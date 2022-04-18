Electric Water Pump for Electric Vehicles Market Trends, Growth Analysis, Investigation by Regions, Types, Applications and Analysis of Key Players

Electric Water Pump for Electric Vehicles Market Trends, Growth Analysis, Investigation by Regions, Types, Applications and Analysis of Key Players10 min read
The QY Research released a latest market research report on the Global Electric Water Pump for Electric Vehicles market, which is segmented by region (country), company and by Application. Players, stakeholders, and other participants in the global Electric Water Pump for Electric Vehicles market will be able to gain the upper hand as they use the report as a powerful resource. The segmental analysis focuses on sales, revenue and forecast by region (country) and by Application of Global Electric Water Pump for Electric Vehicles market.
Summary
Due to the COVID-19 pandemic, the global Electric Water Pump for Electric Vehicles market size was value at US$ 664.53 million in 2021 and is forecast to be a readjusted size of US$ 2,691.77 million by 2028 with a CAGR of 18.66% during the forecast period 2022-2028.
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https://us.qyresearch.com/reports/348847/electric-water-pump-for-electric-vehicles
The report mentions the prominent market player consisting of:
Bosch
Continental
Aisin
Rheinmetall Automotive
Gates
Hanon Systems
MAHLE
GMB
Buehler Motor
Valeo
Feilong Auto Components
Sanhua Automotive Components
Yinlun
Jiangsu Leili Motor
Electric Water Pump for Electric Vehicles Market Segment by Type
12V Electric Water Pump
24V Electric Water Pump
Others
Electric Water Pump for Electric Vehicles Market Segment by Application
Battery Electric Vehicles (BEVs)
Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEVs)
The report on the Electric Water Pump for Electric Vehicles market covers the following region (country) analysis:
North America
United States
Canada
Asia-Pacific
China
Japan
South Korea
India
Australia
Europe
Germany
France
U.K.
Italy
Russia
Latin America
Mexico
Brazil
Argentina
Colombia
Middle East & Africa
Middle East
Africa
The Goal of the Report
- To study and analyze the global Electric Water Pump for Electric Vehiclesconsumption (value & volume) by key regions/countries, type and application, history data from 2017 to 2022, and forecast to 2028.
- To understand the structure of Electric Water Pump for Electric Vehiclesmarket by identifying its various subsegments.
- Focuses on the key global Electric Water Pump for Electric Vehiclesmanufacturers, to define, describe and analyze the sales volume, value, market share, market competition landscape, SWOT analysis and development plans in next few years.
- To analyze the Electric Water Pump for Electric Vehicleswith respect to individual growth trends, prospects, and their contribution to the total market.
- To share detailed information about the key factors influencing the growth of the market (growth potential, opportunities, drivers, industry-specific challenges, and risks).
- To project the consumption of Electric Water Pump for Electric Vehiclessubmarkets, with respect to key regions (along with their respective key countries).
- To analyze competitive developments such as expansions, agreements, new product launches, and acquisitions in the market.
- To strategically profile the key players and comprehensively analyze their growth strategies.
Target Audience
> Electric Water Pump for Electric Vehicles companies
> Research organizations
> Government Organizations
> Research/Consultancy firms
Table of Contents
1 ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES MARKET OVERVIEW 1
1.1 ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES PRODUCT OVERVIEW 1
1.2 ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES MARKET SEGMENT BY TYPE 4
1.2.1 12V ELECTRIC WATER PUMP 5
1.2.2 24V ELECTRIC WATER PUMP 6
1.2.3 OTHERS 6
1.3 GLOBAL ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES MARKET SIZE BY TYPE 7
1.3.1 GLOBAL ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES MARKET SIZE OVERVIEW BY TYPE (2017-2028) 8
1.3.2 GLOBAL ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES HISTORIC MARKET SIZE REVIEW BY TYPE (2017-2022) 9
1.3.3 GLOBAL ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES FORECASTED MARKET SIZE BY TYPE (2023-2028) 11
1.4 KEY REGIONS MARKET SIZE SEGMENT BY TYPE 12
1.4.1 NORTH AMERICA ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES SALES BREAKDOWN BY TYPE (2017-2022) 12
1.4.2 EUROPE ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES SALES BREAKDOWN BY TYPE (2017-2022) 13
1.4.3 ASIA-PACIFIC ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES SALES BREAKDOWN BY TYPE (2017-2022) 14
1.4.4 LATIN AMERICA ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES SALES BREAKDOWN BY TYPE (2017-2022) 15
1.4.5 MIDDLE EAST AND AFRICA ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES SALES BREAKDOWN BY TYPE (2017-2022) 16
2 ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES MARKET COMPETITION BY COMPANY 18
2.1 GLOBAL TOP PLAYERS BY ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES SALES (2017-2022) 18
2.2 GLOBAL TOP PLAYERS BY ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES REVENUE (2017-2022) 19
2.3 GLOBAL TOP PLAYERS BY ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES PRICE (2017-2022) 21
2.4 GLOBAL TOP MANUFACTURERS ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES SALES AREA, AND HEADQUARTERS 21
2.5 ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES MARKET COMPETITIVE SITUATION AND TRENDS 22
2.5.1 ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES MARKET CONCENTRATION RATE (2017-2022) 22
2.5.2 GLOBAL 3 AND 5 LARGEST MANUFACTURERS BY ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES REVENUE IN 2021 23
2.6 GLOBAL TOP MANUFACTURERS BY COMPANY TYPE (TIER 1, TIER 2, AND TIER 3) & (BASED ON THE REVENUE IN ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES AS OF 2021) 24
2.7 ESTABLISH DATE OF KEY ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES MANUFACTURERS 24
2.8 MERGERS & ACQUISITIONS, EXPANSION 25
3 ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES STATUS AND OUTLOOK BY REGION 27
3.1 GLOBAL ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES MARKET SIZE AND CAGR BY REGION: 2017 VS 2021 VS 2028 27
3.2 GLOBAL ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES HISTORIC MARKET SIZE BY REGION 27
3.2.1 GLOBAL ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES SALES IN VOLUME BY REGION (2017-2022) 27
3.2.2 GLOBAL ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES SALES IN VALUE BY REGION (2017-2022) 28
3.3 GLOBAL ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES FORECASTED MARKET SIZE BY REGION 28
3.3.1 GLOBAL ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES SALES IN VOLUME BY REGION (2023-2028) 28
3.3.2 GLOBAL ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES SALES IN VALUE BY REGION (2023-2028) 29
4 ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES BY APPLICATION 31
4.1 ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES MARKET SEGMENT BY APPLICATION 31
4.1.1 BATTERY ELECTRIC VEHICLES (BEVS) 31
4.1.2 PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLES (PHEVS) 32
4.2 GLOBAL ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES MARKET SIZE BY APPLICATION 33
4.2.1 GLOBAL ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES MARKET SIZE OVERVIEW BY APPLICATION (2017-2028) 34
4.2.2 GLOBAL ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES HISTORIC MARKET SIZE REVIEW BY APPLICATION (2017-2022) 35
4.2.3 GLOBAL ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES FORECASTED MARKET SIZE BY APPLICATION (2023-2028) 37
4.3 KEY REGIONS MARKET SIZE SEGMENT BY APPLICATION 38
4.3.1 NORTH AMERICA ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES SALES BREAKDOWN BY APPLICATION (2017-2022) 38
4.3.2 EUROPE ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES SALES BREAKDOWN BY APPLICATION (2017-2022) 39
4.3.3 ASIA-PACIFIC ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES SALES BREAKDOWN BY APPLICATION (2017-2022) 39
4.3.4 LATIN AMERICA ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES SALES BREAKDOWN BY APPLICATION (2017-2022) 40
4.3.5 MIDDLE EAST AND AFRICA ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES SALES BREAKDOWN BY APPLICATION (2017-2022) 41
5 NORTH AMERICA ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES BY COUNTRY 43
5.1 NORTH AMERICA ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES HISTORIC MARKET SIZE BY COUNTRY 43
5.1.1 NORTH AMERICA ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES SALES IN VOLUME BY COUNTRY (2017-2022) 43
5.1.2 NORTH AMERICA ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES SALES IN VALUE BY COUNTRY (2017-2022) 43
5.2 NORTH AMERICA ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES FORECASTED MARKET SIZE BY COUNTRY 44
5.2.1 NORTH AMERICA ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES SALES IN VOLUME BY COUNTRY (2023-2028) 44
5.2.2 NORTH AMERICA ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES SALES IN VALUE BY COUNTRY (2023-2028) 44
6 EUROPE ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES BY COUNTRY 46
6.1 EUROPE ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES HISTORIC MARKET SIZE BY COUNTRY 46
6.1.1 EUROPE ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES SALES IN VOLUME BY COUNTRY (2017-2022) 46
6.1.2 EUROPE ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES SALES IN VALUE BY COUNTRY (2017-2022) 46
6.2 EUROPE ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES FORECASTED MARKET SIZE BY COUNTRY 47
6.2.1 EUROPE ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES SALES IN VOLUME BY COUNTRY (2023-2028) 47
6.2.2 EUROPE ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES SALES IN VALUE BY COUNTRY (2023-2028) 48
7 ASIA-PACIFIC ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES BY REGION 49
7.1 ASIA-PACIFIC ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES HISTORIC MARKET SIZE BY REGION 49
7.1.1 ASIA-PACIFIC ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES SALES IN VOLUME BY REGION (2017-2022) 49
7.1.2 ASIA-PACIFIC ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES SALES IN VALUE BY REGION (2017-2022) 49
7.2 ASIA-PACIFIC ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES FORECASTED MARKET SIZE BY REGION 50
7.2.1 ASIA-PACIFIC ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES SALES IN VOLUME BY REGION (2023-2028) 50
7.2.2 ASIA-PACIFIC ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES SALES IN VALUE BY REGION (2023-2028) 51
8 LATIN AMERICA ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES BY COUNTRY 52
8.1 LATIN AMERICA ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES HISTORIC MARKET SIZE BY COUNTRY 52
8.1.1 LATIN AMERICA ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES SALES IN VOLUME BY COUNTRY (2017-2022) 52
8.1.2 LATIN AMERICA ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES SALES IN VALUE BY COUNTRY (2017-2022) 52
8.2 LATIN AMERICA ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES FORECASTED MARKET SIZE BY COUNTRY 53
8.2.1 LATIN AMERICA ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES SALES IN VOLUME BY COUNTRY (2023-2028) 53
8.2.2 LATIN AMERICA ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES SALES IN VALUE BY COUNTRY (2023-2028) 54
9 MIDDLE EAST AND AFRICA ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES BY COUNTRY 55
9.1 MIDDLE EAST AND AFRICA ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES HISTORIC MARKET SIZE BY COUNTRY 55
9.1.1 MIDDLE EAST AND AFRICA ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES SALES IN VOLUME BY COUNTRY (2017-2022) 55
9.1.2 MIDDLE EAST AND AFRICA ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES SALES IN VALUE BY COUNTRY (2017-2022) 55
9.2 MIDDLE EAST AND AFRICA ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES FORECASTED MARKET SIZE BY COUNTRY 56
9.2.1 MIDDLE EAST AND AFRICA ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES SALES IN VOLUME BY COUNTRY (2023-2028) 56
9.2.2 MIDDLE EAST AND AFRICA ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES SALES IN VALUE BY COUNTRY (2023-2028) 56
10 COMPANY PROFILES AND KEY FIGURES IN ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES BUSINESS 58
10.1 BOSCH 58
10.1.1 BOSCH CORPORATION INFORMATION 58
10.1.2 BOSCH INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 58
10.1.3 BOSCH ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 59
10.1.4 BOSCH ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES PRODUCTS OFFERED 59
10.1.5 BOSCH RECENT DEVELOPMENT 63
10.2 CONTINENTAL 63
10.2.1 CONTINENTAL CORPORATION INFORMATION 64
10.2.2 CONTINENTAL INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 64
10.2.3 CONTINENTAL ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 65
10.2.4 CONTINENTAL ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES PRODUCTS OFFERED 65
10.2.5 CONTINENTAL RECENT DEVELOPMENT 66
10.3 AISIN 66
10.3.1 AISIN CORPORATION INFORMATION 66
10.3.2 AISIN INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 67
10.3.3 AISIN ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 67
10.3.4 AISIN ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES PRODUCTS OFFERED 67
10.3.5 AISIN RECENT DEVELOPMENT 68
10.4 RHEINMETALL AUTOMOTIVE 69
10.4.1 RHEINMETALL AUTOMOTIVE CORPORATION INFORMATION 69
10.4.2 RHEINMETALL AUTOMOTIVE INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 69
10.4.3 RHEINMETALL AUTOMOTIVE ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 70
10.4.4 RHEINMETALL AUTOMOTIVE ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES PRODUCTS OFFERED 70
10.4.5 RHEINMETALL AUTOMOTIVE RECENT DEVELOPMENT 72
10.5 GATES 72
10.5.1 GATES CORPORATION INFORMATION 72
10.5.2 GATES INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 73
10.5.3 GATES ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 73
10.5.4 GATES ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES PRODUCTS OFFERED 74
10.5.5 GATES RECENT DEVELOPMENT 75
10.6 HANON SYSTEMS 75
10.6.1 HANON SYSTEMS CORPORATION INFORMATION 76
10.6.2 HANON SYSTEMS INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 76
10.6.3 HANON SYSTEMS ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 76
10.6.4 HANON SYSTEMS ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES PRODUCTS OFFERED 77
10.6.5 HANON SYSTEMS RECENT DEVELOPMENT 77
10.7 MAHLE 78
10.7.1 MAHLE CORPORATION INFORMATION 78
10.7.2 MAHLE INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 79
10.7.3 MAHLE ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 79
10.7.4 MAHLE ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES PRODUCTS OFFERED 80
10.8 GMB 80
10.8.1 GMB CORPORATION INFORMATION 80
10.8.2 GMB INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 81
10.8.3 GMB ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 81
10.8.4 GMB ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES PRODUCTS OFFERED 81
10.9 BUEHLER MOTOR 82
10.9.1 BUEHLER MOTOR CORPORATION INFORMATION 83
10.9.2 BUEHLER MOTOR INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 83
10.9.3 BUEHLER MOTOR ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 83
10.9.4 BUEHLER MOTOR ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES PRODUCTS OFFERED 83
10.10 VALEO 85
10.10.1 VALEO CORPORATION INFORMATION 85
10.10.2 VALEO INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 85
10.10.3 VALEO ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 86
10.10.4 VALEO ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES PRODUCTS OFFERED 86
10.11 FEILONG AUTO COMPONENTS 88
10.11.1 FEILONG AUTO COMPONENTS CORPORATION INFORMATION 88
10.11.2 FEILONG AUTO COMPONENTS INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 89
10.11.3 FEILONG AUTO COMPONENTS ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 90
10.11.4 FEILONG AUTO COMPONENTS ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES PRODUCTS OFFERED 90
10.12 SANHUA AUTOMOTIVE 91
10.12.1 SANHUA AUTOMOTIVE CORPORATION INFORMATION 92
10.12.2 SANHUA AUTOMOTIVE INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 92
10.12.3 SANHUA AUTOMOTIVE ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 93
10.12.4 SANHUA AUTOMOTIVE ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES PRODUCTS OFFERED 93
10.13 YINLUN 95
10.13.1 YINLUN CORPORATION INFORMATION 95
10.13.2 YINLUN INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 95
10.13.3 YINLUN ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 96
10.13.4 YINLUN ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES PRODUCTS OFFERED 96
10.14 JIANGSU LEILI MOTOR 97
10.14.1 JIANGSU LEILI MOTOR CORPORATION INFORMATION 97
10.14.2 JIANGSU LEILI MOTOR INTRODUCTION AND BUSINESS OVERVIEW 97
10.14.3 JIANGSU LEILI MOTOR ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES SALES, REVENUE AND GROSS MARGIN (2017-2022) 98
10.14.4 JIANGSU LEILI MOTOR ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES PRODUCTS OFFERED 98
11 UPSTREAM, OPPORTUNITIES, CHALLENGES, RISKS AND INFLUENCES FACTORS ANALYSIS 99
11.1 ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES KEY RAW MATERIALS 99
11.1.1 KEY RAW MATERIALS 99
11.1.2 KEY RAW MATERIALS PRICE 100
11.1.3 RAW MATERIALS KEY SUPPLIERS 101
11.2 MANUFACTURING COST STRUCTURE 104
11.2.1 RAW MATERIALS 104
11.2.2 LABOR COST 105
11.2.3 MANUFACTURING EXPENSES 105
11.3 ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES INDUSTRIAL CHAIN ANALYSIS 105
11.4 ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES MARKET DYNAMICS 106
11.4.1 ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES INDUSTRY TRENDS 106
11.4.2 ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES MARKET DRIVERS 106
11.4.3 ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES MARKET CHALLENGES 107
11.4.4 ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES MARKET RESTRAINTS 107
12 ELECTRIC VEHICLE INDUSTRY INTRODUCTION 108
12.1 TRENDS AND DEVELOPMENTS IN ELECTRIC VEHICLE MARKETS 108
12.2 THE DEVELOPMENT OF ELECTRIC VEHICLE & CHARGING TECHNOLOGY 109
12.3 THE CURRENT EV-RELATED POLICIES 110
12.4 ELECTRIC VEHICLE PRODUCT PLANNING BY COMPANY 111
12.5 CHINA’S NEW ENERGY VEHICLE LAYOUT 113
12.5.1 NORTHEAST CHINA AUTO INDUSTRY CLUSTER 113
12.5.2 MIDDLE DELTA AUTOMOBILE INDUSTRY CLUSTER 114
12.5.3 WESTERN AUTOMOBILE INDUSTRY CLUSTER 115
12.5.4 YANGTZE RIVER DELTA AUTOMOBILE INDUSTRY CLUSTER 116
12.5.5 BEIJING-TIANJIN-HEBEI AUTOMOBILE INDUSTRY CLUSTER 117
12.5.6 PEARL RIVER DELTA AUTOMOBILE INDUSTRY CLUSTER 118
13 MARKETING STRATEGY ANALYSIS, DISTRIBUTORS 119
13.1 SALES CHANNEL 119
13.2 ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES DISTRIBUTORS 120
13.3 ELECTRIC WATER PUMP FOR ELECTRIC VEHICLES DOWNSTREAM CUSTOMERS 121
14 RESEARCH FINDINGS AND CONCLUSION 122
15 APPENDIX 123
15.1 RESEARCH METHODOLOGY 123
15.1.1 METHODOLOGY/RESEARCH APPROACH 123
15.1.2 DATA SOURCE 126
15.2 AUTHOR DETAILS 129
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Any doubts and questions will be welcome.
Customization of the Report:
This report can be customized to meet the client’s requirements. Please contact with us ([email protected]), who will ensure that you get a report that suits your needs.
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QYResearch founded in California, USA in 2007.It is a leading global market research and consulting company. With over 15 years’ experience and professional research team in various cities over the world，QY Research focuses on management consulting, database and seminar services, IPO consulting, industry chain research and customized research to help our clients in providing non-linear revenue model and make them successful. We are globally recognized for our expansive portfolio of services, good corporate citizenship, and our strong commitment to sustainability. Up to now, we have cooperated with more than 59,000 clients across five continents. Let’s work closely with you and build a bold and better future.
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