers, industry-specific challenges, and risks).
- To project the consumption of SBQ (Special Bar Quality) Steelsubmarkets, with respect to key regions (along with their respective key countries).
- To analyze competitive developments such as expansions, agreements, new product launches, and acquisitions in the market.
- To strategically profile the key players and comprehensively analyze their growth strategies.
Target Audience
> SBQ (Special Bar Quality) Steel companies
> Research organizations
> Government Organizations
> Research/Consultancy firms
Table of Contents
1 SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL MARKET OVERVIEW 1
1.1 SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL PRODUCT SCOPE 1
1.2 SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL SEGMENT BY TYPE 1
1.2.1 GLOBAL SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL SALES BY TYPE (2017 & 2021 & 2028) 2
1.2.2 ROUNDS 2
1.2.3 SQUARES 3
1.2.4 HEXAGONS 4
1.2.5 OTHERS 4
1.3 SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL SEGMENT BY APPLICATION 5
1.3.1 GLOBAL SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL SALES COMPARISON BY APPLICATION (2017 & 2021 & 2028) 5
1.3.2 AUTOMOTIVE INDUSTRY 6
1.3.3 ENERGY INDUSTRY 7
1.3.4 TRANSPORTATION INDUSTRY 7
1.3.5 OTHERS 8
1.4 GLOBAL SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL MARKET ESTIMATES AND FORECASTS (2017-2028) 8
1.4.1 GLOBAL SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL MARKET SIZE IN VALUE GROWTH RATE (2017-2028) 8
1.4.2 GLOBAL SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL MARKET SIZE IN VOLUME GROWTH RATE (2017-2028) 10
1.4.3 GLOBAL SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL PRICE TRENDS (2017-2028) 11
2 SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL ESTIMATES AND FORECASTS BY REGION 12
2.1 GLOBAL SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL MARKET SIZE BY REGION: 2017 VS 2021 VS 2028 12
2.2 GLOBAL SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL RETROSPECTIVE MARKET SCENARIO BY REGION (2017-2022) 13
2.2.1 GLOBAL SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL SALES MARKET SHARE BY REGION (2017-2022) 13
2.2.2 GLOBAL SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL REVENUE MARKET SHARE BY REGION (2017-2022) 14
2.3 GLOBAL SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL MARKET ESTIMATES AND FORECASTS BY REGION (2023-2028) 15
2.3.1 GLOBAL SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL SALES ESTIMATES AND FORECASTS BY REGION (2023-2028) 15
2.3.2 GLOBAL SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL REVENUE FORECAST BY REGION (2023-2028) 16
2.4 GEOGRAPHIC MARKET ANALYSIS: MARKET FACTS & FIGURES 17
2.4.1 NORTH AMERICA SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL ESTIMATES AND PROJECTIONS (2017-2028) 17
2.4.2 EUROPE SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL ESTIMATES AND PROJECTIONS (2017-2028) 19
2.4.3 TURKEY SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL ESTIMATES AND PROJECTIONS (2017-2028) 21
2.4.4 MIDDLE EAST & AFRICA SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL ESTIMATES AND PROJECTIONS (2017-2028) 23
2.4.5 ASIA & FAR EAST ASIA SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL ESTIMATES AND PROJECTIONS (2017-2028) 25
2.4.6 LATIN AMERICA SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL ESTIMATES AND PROJECTIONS (2017-2028) 27
3 SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL COMPETITION LANDSCAPE BY PLAYERS 29
3.1 GLOBAL TOP SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL PLAYERS BY SALES (2017-2022) 29
3.2 GLOBAL TOP SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL PLAYERS BY REVENUE (2017-2022) 31
3.3 GLOBAL SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL MARKET SHARE BY COMPANY TYPE (TIER 1, TIER 2, AND TIER 3) & (BASED ON THE REVENUE IN SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL AS OF 2021) 34
3.4 GLOBAL SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL AVERAGE PRICE BY COMPANY (2017-2022) 35
3.5 MANUFACTURERS SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL MANUFACTURING SITES, AREA SERVED 36
3.6 MANUFACTURERS MERGERS & ACQUISITIONS, EXPANSION PLANS 37
4 SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL MARKET SIZE BY TYPE 39
4.1 GLOBAL SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL HISTORIC MARKET REVIEW BY TYPE (2017-2022) 39
4.1.1 GLOBAL SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL SALES BY TYPE (2017-2022) 39
4.1.2 GLOBAL SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL REVENUE BY TYPE (2017-2022) 39
4.1.3 GLOBAL SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL PRICE BY TYPE (2017-2022) 40
4.2 GLOBAL SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL MARKET ESTIMATES AND FORECASTS BY TYPE (2023-2028) 40
4.2.1 GLOBAL SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL SALES FORECAST BY TYPE (2023-2028) 40
4.2.2 GLOBAL SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL REVENUE FORECAST BY TYPE (2023-2028) 41
4.2.3 GLOBAL SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL PRICE FORECAST BY TYPE (2023-2028) 42
5 GLOBAL SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL MARKET SIZE BY APPLICATION 43
5.1 GLOBAL SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL HISTORIC MARKET REVIEW BY APPLICATION (2017-2022) 43
5.1.1 GLOBAL SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL SALES BY APPLICATION (2017-2022) 43
5.1.2 GLOBAL SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL REVENUE BY APPLICATION (2017-2022) 43
5.1.3 GLOBAL SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL PRICE BY APPLICATION (2017-2022) 45
5.2 GLOBAL SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL MARKET ESTIMATES AND FORECASTS BY APPLICATION (2023-2028) 46
5.2.1 GLOBAL SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL SALES FORECAST BY APPLICATION (2023-2028) 46
5.2.2 GLOBAL SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL REVENUE FORECAST BY APPLICATION (2023-2028) 47
5.2.3 GLOBAL SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL PRICE FORECAST BY APPLICATION (2023-2028) 47
6 NORTH AMERICA SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL MARKET FACTS & FIGURES 49
6.1 NORTH AMERICA SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL SALES BY COMPANY 49
6.2 NORTH AMERICA SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL SALES BREAKDOWN BY TYPE 50
6.2.1 NORTH AMERICA SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL SALES BREAKDOWN BY TYPE (2017-2022) 50
6.2.2 NORTH AMERICA SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL SALES BREAKDOWN BY TYPE (2023-2028) 51
6.3 NORTH AMERICA SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL SALES BREAKDOWN BY APPLICATION 52
6.3.1 NORTH AMERICA SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL SALES BREAKDOWN BY APPLICATION (2017-2022) 52
6.3.2 NORTH AMERICA SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL SALES BREAKDOWN BY APPLICATION (2023-2028) 52
7 EUROPE SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL MARKET FACTS & FIGURES 54
7.1 EUROPE SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL SALES BY COMPANY 54
7.2 EUROPE SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL SALES BREAKDOWN BY TYPE 55
7.2.1 EUROPE SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL SALES BREAKDOWN BY TYPE (2017-2022) 55
7.2.2 EUROPE SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL SALES BREAKDOWN BY TYPE (2023-2028) 56
7.3 EUROPE SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL SALES BREAKDOWN BY APPLICATION 57
7.3.1 EUROPE SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL SALES BREAKDOWN BY APPLICATION (2017-2022) 57
7.3.2 EUROPE SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL SALES BREAKDOWN BY APPLICATION (2023-2028) 57
8 TURKEY SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL MARKET FACTS & FIGURES 59
8.1 TURKEY SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL SALES BY COMPANY 59
8.2 TURKEY SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL SALES BREAKDOWN BY TYPE 60
8.2.1 TURKEY SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL SALES BREAKDOWN BY TYPE (2017-2022) 60
8.2.2 TURKEY SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL SALES BREAKDOWN BY TYPE (2023-2028) 61
8.3 TURKEY SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL SALES BREAKDOWN BY APPLICATION 62
8.3.1 TURKEY SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL SALES BREAKDOWN BY APPLICATION (2017-2022) 62
8.3.2 TURKEY SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL SALES BREAKDOWN BY APPLICATION (2023-2028) 62
9 MIDDLE EAST & AFRICA SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL MARKET FACTS & FIGURES 64
9.1 MIDDLE EAST & AFRICA SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL SALES BY COMPANY 64
9.2 MIDDLE EAST & AFRICA SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL SALES BREAKDOWN BY TYPE 65
9.2.1 MIDDLE EAST & AFRICA SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL SALES BREAKDOWN BY TYPE (2017-2022) 65
9.2.2 MIDDLE EAST & AFRICA SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL SALES BREAKDOWN BY TYPE (2023-2028) 66
9.3 MIDDLE EAST & AFRICA SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL SALES BREAKDOWN BY APPLICATION 67
9.3.1 MIDDLE EAST & AFRICA SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL SALES BREAKDOWN BY APPLICATION (2017-2022) 67
9.3.2 MIDDLE EAST & AFRICA SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL SALES BREAKDOWN BY APPLICATION (2023-2028) 67
10 ASIA & FAR EAST ASIA SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL MARKET FACTS & FIGURES 69
10.1 ASIA & FAR EAST ASIA SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL SALES BY COMPANY 69
10.2 ASIA & FAR EAST ASIA SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL SALES BREAKDOWN BY TYPE 70
10.2.1 ASIA & FAR EAST ASIA SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL SALES BREAKDOWN BY TYPE (2017-2022) 70
10.2.2 ASIA & FAR EAST ASIA SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL SALES BREAKDOWN BY TYPE (2023-2028) 71
10.3 ASIA & FAR EAST ASIA SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL SALES BREAKDOWN BY APPLICATION 72
10.3.1 ASIA & FAR EAST ASIA SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL SALES BREAKDOWN BY APPLICATION (2017-2022) 72
10.3.2 ASIA & FAR EAST ASIA SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL SALES BREAKDOWN BY APPLICATION (2023-2028) 72
11 LATIN AMERICA SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL MARKET FACTS & FIGURES 74
11.1 LATIN AMERICA SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL SALES BY COMPANY 74
11.2 LATIN AMERICA SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL SALES BREAKDOWN BY TYPE 75
11.2.1 LATIN AMERICA SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL SALES BREAKDOWN BY TYPE (2017-2022) 75
11.2.2 LATIN AMERICA SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL SALES BREAKDOWN BY TYPE (2023-2028) 76
11.3 LATIN AMERICA SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL SALES BREAKDOWN BY APPLICATION 77
11.3.1 LATIN AMERICA SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL SALES BREAKDOWN BY APPLICATION (2017-2022) 77
11.3.2 LATIN AMERICA SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL SALES BREAKDOWN BY APPLICATION (2023-2028) 77
12 COMPANY PROFILES AND KEY FIGURES IN SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL BUSINESS 79
12.1 CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO LTD(CITIC) 79
12.1.1 CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO LTD(CITIC) SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL CORPORATION INFORMATION 79
12.1.2 CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO LTD(CITIC) SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL PRODUCT PORTFOLIO 79
12.1.3 CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO LTD(CITIC) SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 81
12.1.4 CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO LTD(CITIC) MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 81
12.2 NUCOR CORPORATION 81
12.2.1 NUCOR CORPORATION CORPORATION INFORMATION 81
12.2.2 NUCOR CORPORATION BUSINESS OVERVIEW 82
12.2.3 NUCOR CORPORATION SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 83
12.2.4 NUCOR CORPORATION SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL PRODUCTS OFFERED 84
12.2.5 NUCOR CORPORATION RECENT DEVELOPMENT 85
12.3 ARCELORMITTAL 86
12.3.1 ARCELORMITTAL CORPORATION INFORMATION 86
12.3.2 ARCELORMITTAL BUSINESS OVERVIEW 87
12.3.3 ARCELORMITTAL SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 87
12.3.4 ARCELORMITTAL SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL PRODUCTS OFFERED 88
12.3.5 ARCELORMITTAL RECENT DEVELOPMENT 89
12.4 SANYO SPECIAL STEEL 90
12.4.1 SANYO SPECIAL STEEL CORPORATION INFORMATION 90
12.4.2 SANYO SPECIAL STEEL BUSINESS OVERVIEW 90
12.4.3 SANYO SPECIAL STEEL SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 91
12.4.4 SANYO SPECIAL STEEL SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL PRODUCTS OFFERED 91
12.4.5 SANYO SPECIAL STEEL RECENT DEVELOPMENT 92
12.5 ICH 92
12.5.1 ICH SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL CORPORATION INFORMATION 92
12.5.2 ICH SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL PRODUCT PORTFOLIO 93
12.5.3 ICH SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 94
12.5.4 ICH MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 94
12.6 GERDAU SA 94
12.6.1 GERDAU SA SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL CORPORATION INFORMATION 94
12.6.2 GERDAU SA SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL PRODUCT PORTFOLIO 95
12.6.3 GERDAU SA SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 95
12.6.4 GERDAU SA MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 96
12.7 TIMKENSTEEL 96
12.7.1 TIMKENSTEEL SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL CORPORATION INFORMATION 96
12.7.2 TIMKENSTEEL SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL PRODUCT PORTFOLIO 97
12.7.3 TIMKENSTEEL SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 97
12.7.4 TIMKENSTEEL MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 98
12.8 WEIFANG SPECIAL STEEL IRON AND STEEL CO.,LTD 98
12.8.1 WEIFANG SPECIAL STEEL IRON AND STEEL CO.,LTD SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL CORPORATION INFORMATION 98
12.8.2 WEIFANG SPECIAL STEEL IRON AND STEEL CO.,LTD SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL PRODUCT PORTFOLIO 99
12.8.3 WEIFANG SPECIAL STEEL IRON AND STEEL CO.,LTD SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 99
12.8.4 WEIFANG SPECIAL STEEL IRON AND STEEL CO.,LTD MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 100
12.9 MAX AICHER 100
12.9.1 MAX AICHER SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL CORPORATION INFORMATION 100
12.9.2 MAX AICHER SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL PRODUCT PORTFOLIO 101
12.9.3 MAX AICHER SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 102
12.9.4 MAX AICHER MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 102
12.10 JSW STEEL 102
12.10.1 JSW STEEL SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL CORPORATION INFORMATION 102
12.10.2 JSW STEEL SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL PRODUCT PORTFOLIO 103
12.10.3 JSW STEEL SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 103
12.10.4 JSW STEEL MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 103
12.11 CHARTER STEEL 104
12.11.1 CHARTER STEEL SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL CORPORATION INFORMATION 104
12.11.2 CHARTER STEEL SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL PRODUCT PORTFOLIO 104
12.11.3 CHARTER STEEL SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 104
12.11.4 CHARTER STEEL MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 105
12.12 DONGBEI SPECIAL STEEL 105
12.12.1 DONGBEI SPECIAL STEEL CORPORATION INFORMATION 105
12.12.2 DONGBEI SPECIAL STEEL BUSINESS OVERVIEW 105
12.12.3 DONGBEI SPECIAL STEEL SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 106
12.12.4 DONGBEI SPECIAL STEEL SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL PRODUCTS OFFERED 106
12.13 SAARSTAHL 107
12.13.1 SAARSTAHL CORPORATION INFORMATION 107
12.13.2 SAARSTAHL BUSINESS OVERVIEW 108
12.13.3 SAARSTAHL SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 108
12.13.4 SAARSTAHL SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL PRODUCTS OFFERED 109
12.14 SEAH BESTEEL 110
12.14.1 SEAH BESTEEL SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL CORPORATION INFORMATION 110
12.14.2 SEAH BESTEEL SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL PRODUCT PORTFOLIO 110
12.14.3 SEAH BESTEEL SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 111
12.14.4 SEAH BESTEEL MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 111
12.15 STEEL DYNAMICS INC 112
12.15.1 STEEL DYNAMICS INC SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL CORPORATION INFORMATION 112
12.15.2 STEEL DYNAMICS INC SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL PRODUCT PORTFOLIO 112
12.15.3 STEEL DYNAMICS INC SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 113
12.15.4 STEEL DYNAMICS INC MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 113
12.16 SWISS STEEL 114
12.16.1 SWISS STEEL CORPORATION INFORMATION 114
12.16.2 SWISS STEEL BUSINESS OVERVIEW 114
12.16.3 SWISS STEEL SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 115
12.16.4 SWISS STEEL SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL PRODUCTS OFFERED 115
12.16.5 SWISS STEEL RECENT DEVELOPMENT 116
12.17 METALLOINVEST 117
12.17.1 METALLOINVEST SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL CORPORATION INFORMATION 117
12.17.2 METALLOINVEST SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL PRODUCT PORTFOLIO 117
12.17.3 METALLOINVEST SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 118
12.17.4 METALLOINVEST MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 118
12.18 VALIN GROUP 119
12.18.1 VALIN GROUP SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL CORPORATION INFORMATION 119
12.18.2 VALIN GROUP SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL PRODUCT PORTFOLIO 119
12.18.3 VALIN GROUP SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 119
12.18.4 VALIN GROUP MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 120
12.19 TATA STEEL 120
12.19.1 TATA STEEL SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL CORPORATION INFORMATION 120
12.19.2 TATA STEEL SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL PRODUCT PORTFOLIO 121
12.19.3 TATA STEEL SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 121
12.19.4 TATA STEEL MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 122
12.20 SIDENOR 122
12.20.1 SIDENOR SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL CORPORATION INFORMATION 122
12.20.2 SIDENOR SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL PRODUCT PORTFOLIO 123
12.20.3 SIDENOR SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 125
12.20.4 SIDENOR MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 126
12.21 ALTON STEEL 126
12.21.1 ALTON STEEL SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL CORPORATION INFORMATION 126
12.21.2 ALTON STEEL SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL PRODUCT PORTFOLIO 126
12.21.3 ALTON STEEL SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL PRODUCTION CAPACITY, REVENUE, PRICE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 127
12.21.4 ALTON STEEL MAIN BUSINESS AND MARKETS SERVED 127
13 SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL MANUFACTURING COST ANALYSIS 128
13.1 SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL KEY RAW MATERIALS ANALYSIS 128
13.1.1 KEY RAW MATERIALS 128
13.1.2 KEY RAW MATERIALS PRICE TREND 129
13.1.3 KEY SUPPLIERS OF RAW MATERIALS 129
13.2 PROPORTION OF MANUFACTURING COST STRUCTURE 130
13.3 SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL INDUSTRIAL CHAIN ANALYSIS 131
14 MARKETING CHANNEL, DISTRIBUTORS AND CUSTOMERS 132
14.1 MARKETING CHANNEL 132
14.2 SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL DISTRIBUTORS LIST 133
14.3 SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL CUSTOMERS 134
15 SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL MARKET DYNAMICS 135
15.1 SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL INDUSTRY TRENDS 135
15.2 SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL GROWTH DRIVERS 135
15.3 SBQ (SPECIAL BAR QUALITY) STEEL MARKET CHALLENGES 136
15.4 PORTER鈥橲 FIVE FORCES ANALYSIS 136
16 RESEARCH FINDINGS AND CONCLUSION 138
17 APPENDIX 139
17.1 RESEARCH METHODOLOGY 139
17.1.1 METHODOLOGY/RESEARCH APPROACH 139
17.1.2 DATA SOURCE 142
17.2 AUTHOR DETAILS 145
17.3 DISCLAIMER 145
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